Azerbaycan Grand Prix'sinde günün pilotu Hamilton oldu

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Lewis Hamilton, yedinci sıradan başladığı yarışta pit stoplarla trafiğin içerisine düşmesine rağmen güçlü geçişlere imza attı ve son bölümde Pierre Gasly'i geçerek dördüncülüğe çıktı.

Tüm hafta sonu kendisini daha fazla etkileyen dalgalanma sorunlarıyla boğuşan Hamilton, aracını bu noktada finişe getirdi ve Avustralya'dan bu yana en iyi sonucunu yakaladı.

İngiliz sürücü bu performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen İspanya Lewis Hamilton Mónako Sergio Pérez Azerbaycan Lewis Hamilton

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 34 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 12 Charles Leclerc 10 Daniel Ricciardo 9 Sergio Pérez 9 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Carlos Sainz 1