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Formula 1 / Azerbaycan GP Sıralama turları raporu

Azerbaycan Sprint Shootout: Leclerc, son turunda kaza yapmasına rağmen pole pozisyonunu aldı!

Bugün gerçekleştirilecek Sprint yarışının gridini belirleyen sıralama turlarında pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'e gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Azerbaycan Sprint Shootout: Leclerc, son turunda kaza yapmasına rağmen pole pozisyonunu aldı!

En son 2 Nisan'daki Avustralya Grand Prix'sinde gördüğümüz F1 araçları, 4 haftalık aranın ardından sonunda pistlere geri döndüler. F1 padoğu, uzun aranın sonrasında sezonun 4. hafta sonu için kardeş ülkemizin başkenti Bakü'ye geldi. 

F1 takvimindeki en uzun düzlüğe ve aynı zamanda en dar viraja sahip olan, geçmişte bize muazzam yarışlar izleten ve taraftarların en sevdiği pistlerden biri konumunda bulunan Bakü Cadde Pisti'nde hafta sonunun ikinci sıralama turlarını izledik. 

Sprint Shootout formatıyla birlikte, bugün "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece bugün ilerleyen saatlerde yapılacak Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti. 

Seansta en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi. Leclerc böylelikle TSi 16.30 başlayacak Sprint yarışına ilk sırada başlayacak. 

Gridde onun yanında Sergio Perez ve Max Verstappen olacak. 

Sprint yarış gridi: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 0 1'41.697     212.501
2 Mexico Sergio Perez 0 1'41.844 0.147   212.195
3 Netherlands Max Verstappen 0 1'41.987 0.290   211.897
4 United Kingdom George Russell 0 1'42.252 0.555   211.348
5 Spain Carlos Sainz Jr. 0 1'42.287 0.590   211.276
6 United Kingdom Lewis Hamilton 0 1'42.502 0.805   210.832
7 Thailand Alexander Albon 0 1'42.846 1.149   210.127
8 Spain Fernando Alonso 0 1'43.010 1.313   209.793
9 Canada Lance Stroll 0 1'43.064 1.367   209.683
10 United Kingdom Lando Norris 0        
11 Australia Oscar Piastri 0 1'43.427 1.730   208.947
12 Germany Nico Hulkenberg 0 1'43.806 2.109   208.184
13 France Esteban Ocon 0 1'44.088 2.391   207.620
14 Denmark Kevin Magnussen 0 1'44.332 2.635   207.134
15 United States Logan Sargeant 0        
16 China Guan Yu Zhou 0 1'45.177 3.480   205.470
17 Finland Valtteri Bottas 0 1'45.352 3.655   205.129
18 Japan Yuki Tsunoda 0 1'45.436 3.739   204.966
19 France Pierre Gasly 0 1'46.951 5.254   202.062
20 Netherlands Nyck deVries 0 1'48.180 6.483   199.767
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Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Sergio Perez, Red Bull Racing

Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

SQ3- Üçüncü bölüm: Leclerc kazaya rağmen zirvede

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Red Bull, Aston Martin, Mercedes pilotlarının yanı sıra Lando Norris ile Alexander Albon da mücadele ettiler.

Fakat Norris, kural kitabı nedeniyle tur atamadı. FIA, kural kitabında SQ3'te sadece yeni bir set yumuşak lastikle tur atılabileceğini söylüyor. Norris'in de yeni bir set yumuşak lastiği kalmadığından, İngiliz pilot son seansta piste çıkmadı. 

Bu seansın en hızlı derecesi ise Charles Leclerc'ten geldi. Monakolu pilot, son turunda kaza yapmasına rağmen güçlü ilk turu sayesinde pole pozisyonunu sahibi oldu ve bu akşamüstü gerçekleştirilecek Sprint yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

Leclerc'in kazası çok da ciddi değildi ve Ferrari pilotu, bariyerlerden çıkarak pit alanına kadar dönebildi. Sadece ön kanadını kaybetmişti. 

 

Sprint hafta sonları Red Bull'un her zaman en zayıf noktalarından biriydi ve bu hafta sonu da bunu gördük. Kısıtlı zamanda doğru ayarları bulmakta zorlanan Red Bull'da Sergio Perez 0.147 saniye geride ikinci. Max Verstappen ise 0.290 saniye geride ikinciydi. 

Dünden bugüne en çok gelişen takım muhtemelen Mercedes'ti. Dün 11. olarak Q3'e kalamayan George Russell, bugünkü seansı ise yarım saniye kadar geride dördüncü tamamladı. 

Carlos Sainz ise Sainz'ın 0.035 gerisinde beşinci oldu. 

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, liderin 0.8 saniye kadar gerisinde altıncıydı. Williams'ta Alexander Albon güçlü bir seansı geride bıraktı ve 7. sıradaydı. 

Düzlüklerde büyük zaman kaybetmeye devam eden Aston Martin'ler 8 ve 9. sıraları aldılar. Kurallardan dolayı piste çıkamayan Norris ise ilk 10'u tamamladı. 

