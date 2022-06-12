Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Azerbaycan GP: Verstappen 2022'deki beşinci zaferini aldı, Ferrari pilotları yolda kaldı! Sonraki / Perez: "Maalesef sanal güvenlik aracı sırasında pite gelemedik"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Azerbaycan Grand Prix'sinde günün pilotu Hamilton oldu

Taraftarlar, 2022 Azerbaycan Grand Prix'sinde günün pilotu olarak Lewis Hamilton'ı seçtiler.

Bernardo Maldonado
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Azerbaycan Grand Prix'sinde günün pilotu Hamilton oldu
Haberi dinle

Lewis Hamilton, yedinci sıradan başladığı yarışta pit stoplarla trafiğin içerisine düşmesine rağmen güçlü geçişlere imza attı ve son bölümde Pierre Gasly'i geçerek dördüncülüğe çıktı.

Tüm hafta sonu kendisini daha fazla etkileyen dalgalanma sorunlarıyla boğuşan Hamilton, aracını bu noktada finişe getirdi ve Avustralya'dan bu yana en iyi sonucunu yakaladı.

İngiliz sürücü bu performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Monaco Mónako  Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan  Lewis Hamilton
 

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 34
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 12
 Charles Leclerc 10
 Daniel Ricciardo 9
 Sergio Pérez 9
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
Spain Carlos Sainz 1
paylaşım
yorumlar
Azerbaycan GP: Verstappen 2022'deki beşinci zaferini aldı, Ferrari pilotları yolda kaldı!
Önceki haber

Azerbaycan GP: Verstappen 2022'deki beşinci zaferini aldı, Ferrari pilotları yolda kaldı!
Sonraki haber

Perez: "Maalesef sanal güvenlik aracı sırasında pite gelemedik"

Perez: "Maalesef sanal güvenlik aracı sırasında pite gelemedik"
Yorumları görüntüle
Bernardo Maldonado Daha fazlası
Bernardo Maldonado
Emilia Romagna GP'de günün pilotu Verstappen oldu Emilia Romagna GP
Formula 1

Emilia Romagna GP'de günün pilotu Verstappen oldu

Avustralya GP'de günün pilotu Leclerc oldu! Avustralya GP
Formula 1

Avustralya GP'de günün pilotu Leclerc oldu!

Suudi Arabistan'da günün pilotu Leclerc oldu Suudi Arabistan GP
Formula 1

Suudi Arabistan'da günün pilotu Leclerc oldu

Son Haberler

Ricciardo, çifte puandan ötürü oldukça mutlu
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, çifte puandan ötürü oldukça mutlu

Horner: "Perez'e giden 'savaş yok' talimatı takım emri değildi"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Perez'e giden 'savaş yok' talimatı takım emri değildi"

Binotto, yaşanan sorunlarla ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Binotto, yaşanan sorunlarla ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünüyor

Perez: "Liderlik için Verstappen'le savaşmamak doğru bir karardı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Liderlik için Verstappen'le savaşmamak doğru bir karardı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.