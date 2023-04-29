Azerbaycan GP: Sprint yarışında zafer Perez'in, Leclerc 2.!

Bu sene 6 yarış hafta sonunda düzenlenecek olan sprint formatında, geçen seneye göre bir farklılık bulunuyor. Azerbaycan GP hafta sonu öncesinde sprint yarışlarının ana yarıştan tamamen bağımsız olması yönünde kurallarda değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda ilk defa sprint yarışı için ayrı bir sıralama seansı düzenlendi ve sprint yarışı için pole pozisyonunu ana yarış için olduğu gibi Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.

Leclerc, pit stop zorunluluğunun olmadığı sprint yarışına, sıfır set bir orta lastikle başlarken startla birlikte o ve ikinci sıradaki Sergio Perez yerlerini korudular.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan şampiyona lideri Max Verstappen ise startın ardından arkasındaki George Russell'ın baskısı altına girdi. Russell, birkaç viraj boyunca Verstappen'i zorlamasının ardından sonunda geçerek üçüncü sıraya yükselirken Verstappen, momentum kaybetmesiyle Ferrari'den Carlos Sainz'a da geçilecek gibi oldu ancak yerini korumayı başardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, battles with George Russell, Mercedes F1 W14, ahead of Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sprint yarışı, henüz seansın başında AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın bariyerlere sürtüp jantına hasar vermesiyle önce sarı bayraklar, ardından sanal güvenlik aracıyla yavaşlatıldı. Tsunoda'nın aracından kopan lastik pist üstünde dururken, piste bazı parçalar da dağıldı. Tsunoda üç tekerlekli, hasarlı aracıyla pite dönmeyi başardı ve yarışa geri döndü ancak piste döndükten sonra aracının hasarlı olduğu, AlphaTauri aracının yan yan gitmesiyle ortaya çıktı. Sonuç olarak Tsunoda bir kez daha pite gelerek yarışa veda etti.

Yarışın başlaması beklenirken, pist üstündeki kopan parçalar temizlenmediği için 3. turda yarışa güvenlik aracı dahil oldu. Böylece sanal güvenlik aracı arkasında boş yere iki tur atılmış oldu.

17 turluk yarış, pistin temizlenmesi ve güvenlik aracının 5. turun sonunda pistten çıkmasıyla yeniden başladı. Leclerc, uzun düzlükte atak yememek için yarışı oldukça geç bir şekilde başlattı ve yerini korudu. Arka tarafta ise Verstappen hemen atağa kalkıp Russell'ı geçerek yeniden 3. sıraya yükseldi. Biraz daha arkada ise Fernando Alonso, Lewis Hamilton'ı geçerek 6. sıraya yükseldi ve grid pozisyonuna göre 2 sıra kazanmış oldu.

DRS'nin açılmasının ardından Perez, farkın açılmasına izin vermediği Leclerc'i kovalamaya başladı ve 8. tura girildiğinde Leclerc'i geçerek ilk sıraya yükseldi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme after winning the Sprint race Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu ikili arasındaki mücadelenin ardından Verstappen de Leclerc'in DRS aralığına girdi ve üçlü bir liderlik mücadelesi ortaya çıktı. Bu üç isim bir süre 1 saniyeden daha az farkla birbirlerini takip ederken 4. sıradaki Russell, çok geçmeden bu isimlerin çok gerisine düştü ve DRS desteği olmadığı için uzaklaşmaktan kurtulamadı. Leclerc'in DRS avantajını kaybetmesiyle Verstappen, Leclerc'e biraz daha yaklaşmayı başardı.

Perez, Leclerc'in DRS avantajını kaybetmesine rağmen ilk başta fark açamadı ve son 5 tura girerken farklar yeniden 1 saniye altına düştü. Aynı dakikalarda, yumuşak lastiklerle başlayan pilotlar lastiklerinin bittiğinden şikayet diyorlardı ve bu yüzden Ocon ve Norris pite gelerek lastik değiştirdiler.

Kalan turlarda beklenenin aksine pek bir olay ya da mücadele olmadı ve Perez, ikinci sıradan başladığı sprint yarışını ilk sırada tamamlayarak hafta sonunun ilk yarışını kazanmış oldu.

Pole pozisyonundan başlayan Leclerc, daha yeni lastiğine rağmen bunu değerlendiremedi ve ikinci sırada yarışı tamamladı.

İlk turda Russell ile mücadelesinde ufak temaslar nedeniyle aracına hasar aldığı söylenen Verstappen ise 3. olarak kaybı azaltmayı başardı. Yarışın ardından Verstappen'in aracının sol sidepodunda büyük bir delik olduğu görüntülendi. Bu sonuçla birlikte Perez, şampiyona lideri Verstappen ile puan farkını kapatmış oldu.

İlk turda gösterdiği agresif sürüşle bir sıra kazanan Russell, yeniden startta Verstappen'e geçilmesinin ardından yarışı dördüncü sırada tamamlarken onu Ferrari'den Sainz takip etti.

Alonso, ilk turlarda kazandığı iki sıra ile yarışı altıncı sırada tamamlarken, bu sene ilk defa ilk üç dışına çıkmış oldu.

Hamilton, Alonso'ya karşı kaybettiği pozisyonu geri alamaması sonucu 7. olurken Alex Albon'u geçerek 8. sıraya yükselen Aston Martin pilotu Lance Stroll, 8. olarak son puanın sahibi oldu.

Sprint yarışında ilk 8'e puan verildiği için 9. olan Albon ile 10. olan McLaren çaylağı Oscar Piastri puan alamadılar.

Yarışı tamamlayabilen diğer isimler sırasıyla Kevin Magnussen, Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Nyck de Vries, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Lando Norris ve Esteban Ocon oldular. Norris ve Ocon, lastikleri bittiği için pite gelmek zorunda kaldılar.

Yarışı tamamlayamayan tek isim Yuki Tsunoda olurken Williams'ın çaylak pilotu Logan Sargeant, sıralamalardaki kazası nedeniyle yarışa katılamadı.

Azerbayan GP, Pazar günü Türkiye saati ile 14:00'da başlayacak.