SQ3 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 14 1'41.697     212.501
2 Mexico Sergio Perez 15 1'41.844 0.147 0.147 212.195
3 Netherlands Max Verstappen 13 1'41.987 0.290 0.143 211.897
4 United Kingdom George Russell 18 1'42.252 0.555 0.265 211.348
5 Spain Carlos Sainz Jr. 15 1'42.287 0.590 0.035 211.276
6 United Kingdom Lewis Hamilton 17 1'42.502 0.805 0.215 210.832
7 Thailand Alexander Albon 17 1'42.846 1.149 0.344 210.127
8 Spain Fernando Alonso 16 1'43.010 1.313 0.164 209.793
9 Canada Lance Stroll 17 1'43.064 1.367 0.054 209.683
10 United Kingdom Lando Norris 12        
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

SQ2-İkinci Bölüm: Verstappen en hızlısı 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

10 dakikalık bu seansta pilotlar yine sarı logolu orta lastikle piste çıktılar ve seansın en hızlı derecesi Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot, 1:42.417'lik derecesi ile en hızlı isim oldu. 

Leclerc, 0.083 saniye kadar geride ikinciydi. Carlos Sainz ise yarım saniye kadar geride ilk 3'ü tamamladı. 

Elenenlere baktığımızda, McLaren'dan Oscar Piastri sadece 0.032 saniye farkla 11. oldu ve son bölüme kalamadı. 

Bu hafta sonu istediği tempoyu bulamayan Haas'ta ise Nico Hulkenberg 0.4 saniye kadar geride 12. sıradaydı. 

Kötü bir hafta sonu geçiren Alpine'de Esteban Ocon 13. olurken, Kevin Magnussen 14. sırayı aldı. İlk seansın sonunda kaza yapan Logan Sargeant ise piste çıkamadı ve 15 pilot arasında sonuncuydu. 

SQ2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 8 1'42.417     211.007
2 Monaco Charles Leclerc 10 1'42.500 0.083 0.083 210.837
3 Spain Carlos Sainz Jr. 11 1'42.909 0.492 0.409 209.999
4 Mexico Sergio Perez 10 1'42.925 0.508 0.016 209.966
5 Spain Fernando Alonso 11 1'42.976 0.559 0.051 209.862
6 United Kingdom Lewis Hamilton 12 1'43.061 0.644 0.085 209.689
7 United Kingdom George Russell 13 1'43.112 0.695 0.051 209.585
8 Canada Lance Stroll 12 1'43.375 0.958 0.263 209.052
9 Thailand Alexander Albon 12 1'43.376 0.959 0.001 209.050
10 United Kingdom Lando Norris 12 1'43.395 0.978 0.019 209.012
11 Australia Oscar Piastri 12 1'43.427 1.010 0.032 208.947
12 Germany Nico Hulkenberg 12 1'43.806 1.389 0.379 208.184
13 France Esteban Ocon 11 1'44.088 1.671 0.282 207.620
14 Denmark Kevin Magnussen 11 1'44.332 1.915 0.244 207.134
15 United States Logan Sargeant 6        
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Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

SQ1-Birinci bölüm: Leclerc zirvede, Sargeant kaza yaptı

Sprint Shootout'un 12 dakikalık ilk bölümünde tüm pilotlar orta lastiklerle piste çıktılar ve en hızlı derece Leclerc'ten geldi.

Williams pilotu Logan Sargeant'ın kazası nedeniyle çıkan kırmızı bayraklar dolayısıyla erken noktalanan seansta Leclerc zirvedeydi, Verstappen ve Hamilton ise ilk 3'ü tamamlıyordu. 

Sargeant'ın kazası: 

 

Elenme bölgesinde ise düne kıyasla benzer isimler vardı. Guanyu Zhou yine 16. sıradaydı ve elenen ilk isim oldu. Onun takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 0.150 saniye kadar geride 17. sırayı aldı. 

Kırmızı bayraklardan dolayı son turunu tamamlayamayan Yuki Tsunoda 18. olup elenirken, Pierre Gasly ile Nyck de Vries son iki sıraları aldılar. 

SQ1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 5 1'42.820     210.180
2 Netherlands Max Verstappen 5 1'43.288 0.468 0.468 209.228
3 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'43.561 0.741 0.273 208.677
4 Spain Carlos Sainz Jr. 5 1'43.622 0.802 0.061 208.554
5 United Kingdom George Russell 6 1'43.763 0.943 0.141 208.270
6 Spain Fernando Alonso 6 1'43.789 0.969 0.026 208.218
7 Mexico Sergio Perez 6 1'43.858 1.038 0.069 208.080
8 Canada Lance Stroll 6 1'43.879 1.059 0.021 208.038
9 United Kingdom Lando Norris 6 1'43.938 1.118 0.059 207.920
10 Thailand Alexander Albon 6 1'43.987 1.167 0.049 207.822
11 United States Logan Sargeant 6 1'44.042 1.222 0.055 207.712
12 Denmark Kevin Magnussen 6 1'44.101 1.281 0.059 207.594
13 Australia Oscar Piastri 6 1'44.179 1.359 0.078 207.439
14 France Esteban Ocon 6 1'44.433 1.613 0.254 206.934
15 Germany Nico Hulkenberg 6 1'44.843 2.023 0.410 206.125
16 China Guan Yu Zhou 6 1'45.177 2.357 0.334 205.470
17 Finland Valtteri Bottas 6 1'45.352 2.532 0.175 205.129
18 Japan Yuki Tsunoda 6 1'45.436 2.616 0.084 204.966
19 France Pierre Gasly 3 1'46.951 4.131 1.515 202.062
20 Netherlands Nyck deVries 6 1'48.180 5.360 1.229 199.767
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