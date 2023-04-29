Azerbaycan Sprint Shootout: Leclerc, son turunda kaza yapmasına rağmen pole pozisyonunu aldı!

En son 2 Nisan'daki Avustralya Grand Prix'sinde gördüğümüz F1 araçları, 4 haftalık aranın ardından sonunda pistlere geri döndüler. F1 padoğu, uzun aranın sonrasında sezonun 4. hafta sonu için kardeş ülkemizin başkenti Bakü'ye geldi.

F1 takvimindeki en uzun düzlüğe ve aynı zamanda en dar viraja sahip olan, geçmişte bize muazzam yarışlar izleten ve taraftarların en sevdiği pistlerden biri konumunda bulunan Bakü Cadde Pisti'nde hafta sonunun ikinci sıralama turlarını izledik.

Sprint Shootout formatıyla birlikte, bugün "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece bugün ilerleyen saatlerde yapılacak Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti.

Seansta en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi. Leclerc böylelikle TSi 16.30 başlayacak Sprint yarışına ilk sırada başlayacak.

Gridde onun yanında Sergio Perez ve Max Verstappen olacak.

Sprint yarış gridi:

Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

SQ3- Üçüncü bölüm: Leclerc kazaya rağmen zirvede

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Red Bull, Aston Martin, Mercedes pilotlarının yanı sıra Lando Norris ile Alexander Albon da mücadele ettiler.

Fakat Norris, kural kitabı nedeniyle tur atamadı. FIA, kural kitabında SQ3'te sadece yeni bir set yumuşak lastikle tur atılabileceğini söylüyor. Norris'in de yeni bir set yumuşak lastiği kalmadığından, İngiliz pilot son seansta piste çıkmadı.

Bu seansın en hızlı derecesi ise Charles Leclerc'ten geldi. Monakolu pilot, son turunda kaza yapmasına rağmen güçlü ilk turu sayesinde pole pozisyonunu sahibi oldu ve bu akşamüstü gerçekleştirilecek Sprint yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Leclerc'in kazası çok da ciddi değildi ve Ferrari pilotu, bariyerlerden çıkarak pit alanına kadar dönebildi. Sadece ön kanadını kaybetmişti.

Sprint hafta sonları Red Bull'un her zaman en zayıf noktalarından biriydi ve bu hafta sonu da bunu gördük. Kısıtlı zamanda doğru ayarları bulmakta zorlanan Red Bull'da Sergio Perez 0.147 saniye geride ikinci. Max Verstappen ise 0.290 saniye geride ikinciydi.

Dünden bugüne en çok gelişen takım muhtemelen Mercedes'ti. Dün 11. olarak Q3'e kalamayan George Russell, bugünkü seansı ise yarım saniye kadar geride dördüncü tamamladı.

Carlos Sainz ise Sainz'ın 0.035 gerisinde beşinci oldu.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, liderin 0.8 saniye kadar gerisinde altıncıydı. Williams'ta Alexander Albon güçlü bir seansı geride bıraktı ve 7. sıradaydı.

Düzlüklerde büyük zaman kaybetmeye devam eden Aston Martin'ler 8 ve 9. sıraları aldılar. Kurallardan dolayı piste çıkamayan Norris ise ilk 10'u tamamladı.

SQ3 sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

SQ2-İkinci Bölüm: Verstappen en hızlısı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

10 dakikalık bu seansta pilotlar yine sarı logolu orta lastikle piste çıktılar ve seansın en hızlı derecesi Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot, 1:42.417'lik derecesi ile en hızlı isim oldu.

Leclerc, 0.083 saniye kadar geride ikinciydi. Carlos Sainz ise yarım saniye kadar geride ilk 3'ü tamamladı.

Elenenlere baktığımızda, McLaren'dan Oscar Piastri sadece 0.032 saniye farkla 11. oldu ve son bölüme kalamadı.

Bu hafta sonu istediği tempoyu bulamayan Haas'ta ise Nico Hulkenberg 0.4 saniye kadar geride 12. sıradaydı.

Kötü bir hafta sonu geçiren Alpine'de Esteban Ocon 13. olurken, Kevin Magnussen 14. sırayı aldı. İlk seansın sonunda kaza yapan Logan Sargeant ise piste çıkamadı ve 15 pilot arasında sonuncuydu.

SQ2 sonucu:

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

SQ1-Birinci bölüm: Leclerc zirvede, Sargeant kaza yaptı

Sprint Shootout'un 12 dakikalık ilk bölümünde tüm pilotlar orta lastiklerle piste çıktılar ve en hızlı derece Leclerc'ten geldi.

Williams pilotu Logan Sargeant'ın kazası nedeniyle çıkan kırmızı bayraklar dolayısıyla erken noktalanan seansta Leclerc zirvedeydi, Verstappen ve Hamilton ise ilk 3'ü tamamlıyordu.

Sargeant'ın kazası:

Elenme bölgesinde ise düne kıyasla benzer isimler vardı. Guanyu Zhou yine 16. sıradaydı ve elenen ilk isim oldu. Onun takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 0.150 saniye kadar geride 17. sırayı aldı.

Kırmızı bayraklardan dolayı son turunu tamamlayamayan Yuki Tsunoda 18. olup elenirken, Pierre Gasly ile Nyck de Vries son iki sıraları aldılar.

SQ1 sonucu: