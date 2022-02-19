Azerbaycan GP seyircili yapılacak

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Azerbaycan Grand Prix'si, COVID-19 nedeniyle 2020 yılında gerçekleşmemişti. Geçen yıl takvime geri dönüp, heyecan verici bir yarış düzenleseler de, tribünlere herhangi bir seyirci alınmasına izin verilmedi.

Fakat bu durum 2022 yılında değişiyor. Azerbaycan GP organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre bu yılki yarış seyircili yapılacak.

10-12 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan etkinliğin biletleri, 22 Şubat Salı günü satışa sunulacak. Habere göre fiyatlar, üç günlük tribün biletleri için 220 ila 760 dolar arası, tek günlük biletler ise 70 ila 120 dolar arasında değişiyor.

Gençler (16 yaş altı) için üç günlük tribün bileti fiyatı 150 ila 540 dolar arasında olacak.

Yarışın CEO'su Arif Rahimov, "Bakü'deki altıncı Formula 1 yarış hafta sonu için bilet satışlarının başladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Geçen yılki yarışı seyircilerimiz olmadan organize etmek zorunda kalmamıza rağmen, yarışın kendisi, beklenmedik bir sonla heyecan verici hale geldi ve TV ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi topladı."

"Bu yılki yarışın da aynı derecede ilginç olacağından kesinlikle eminiz, bu yüzden Formula 1 taraftarlarını hızlı hareket etmeye ve mümkün olan en kısa sürede bilet almaya çağırıyoruz!" dedi. COVID-19 nedeniyle ertelenen “2020 Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si" için satın alınan biletler mevcut yarış için geçerli olacak. Bakü'deki ilk yarış 2016 yılında düzenlendi ve 2022 Azerbaycan GP, ülkenin F1'e ev sahipliği yaptığı altıncı yarış olacak.

Geçen yılki yarış Max Verstappen'in kaza yapmasıyla ilginç bir hal almış ve Sergio Perez yeni takımıyla ilk yarışını kazanmıştı.