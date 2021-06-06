Azerbaycan'da günün pilotu Vettel

Sebastian Vettel, 11. sıradan başladığı Azerbaycan Grand Prix'sinde uzun bir ilk bölüm geçirdi ve öndekilerin pitiyle beraber ilk sıraya yükseldi.

Vettel, yeni lastik avantajıyla beraber öndekileri yavaş yavaş yakaladı ve ilk güvenlik aracı sonrası Charles Leclerc ve Pierre Gasly'i geçerek dördüncü sıraya çıktı.

Max Verstappen'in kaza yapıp yarış dışı kalması ve Lewis Hamilton'ın da en geriye düşmesiyle beraber Vettel, bir anda ikinci sıraya çıkmış oldu.

Vettel, yarışı bu pozisyonda tamamlayarak yeni takımıyla ilk podyumunu kazandı ve önemli bir başarı yakalamış oldu.

Alman pilot, 2020 Türkiye GP'den sonraki ilk podyumunu alırken, şampiyona için takımına değerli puanlar getirdi.

Alman pilot Monako'dan sonra üst üste ikinci kere günün pilotu seçildi.

2021 Yılında Günün Pilotları

Grand Prix Günün Pilotu Bahreyn Sergio Pérez (Red Bull) Emilia-Romagna Lando Norris (McLaren) Portekiz Sergio Pérez (Red Bull) İspanya Lewis Hamilton (Mercedes) Monako Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaycan Sebastian Vettel (Aston Martin)