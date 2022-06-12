Azerbaycan GP: Verstappen 2022'deki beşinci zaferini aldı, Ferrari pilotları yolda kaldı!

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Ferrari'nin üstün göründüğü fakat sonunda Red Bull'un kazandığı iki yarışın ardından sezonun bir sonraki yarışı Azerbaycan'da yapıldı ve hafta sonunun önceki günlerine oranla sürücüleri daha sıcak bir hava karşıladı.

51 turluk uzun yarışın başlangıcı için pilotların büyük çoğunluğu orta hamuru tercih ederken, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Lance Stroll ve Mick Schumacher sert hamuru tercih etti.

Sorunsuz formasyon turunun ardından yarış Ferrari pilotu Charles Leclerc'in önderliğinde başlarken, Sergio Perez harika bir start aldı ve ilk virajda blokaj yaşayan Ferrari pilotu Charles Leclerc'i geçerek liderliğe oturdu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, into the first corner Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc daha sonra Max Verstappen'in de baskısı altına girdi ancak yerini korudu. Böylelikle ilk turların ardından sıralama Perez, Leclerc, Verstappen ve Carlos Sainz şeklinde oldu. İlk 15'te sıra kazanan bir başka isim, sekizinci sıradaki Yuki Tsunoda'yı geçen Sebastian Vettel'di.

Perez, liderliği almasının ardından Leclerc ile arayı 2 saniyenin üzerine çıkardı ve DRS açılmadan önce Leclerc'le arayı açmış oldu.

Yarışın dokuzuncu turunda Carlos Sainz güç kaybeden aracını kenara çekti ve dördüncü götürdüğü yarışa veda etmiş oldu. İspanyol pilot takım radyosundan araçta bir şeylerin bozulduğunu söyledi. Bunun üzerine sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Ferrari bunun üzerine Leclerc'i sert lastik için pite alırken, arka tarafta Mercedes pilotları, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda ve Pierre Gasly de pite girdi. Tekrarlarda Leclerc'in pit stopu beklenenden biraz uzun sürdüğü görülse de, arkadaki isimlerin pit stop yapmasıyla yarışa Red Bull pilotlarının ardında üçüncü sırada dönmüş oldu.

Red Bull pilotlarına ek olarak Fernando Alonso ve McLaren pilotları pistte kalmaya karar verdiler.

Bunun üzerine yeni sıralama Perez, Verstappen, Leclerc, Russell, Alonso, Norris, Ricciardo, Gasly, Ocon, Vettel, Hamilton ve Tsunoda şeklinde oldu. Vettel böylelikle pitlerde Hamilton'ı geride bırakmış oldu.

Verstappen, Leclerc'in aradan çekilmesinin ardından Perez'le arayı 1 saniye civarına indirdi ve takım arkadaşını baskı altına almaya başladı. Leclerc ise bu mücadeleyi yaklaşık 11 saniye geriden takip ediyordu ve farkı giderek kapatıyordu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passes Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, bitime 15 tur kala Perez'i start finiş düzlüğünde yakaladı ve ilk viraja gelirken güzel bir atak yaparak takım arkadaşını geride bıraktı.

Sonrasında Red Bull'un Perez'e "savaş yok" diyerek takım emri verdiği görüldü.

Bundan iki tur sonra Red Bull, Perez'i pite aldı ve Meksikalı pilot nispeten yavaş bir pit stopla Leclerc'in önünde yarışa döndü.

19. turda Verstappen'i pite çağıran Red Bull, sorunsuz geçen pit stopun ardından Hollandalı pilotu sert lastikle piste gönderdi. Leclerc böylelikle pit stopların ardından liderliğe yükselirken, Verstappen ikinci, Perez üçüncü ve Russell dördüncü sırada yer aldı.

Leclerc ön tarafta 10 saniyenin üzerine çıkardığı farkla rahat şekilde lider gidiyordu fakat bu durum sadece iki tur sürdü çünkü Leclerc, Sainz'ın yolda kalmasından sadece 15 tur sonra dumanlar çıkaran motoruyla yavaşladı ve pite gelerek yarışı bıraktı.

Ferrari garajında büyük hayal kırıklığı yaşanırken, Leclerc'in ne kadar üzgün olduğu görülebiliyordu. İtalyan ekip böylelikle daha henüz 21 turda iki aracını birden kaybetmiş oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, limps back to the pit trailing smoke Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bunun üzerine liderlik Verstappen'e geçti ve Hollandalı pilot peş peşe iyi turlar atarak Perez'le arayı açmaya başladı.

