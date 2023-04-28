Azerbaycan GP: Pit yolundan gelen ilk teknik kareler

Ferrari SF-23 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, Bakü cadde pistinin taleplerini karşılamak ve arka kanatla yapacağı seçime göre uyarlamak için ön kanadın üst planyasını inceltti. Bu görüntüde ayrıca, birçok takımın ön lastiğin etrafındaki akışı yönetmek ve türbülanslı havayı dışarı doğru yönlendirmek için kullandığı ön kanattaki kıvrım da görülüyor.

Mercedes W14 rear detail Photo by: Uncredited

Kaşık şeklindeki derin arka kanat, kiriş kanadı ve difüzörü dahil olmak üzere Mercedes W14'ün arka tarafının yakından görünümü. Bu açıdan bakıldığında difüzör duvarının yan tarafındaki fare evi şeklindeki kesik net bir şekilde görülürken, arka kanat kenar plakasının üstündeki değiştirilebilir panel de görülebiliyor. Mercedes ayrıca fren kanalı kanatçığında da değişikliğe gitti ve 3 basamaklı, kademeli bir şekilde yükselen tasarım kullandı.

Alfa Romeo pit garage detail Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Mekanikerler C43'ü hazırlarken çekilen bu görüntü, radyatör ve soğutucuların sidepod içindeki pozisyonunu gösteriyor. Ayrıca, arka kanadın kaşık şeklindeki planyasını ve çapraz olarak kesilmiş kenar plakasına geçiş bölgesini görebilirsiniz.

Mercedes W14 technical detail Photo by: Uncredited

Mercedes, hafta sonu boyunca olabilecek hasarları düşünerek oldukça fazla sayıda yedek parça getirdi.

Haas F1 Team VF-23 technical detail Photo by: Uncredited

Haas, düzlükte hızlı olabilmek için arka kanadın üst planyasını çok ciddi oranda kırptı.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

Red Bull RB19'daki arka süspansiyonun iç elemanlarına ve vites kutusundan yükselen ana egzoz çıkışına bir bakış.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

Kurulum aşamasında Gurney kanadı olmayan ve sürtünmeyi azaltmada daha fazla yardım sunmak için üst kanadın orta bölümünde derin bir V-oluğuna sahip Red Bull arka kanadı.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

Red Bull RB19'daki arka kanadın orta direği için bulunan metal köprü desteği, aynı zamanda üst salıncak kolunu monte etmek için daha yüksek bir konum sağlıyor.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

Burada, Red Bull'un genellikle arka fren kampanasının altında gizlenen kanal ayrıntılarını görebiliriz. Ayrıca, sidepodlardan dışarı doğru çıkıntı yapan, zemini yerinde tutmak için kullanılan metal kirişler de görülüyor.

Mercedes W14 technical detail Photo by: Uncredited

Görünüşe göre Mercedes, Bakü için daha düşük yere basma gücüne sahip kaşık şeklindeki arka kanat çözümünü kullanıyor. Bu kanatta üst planya geriye doğru kırpılmış durumda. Bu örnekte daha sonra çıkarılabilecek bir Gurney kanatçığı uygulanmış durumda.

Mercedes W14 technical detail Photo by: Uncredited

Bu görüntüde Mercedes'in DRS mekanizması daha iyi bir şekilde görülüyor.

Alpine A523 technical detail Photo by: Uncredited

Alpine A523'ün yüksek yere basma gücü üreten bu kanadında en üst planya, tekerleğe doğru yaklaştıkça yukarı doğru uzatılmış.

Alpine A523 front wing detail with sensors Photo by: Giorgio Piola

Alpine Bakü'ye getirdiği düşük yere basma gücü üreten ön kanatta ise üst planyada büyük bir kesiğe sahip.

