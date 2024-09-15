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Formula 1 Azerbaycan GP

Azerbaycan GP Yarış: Sanal güvenlik aracı altında biten yarışı Piastri kazandı, Leclerc ikinci!

2024 Azerbaycan Grand Prix'si yarışında Oscar Piastri zafere ulaşırken, Charles Leclerc ikinci oldu. George Russell ise podyumun son basamağını tamamladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 1. pozisyon, Parc Ferme'ye varışını kutluyor

Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 1. pozisyon, Parc Ferme'ye varışını kutluyor

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

2024 Azerbaycan Grand Prix'si formasyon turu hafta sonunun en sıcak ve güneşli hava koşullarında başladı.

Albon hariç ilk 10'da yer alan pilotların orta hamur lastiği tercih ettiği görülürken, geriye kalan 10 pilotun tercihleri sert ve hamur arasında değişkenlik gösterdi.

Beş kırmızı ışık söndü ve yarış başladı. Pole'den başlayan Leclerc iyi bir çekiş yakalayarak liderliğini korudu. Perez de başarılı bir kalkış yaptı ve önündeki Sainz'ı geride bırakarak 3. sıraya yerleşti.

Max Verstappen de önündeki George Russell'ı geride bırakarak 5. sırayı aldı.

Stroll ilk turda Tsunoda yaşadığı temas nedeniyle telsizden lastiğinin patladığını bildirdi. Kanadalı pilot lastiklerini değiştirmek üzere pite geldi ve sert hamur lastikleri takarak son sıraya kadar geriledi.

Arkada Norris de başlangıcın kazananlarından oldu ve 3 tur geride kalırken 11'inciliğe kadar tırmandı.

Lewis Hamilton da pit yolundan başladığı yarışta tırmanışa geçti ve 3'üncü tur itibariyle 16. sıraya kadar yükseldi.

Piastri, başlangıçtan itibaren önündeki Leclerc'in DRS mesafesinden kopmadı ve rakibini yakından takip etmeye başladı. Ancak 6. tur itibariyle rakibinin DRS mesafesinden koptu ve 8. turda ikilinin arasındaki fark 2.4 saniyeye çıktı.

11. turda Franco Colapinto pite gelerek sert hamurlara geçti ve 15. sırada piste geri döndü.

12. turda ise Fernando Alonso pite geldi ve sert hamurlara geçerek 14. sırada piste geri döndü.

13. turda Verstappen de pite çağrıldı ve hemen ardından Russell ve Hamilton da pite geldiler.

14. turda Perez de pite geldi ve sert hamurlara geçerek 6. sırada piste geri döndü.

15. turda Piastri de sert hamur lastiklere geçti ve pite girmeyen Sainz ve Albon'un arkasında 4. sırada piste geri döndü.

Tsunoda, 16. turda aldığı hasar nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

17. turda Leclerc pite gelerek sert hamur lastiklere geçti ve liderliği takım arkadaşı Sainz'a bıraktı.

18. turda Sainz da pite geldi ve liderliği yeniden Leclerc'e bıraktı.

19. turda Piastri önündeki Leclerc'in DRS mesafesine girdi ve start-finiş düzlüğünün sonunda cesur bir atak yaparak 1. virajda rakbini geride bıraktı.

21. turda Piastri, Leclerc ve Perez arasında yarış liderliği kıyasıya bir mücadele başladı.

23. tur itibariyle ilk 10'da yer alan isimlerden yalnızca Lando Norris pite gelmeden sert lastiklerle yarışını sürdürüyordu.

24. turda Verstappen ile önündeki eski lastikleriyle mücadele eden Norris arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Ancak Norris başarılı bir savunma yaparak Verstappen'i arkasında tutmayı başardı.

28. turda Leclerc liderliği kendisinden alan Piastri'ye bir atak yapma şansı bulduysa da geçişini tamamlayamadı.

32. turda Russell, Verstappen'e ciddi bir atak yaptı ancak geçişi tamamlayamadı. 

33. turda da Leclerc ile Piastri arasındaki kıyasıya mücadele devam etti ancak Piastri tekrar çok etkili bir savunma yaparak rakibini arkada tutmayı başardı.

38. turda Norris sonunda pite geldi ve orta hamur lastiklere geçerek Verstappen'in 15 saniye arkasında 7. olarak piste geri döndü.

Turlar boyunca Leclerc, Piastri'yi yakından kovalamasına rağmen sonuç alamadı ve rakibini geride bırakamadı.

47. turda Stroll yaşadığı fren problemi nedeniyle yarıştan çekildi.

Leclerc, lider Piastri'nin DRS mesafesinden geriye düşerken bu sefer arkasındaki Sergio Perez'in yakın baskısına maruz kalmaya başladı.

49. turda Norris, arasındaki farkı erittiği Verstappen'in DRS mesafesine gelerek start-finiş düzlüğünde rakibini geride bırakarak 6. sıraya yerleşti.

50. turda Sergio Perez, önündeki Leclerc'e doğru atak yaptı ve onu geçti ancak Leclerc hemen yerini geri aldı. Bu esnada Sainz da bu mücadeleye dahil oldu ve Perez ile yaşadıkları mücadele sırasında ikili temas ederek bariyerlere çarptı. İkili yarış dışı kalırken sanal güvenlik aracı çıktı ve bitime yalnızca 1 tur kaldığı için yarış sanal güvenlik aracının altında tamamlandı.

Böylece Oscar Piastri, Azerbaycan Grand Prix'si galibiyetini elde ederek 2. yarış galibiyetini kazandı.

Yarışa pole'den başlayan Leclerc yarışı ikinci tamamlarken, Russell podyumun son basamağını tamamladı.

Norris, Verstappen, Alonso, Albon, Colapinto, Hamilton ve Bearman sırasıyla ilk 10'u tamamladılar.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 Australia O. Piastri McLaren 81 51

-

     1 25   McLaren Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 51

+10.910

10.910

 10.910   1 18   Ferrari Ferrari
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 51

+31.328

31.328

 20.418   1 15   Mercedes Mercedes
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 51

+36.143

36.143

 4.815   1 13   McLaren Mercedes
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 51

+1'17.098

1'17.098

 40.955   2 10   Red Bull Red Bull
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 51

+1'25.468

1'25.468

 8.370   1 8   Aston Martin Mercedes
7 Thailand A. Albon Williams 23 51

+1'27.396

1'27.396

 1.928   1 6   Williams Mercedes
8 Argentina F. Colapinto Williams 43 51

+1'29.541

1'29.541

 2.145   1 4   Williams Mercedes
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 51

+1'32.401

1'32.401

 2.860   1 2   Mercedes Mercedes
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 51

+1'33.127

1'33.127

 0.726   1 1   Haas Ferrari
11 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 51

+1'33.465

1'33.465

 0.338   1     Haas Ferrari
12 France P. Gasly Alpine 10 51

+1'57.189

1'57.189

 23.724   1     Alpine Renault
13 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 51

+2'26.907

2'26.907

 29.718   1     RB Red Bull
14 China G. Zhou Sauber 24 51

+2'28.841

2'28.841

 1.934   1     Sauber Ferrari
15 France E. Ocon Alpine 31 50

1 lap

     1     Alpine Renault
16 Finland V. Bottas Sauber 77 50

1 lap

     1     Sauber Ferrari
dnf Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 49

2 laps

     1   Çarpışma Red Bull Red Bull
dnf Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 49

2 laps

     1   Çarpışma Ferrari Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 45

6 laps

     3   Fren Aston Martin Mercedes
dnf Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 14

37 laps

     2   Çarpışma RB Red Bull
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