Yarışın 34. turunda Haas pilotu Kevin Magnussen dumanlar çıkaran Ferrari motoruyla yolda kaldı ve sanal güvenlik aracına sebep oldu.

Bunun üzerine pit stoplar başladı ve Red Bull pilotları hemen pite gelip, yeni set sert lastiklere geçtiler. Ayrıca Mercedes de bu süreçten faydalanarak her iki pilotunu da pite aldı.

Yarışın kalanında Red Bull pilotlarının yapması gereken tek şey olaylardan uzak durmak ve araçlarını finişe getirmekti.

Verstappen ön tarafta herhangi bir hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek ilk sekiz yarışta beşinci galibiyetini almış oldu.

Hollandalı pilot aynı zamanda Red Bull'a arka arkaya beşinci galibiyetini getirdi ve şampiyonada puanını 150'ye çıkardı.

Perez yarışın yıldızlarından birisiydi ve startta Leclerc'i geçerek liderliği aldı. Ancak turlar ilerledikçe tempo kaybetti ve sanal güvenlik aracının ardından Verstappen'in baskısı altına girdi.

Verstappen arayı kapatınca Red Bull, Perez'den birbirleriyle savaşmamasını istedi. Bunun üzerine Verstappen'e geçilen Perez, yarışın kalanında Hollandalı pilotla aynı tempoyu koruyamadı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

En hızlı turu da atan Perez, Red Bull'a bu yılki üçüncü dublesini getirdi ve puanını 129 yaparak şampiyona ikinciliğine yükseldi. Perez'le takım arkadaşı arasında 21 puan yer alıyor.

Üçüncülük, Ferrari pilotlarının yolda kalmasının ardından Mercedes pilotu George Russell'ın oldu. İngiliz pilot, tüm yarış boyunca kusursuz bir iş çıkardı ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bu yılki podyum sayısını üçe çıkardı.

Lewis Hamilton, yedinci sıradan başladığı yarışta, pit stoplarla trafiğin içerisine düşse de, rakiplerini birer birer geçti ve damalı bayrağı dördüncü sırada görerek Avustralya'dan bu yana en iyi sonucunu elde etti.

AlphaTauri'de Pierre Gasly de yarışın öne çıkan isimlerinden birisiydi ve hatasız sürüşünün ardından damalı bayrağı beşinci sırada görüp bu yılki en iyi sonucunu aldı.

Sebastian Vettel, Aston Martin ile bir hata yapıp kaçış alanına girmesine rağmen damalı bayrağı altıncı sırada görerek 2022'deki en iyi sonucunu elde etti.

Fernando Alonso, ilk bölümü mümkün olduğunca uzun tutmasının ardından yarışın ikinci bölümünde iyi bir tempo yakaladı ve damalı bayrağı yedinci sırada görüp arka arkaya üçüncü kez puan aldı.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren pilotları yarışın sonunda Alonso'yu baskı altına aldılar ve McLaren, Daniel Ricciardo'dan Alonso'yu sıkıştırmasını istedi. Sonunda Ricciardo rakibini geçmeyi başaramazken, takım Lando Norris'ten pozisyonunu korumasını istedi.

Norris buna rağmen son bölümde Ricciardo'yu sıkıştırdı fakat başarılı olamadı ve ikili, sekizinci ve dokuzuncu olarak hafta sonunu puanla kapattılar.

Hafta sonunun son puanı Alpine'in Fransız sürücüsü Esteban Ocon'a gitti.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo için pek iyi geçmeyen günde 11. olurken, Alex Albon 12. ve günün şanssız ismi Yuki Tsunoda 13. oldu. Japon pilot ilk on içerisinde götürdüğü yarışta DRS sisteminin kırılması ve fazladan bir pit stop yapmak zorunda kalmasıyla 13. oldu.

Mick Schumacher, kendisi için iyi geçmeyen yarışta epey geride kalıp 14. olurken, Nicholas Latifi 15. oldu.

Lance Stroll, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Leclerc ve Sainz yarış dışı kalan isimler oldular.

Bu sonuçların ardından Verstappen 150, Perez 125, Leclerc 116, Russell 99 ve Sainz 83 puana sahip. Takımlar şampiyonasında ise Red Bull puanını 279'a çıkarırken, Ferrari 199 puanda kaldı.

Sezonun bir sonraki yarışı 19 Haziran'da Kanada'da yapılacak.

Yarış sonucu: