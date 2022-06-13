Azerbaycan'da en hızlı pit stop Alpine'den geldi
Azerbaycan Grand Prix'sinde en hızı pit stopa Alpine imza attı.
Bu sezon ilk kez yarış sırasında en hızlı pit stop Alpine mekanikerleri tarafından yapıldı.
Takım, 18. turda Fernando Alonso'nun lastiklerini 2.74 saniyede değiştirdi ve hafta sonunun en hızlı pit stopunu yaptı. Yarış boyunca yapılan pit stoplara bakıldığında dereceler, önceki yarışların epey üzerindeydi.
Takımlar Bakü'de yapılan yarışta toplamda 26 pit stop yaptılar. En uzunu Yuki Tsunoda'nın 38. turdaki pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1 Alpine
|F. Alonso
|2.74
|18
|25
|2 Red Bull
|M. Verstappen
|2.77
|33
|18
|3. Mercedes
|G. Russell
|2.83
|9
|15
|4 Aston Martin
|S. Vettel
|2.86
|9
|12
|5. Mercedes
|g. Russell
|2.89
|33
|-
|6. Mercedes
|L. Hamilton
|3.24
|33
|10
|7 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.28
|33
|8
|8 McLaren
|D. Ricciardo
|3.51
|33
|6
|9. Haas
|Magnussen
|3.53
|9
|4
|10 Red Bull
|M. Verstappen
|3.59
|18
|-
|11. Williams
|A. Albon
|3.60
|29
|2
|12. McLaren
|L. Norris
|3.61
|20
|1
|13. Mercedes
|L. Hamilton
|3.69
|9
|-
|14. Williams
|N. Latifi
|3.85
|17
|-
|15. Haas
|M. Schumacher
|3.88
|23
|-
|16. Aston Martin
|L. Stroll
|3.89
|otuz
|-
|17 Red Bull
|S. Perez
|4.46
|33
|-
|18. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|4.50
|9
|-
|19 Alpine
|E. Ocon
|4.91
|33
|-
|20. AlphaTauri
|P. Gasly
|5.00
|9
|-
|21. Ferrari
|C. Leclerc
|5.41
|9
|-
|22. Red Bull
|S. Perez
|5.76
|16
|-
|23 Alfa Romeo
|G. Zhou
|5.90
|9
|-
|24. Williams
|A. Albon
|7.90
|9
|-
|25. Haas
|M. Schumacher
|8.47
|9
|-
|26. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|21.41
|38
|-
Sekizin yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 204 puana yükseldi ve McLaren'ı geride bıraktı. İngiliz ekip 197 puanla ikinci, Ferrari 113 puanla üçüncü sırada.
Haas bu yılki ilk puanlarını Bakü'de aldı ve artık tüm takımların puanları var.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Gözlük
|1 Red Bull
|204
|2. McLaren
|197
|3. Ferrari
|113
|4 Alpine
|84
|5. Mercedes
|58
|6. Aston Martin
|55
|7. Williams
|45
|8. AlphaTauri
|39
|9 Alfa Romeo
|9
|10. Haas
|4
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Ferrari 2.23 saniye ile zirvede yer alıyor..
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|İspanya
|2.23
|2 Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.27
|3. McLaren
|L. Norris
|Emilia-Romagna
|2.27
|4 Red Bull
|S. Perez
|Emilia-Romagna
|2.29
|5 Red Bull
|S. Perez
|Monako
|2.30
|6 McLaren
|D. Ricciardo
|Bahreyn
|2.31
|7. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.33
|8 Red Bull
|S. Perez
|Miami
|2.33
|9 Red Bull
|M. Verstappen
|Emilia-Romagna
|2.34
|10 Red Bull
|M. Verstappen
|Emilia-Romagna
|2.36
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