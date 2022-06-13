Azerbaycan'da en hızlı pit stop Alpine'den geldi

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Bu sezon ilk kez yarış sırasında en hızlı pit stop Alpine mekanikerleri tarafından yapıldı.

Takım, 18. turda Fernando Alonso'nun lastiklerini 2.74 saniyede değiştirdi ve hafta sonunun en hızlı pit stopunu yaptı. Yarış boyunca yapılan pit stoplara bakıldığında dereceler, önceki yarışların epey üzerindeydi.

Takımlar Bakü'de yapılan yarışta toplamda 26 pit stop yaptılar. En uzunu Yuki Tsunoda'nın 38. turdaki pit stopuydu.

Yarıştaki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1 Alpine F. Alonso 2.74 18 25 2 Red Bull M. Verstappen 2.77 33 18 3. Mercedes G. Russell 2.83 9 15 4 Aston Martin S. Vettel 2.86 9 12 5. Mercedes g. Russell 2.89 33 - 6. Mercedes L. Hamilton 3.24 33 10 7 Alfa Romeo V. Bottas 3.28 33 8 8 McLaren D. Ricciardo 3.51 33 6 9. Haas Magnussen 3.53 9 4 10 Red Bull M. Verstappen 3.59 18 - 11. Williams A. Albon 3.60 29 2 12. McLaren L. Norris 3.61 20 1 13. Mercedes L. Hamilton 3.69 9 - 14. Williams N. Latifi 3.85 17 - 15. Haas M. Schumacher 3.88 23 - 16. Aston Martin L. Stroll 3.89 otuz - 17 Red Bull S. Perez 4.46 33 - 18. AlphaTauri Y. Tsunoda 4.50 9 - 19 Alpine E. Ocon 4.91 33 - 20. AlphaTauri P. Gasly 5.00 9 - 21. Ferrari C. Leclerc 5.41 9 - 22. Red Bull S. Perez 5.76 16 - 23 Alfa Romeo G. Zhou 5.90 9 - 24. Williams A. Albon 7.90 9 - 25. Haas M. Schumacher 8.47 9 - 26. AlphaTauri Y. Tsunoda 21.41 38 -

Sekizin yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 204 puana yükseldi ve McLaren'ı geride bıraktı. İngiliz ekip 197 puanla ikinci, Ferrari 113 puanla üçüncü sırada.

Haas bu yılki ilk puanlarını Bakü'de aldı ve artık tüm takımların puanları var.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Gözlük 1 Red Bull 204 2. McLaren 197 3. Ferrari 113 4 Alpine 84 5. Mercedes 58 6. Aston Martin 55 7. Williams 45 8. AlphaTauri 39 9 Alfa Romeo 9 10. Haas 4

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Ferrari 2.23 saniye ile zirvede yer alıyor..

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman 1. Ferrari C. Leclerc İspanya 2.23 2 Red Bull S. Perez Avustralya 2.27 3. McLaren L. Norris Emilia-Romagna 2.27 4 Red Bull S. Perez Emilia-Romagna 2.29 5 Red Bull S. Perez Monako 2.30 6 McLaren D. Ricciardo Bahreyn 2.31 7. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.33 8 Red Bull S. Perez Miami 2.33 9 Red Bull M. Verstappen Emilia-Romagna 2.34 10 Red Bull M. Verstappen Emilia-Romagna 2.36