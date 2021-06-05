Azerbaycan GP sıralama turları: Leclerc ve Ferrari arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Bakü caddelerinde gerçekleştirilen Azerbaycan GP sıralama turları, beklendiği üzere yakın geçti. Genel beklenti Mercedes-Red Bull savaşı olacağı yönündeydi, ancak Charles Leclerc sıralama turlarının son bölümünde kusursuz bir tur çıkardı.

Monakolu pilot 1:41.218'lik turuyla pole pozisyonunu kazanırken, Lewis Hamilton 0.232 saniye geride ikinci ve Max Verstappen 0.345 saniye geride üçüncü oldu.

Yarış pazar günü TSi 15:00'te gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

3. Bölüm: Leclerc sürpriz şekilde pole'de, son saniyelerde ortalık karıştı

Sıralama turlarının son bölümüne Red Bull, Mercedes, Ferrari ve AlphaTauri pilotlarının yanı sıra Lando Norris ve Fernando Alonso kaldı.

Son bölümde seans başlar başlamaz AlphaTauri pilotları hariç diğer isimler piste çıktılar.

İlk denemelerin ardından Charles Leclerc sürpriz şekilde 1:41.218 yaptı ve zaman tablosunda zirveye çıktı.

Lewis Hamilton 0.232 saniye geride ikinci sıraya çıkarken, Max Verstappen ilk denemesinin ardından 1:41.563'le üçüncü sıraya çıktı.

Son anlarda sürücüler tekrar piste çıktılar ve Yuki Tsunoda, aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı. Carlos Sainz da aynı yerde kazayı önlemeye çalışırken aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Bu iki olayın ardından kırmızı bayrak çıktı ve sürücüler derecelerini geliştiremedikleri için pole pozisyonu Leclerc'e gitti.

Ferrari ve Leclerc böylelikle 2021 Monako Grand Prix'sinden sonra arka arkaya ikinci pole pozisyonlarını aldılar.

Hamilton ilk zaman denemesinde takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın hava koridorundan da faydalandı ve 1:41.450 yaparak 0.232 saniye geride ikinci oldu. Mercedes pilotu böylelikle kendileri için zor geçen antrenman turlarının ardından aracını ilk çizgiye yerleştirmiş oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen son bölümdeki ilk denemesinde Leclerc'ten 0.345 saniye yavaş kaldı ve seansı üçüncü sırada bitirerek hayal kırıklığı yaşadı.

AlphaTauri'den Pierre Gasly, son anlarda yaptığı 1:41.565'lik turuyla Verstappen'in sadece 0.002 saniye ardında dördüncü oldu.

Carlos Sainz, takım arkadaşının 0.358 saniye ardında kaldığı seansı beşinci sırada bitirirken, Gasly'den sadece 0.011 saniye yavaştı.

McLaren'dan Lando Norris 1:41.747'lik turuyla altıncı olurken, Red Bull pilotu Sergio Perez 1:41.917 ile yedinci oldu.

İlk onu Tsunoda, Fernando Alonso ve Bottas tamamladı. Bottas temiz bir tur atmakta zorlanınca 1.4 saniye geride sonuncu oldu.

Üçüncü bölüm sonucu:

2. Bölüm: Verstappen lider, Ricciardo kaza yaptı

Sıralama turlarının ikinci bölümü sorunsuz şekilde başladı ve ilk denemelerin ardından Max Verstappen 1:41.625 ile zirveyi eline geçirmeyi başardı. Ancak seans çok yakındı ve Sergio Perez, ilk turların ardından takım arkadaşının sadece 0.005 saniye gerisinde yer alırken, Lewis Hamilton da 0.009 saniye gerisinde yer aldı.

Sürücüler son anlarda bir zaman turu daha atmak için piste çıktılar.

Bitime yaklaşık 1.5 dakika kala McLaren pilotu Daniel Ricciardo aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Bu, derecelerin değişmeyeceği anlamına geliyordu. Böylelikle Verstappen' ikinci bölümün en hızlı ismi olurken, Perez ikinci ve Hamilton üçüncü oldu.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Vettel, Fernando Alonso'nun sadece 0.029 saniye ardında kaldı ve 11. olarak elendi. Alman pilotun kırmızı bayraktan ötürü epey sinirli olduğu görüldü.

Esteban Ocon 12. olup son bölüme kalmayı başaramazken, Ricciardo kazası sonrası 13. sırada yer aldı. Ocon, seansın başlangıcında aracını duvara da sürttü.

İkinci bölümde elenen diğer isimler Kimi Raikkonen ve George Russell oldu.

İkinci bölüm sonucu:

1. Bölüm: Hamilton en hızlısı, Stroll ve Giovinazzi kaza yaptı

Sıralama turları başlar başlamaz çok sayıda sürücü piste çıktı ancak daha henüz ilk dakikalar geride kalırken Aston Martin pilotu pilotu Lance Stroll aracını bariyerlere çarptı ve pist üstünde kalarak kırmızı bayrağa neden oldu.

Seans tekrar başladığında sürücülerin tamamı piste çıktı.

Max Verstappen, antrenman turlarındaki kazası sonrası aracı tamir edildiği için geri dönebildi. Ayrıca George Russell da üçüncü seansta yolda kalmasına rağmen piste çıkabildi.

Seans başladıktan beş dakika sonra bu kez Antonio Giovinazzi aynı virajda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa sebep oldu.

Seans yeniden başladıktan sonra Esteban Ocon ve kaza yapan Stroll - Giovinazzi hariç tüm sürücüler piste çıktı.

Max Verstappen kırmızı bayraktan önce 1:41.760 yapmıştı ve bu derece uzun süre zirvede kaldı. Daha sonra Lewis Hamilton 1:41.545 yaptı ve seansı birinci bitirdi.

Verstappen 0.215 saniye geride ikinci olurken, Sergio Perez 1:41.968'le 0.423 saniye geride üçüncü oldu.

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc sırasıyla 4. ve 6. olurken, bu ikiliyi Lando Norris ayırdı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Williams pilotu Nicholas Latifi'nin yanı sıra Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Stroll ve Giovinazzi elendi.

Schumacher, bir yarış aradan sonra Mazepin'i mağlup etmiş oldu.

İlk bölüm sonucu: