Azerbaycan GP'nin iptalinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor

Haftalardır Azerbaycan Grand Prix'sinin geleceğiyle ilgili spekülasyonlar bulunuyordu ve yarışın iptal edileceği konuşuluyordu.

Yarışın normalde Haziran ayında yapılması planlanmıştı ancak koronavirüs nedeniyle yarış gerçekleştirilemedi. F1, sezonun neredeyse tamamını seyircisiz yapmayı düşünüyor ve bu da cadde pistleri için ideal bir durum değil. Azerbaycan GP organizatörleri, seyircisiz bir yarış yapmayacaklarını zaten söylediler.

F1News'in haberine göre iptal kararı zaten ve tüm çalışanlar konu hakkında bilgilendirildi.

Artık konu hakkında resmi açıklama yapılması bekleniyor ve bunun da kısa süre içerisinde yapılacağı düşünülüyor.

İtalyan basını, uzun bir hazırlık süreci gereken Singapur'daki cadde yarışı ile Suzuka'daki Japonya GP'nin iptal edileceğini yazdılar. Bu iki yarışın da iptaline artık kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak Sochi, Vietnam, Amerika, Meksika, Bahreyn ve Abu Dabi'deki yarışlarının sorunsuz şekilde yapılabileceği de konuşuluyor.

F1 organizatörlerinin TV anlaşmaları kapsamında en az 15 yarış yapmak istediği biliniyor. Ek olarak Mugello ve Hockenheim'ın da takvime girme ihtimali bulunuyor.