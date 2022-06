Azerbaycan GP: Verstappen 2022'deki beşinci zaferini aldı, Ferrari pilotları yolda kaldı!

Ferrari'nin üstün göründüğü fakat sonunda Red Bull'un kazandığı iki yarışın ardından sezonun bir sonraki yarışı Azerbaycan'da yapıldı ve hafta sonunun önceki günlerine oranla sürücüleri daha sıcak bir hava karşıladı.

51 turluk uzun yarışın başlangıcı için pilotların büyük çoğunluğu orta hamuru tercih ederken, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Lance Stroll ve Mick Schumacher sert hamuru tercih etti.

Sorunsuz formasyon turunun ardından yarış Ferrari pilotu Charles Leclerc'in önderliğinde başlarken, Sergio Perez harika bir start aldı ve ilk virajda blokaj yaşayan Ferrari pilotu Charles Leclerc'i geçerek liderliğe oturdu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, into the first corner

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images