McLaren MCL60 technical detail Photo by: Uncredited

McLaren MCL60'ın ön fren tertibatı, fren diskine ve kaliperine soğuk hava sağlayan şekillendirilmiş kaplamalara sahip.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

Red Bull ise, fren diskinin üst yarısı üzerinde daha büyük bir disk kaplaması kullanıyor. Bu da kaliperi soğuk hava ile besleyen kanallar için daha az dolambaçlı bir yönlendirme sağlıyor.

Red Bull Racing RB19 technical detail Photo by: Uncredited

Red Bull'un arka tarafında da benzer bir kurulum yer alıyor.

Aston Martin AMR23 technical detail Photo by: Uncredited

Aston Martin, AMR23'te benzer bir kuruluma sahip ancak burada kaliper çıplak bırakılmış. Bu, ağırlıktan tasarruf sağlayan ve soğutmaya yardımcı olan kaliper tasarımında bulunan boru kanatçıklarını görmemizi sağlıyor.

Haas F1 Team VF-23 technical detail Photo by: Uncredited

Haas, arka kanatta yaptığı değişikliğe paralel bir şekilde çalışması için ön kanadın üst planyalarını da kırptı.

Aston Martin AMR23 technical detail Photo by: Uncredited

Aston Martin AMR23'ün burnunun dış kaplaması olmadan görüntüsü.

AlphaTauri AT04 technical detail Photo by: Uncredited

AlphaTauri'nin kaşık şeklindeki düşük yere basma gücü üreten arka kanadı.

McLaren MCL60 rear detail Photo by: Uncredited

McLaren MCL60'ın arka kanadını, difüzörünü, fren kanatçıklarını ve kiriş kanadını yakından gösteren bir kare.

Mercedes W14 nose and front wing detail Photo by: Uncredited

Mercedes W14'ün ön kanat ve burun tasarımının altına bakıldığında, 2022 öncesi tasarımlarla karşılaştırıldığında oldukça sadeleştirilmiş olduğunu fark edebilirsiniz.

McLaren MCL60 detail Photo by: Uncredited

McLaren'in zemininde, zeminin ön kenarının üst çizgisinin üzerinde bulunan bir içten kaplama bulunuyor. Diğer taraftan sidepodun altındaki kesiğin altındaki şişkin kısım ise hava akışını hem yüzeyin üstünde hem de altında daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Zeminin kenarları ve kenar kanadındaki kaplamaların hepsi esnemeyi azaltmak için kıvrılıyor.

McLaren MCL60 detail Photo by: Uncredited

MCL60'ın tabanındaki kenar kanatları bölümünün yakından görünümü. Bu üç kanat, taban yere doğru yaklaştıkça sıkışırken orayı korumaya ve tabanın aşırı esnemesini engellemeye yardımcı olur.

Ferrari SF-23 rear detail Photo by: Uncredited

Ferrari'nin düşük yere basma gücüne sahip kaşık biçimli arka kanat paketlerinden biri, çift sütunlu destek kolu tasarımına sahip.

Ferrari SF-23 rear detail Photo by: Uncredited

Ferrari'nin arkadan görünümü.

AlphaTauri AT04 technical detail Photo by: Uncredited

Haas mekanikeri DRS mekanizması üzerinde çalışıyor.

Mercedes W14 detail Photo by: Uncredited

Mercedes W14'teki zeminin kenarı, zeminin arka kısmına doğru kıvrılırken yer altı çitlerin uçlarıyla birlikte çalışacak bir dizi daha küçük kaplamaya ev sahipliği yapıyor. Zeminin ön bölümünün yüksekliğine zıt olarak kenar kanadın ne kadar yukarı doğru kıvrıldığını görebilirsiniz.

Ferrari SF-23 detail Photo by: Uncredited

Ferrari, 1. antrenman antrenman seansına hazırlanırken zemine bazı sensörler yerleştirdi. Arka lastiğin önündeki zeminin kenarının nasıl kıvrıldığını da görebilirsiniz. Bu fotoğrafta, difüzörün yan duvarındaki çift fare yuvası kesiği de görülebiliyor.