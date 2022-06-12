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Azerbaycan Grand Prix'sinde günün pilotu Hamilton oldu
Taraftarlar, 2022 Azerbaycan Grand Prix'sinde günün pilotu olarak Lewis Hamilton'ı seçtiler.
Ekleyen: Bernardo Maldonado
Çeviren: Kemal Şengül , Şef Editör
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Lewis Hamilton, yedinci sıradan başladığı yarışta pit stoplarla trafiğin içerisine düşmesine rağmen güçlü geçişlere imza attı ve son bölümde Pierre Gasly'i geçerek dördüncülüğe çıktı.
Tüm hafta sonu kendisini daha fazla etkileyen dalgalanma sorunlarıyla boğuşan Hamilton, aracını bu noktada finişe getirdi ve Avustralya'dan bu yana en iyi sonucunu yakaladı.
İngiliz sürücü bu performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Mónako
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Lewis Hamilton
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|34
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|12
|Charles Leclerc
|10
|Daniel Ricciardo
|9
|Sergio Pérez
|9
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Carlos Sainz
|1
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