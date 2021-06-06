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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Azerbaycan'da günün pilotu Vettel

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Azerbaycan Grand Prix'sinde günün pilotu Aston Martin'den Sebastian Vettel oldu.

Azerbaycan'da günün pilotu Vettel

Sebastian Vettel, 11. sıradan başladığı Azerbaycan Grand Prix'sinde uzun bir ilk bölüm geçirdi ve öndekilerin pitiyle beraber ilk sıraya yükseldi.

Vettel, yeni lastik avantajıyla beraber öndekileri yavaş yavaş yakaladı ve ilk güvenlik aracı sonrası Charles Leclerc ve Pierre Gasly'i geçerek dördüncü sıraya çıktı.

Max Verstappen'in kaza yapıp yarış dışı kalması ve Lewis Hamilton'ın da en geriye düşmesiyle beraber Vettel, bir anda ikinci sıraya çıkmış oldu.

Vettel, yarışı bu pozisyonda tamamlayarak yeni takımıyla ilk podyumunu kazandı ve önemli bir başarı yakalamış oldu.

Alman pilot, 2020 Türkiye GP'den sonraki ilk podyumunu alırken, şampiyona için takımına değerli puanlar getirdi.

Alman pilot Monako'dan sonra üst üste ikinci kere günün pilotu seçildi.

2021 Yılında Günün Pilotları

Grand Prix Günün Pilotu
Bahrain Bahreyn Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
Italy Emilia-Romagna   Lando Norris (McLaren)
Portugal Portekiz Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
İspanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
Monako  Sebastian Vettel (Aston Martin)
Azerbaijan Azerbaycan  Sebastian Vettel (Aston Martin)
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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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