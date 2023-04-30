Azerbaycan GP: Perez Bakü'de 2. kez kazandı, Leclerc sezonun ilk podyumunu aldı!

Formula 1'de mücadele dört haftalık aranın ardından kardeş ülke Azerbaycan'da gerçekleştirilen yarışla geri döndü. Yeni sprint formatının ilk kez uygulandığı hafta sonunda 17 turluk sprint yarışını kazanan isim Sergio Perez olmuştu.

Perez, sprint galibiyetiyle yetinmedi ve ana yarışta da damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaşan isim oldu. Yarışın başında liderlik Max Verstappen'deydi ancak AlphaTauri pilotu Nyck de Vries'in yolda kalması sonucu piste giren güvenlik aracı, liderliğin Perez'e geçmesinde etkili oldu.

De Vries yolda kaldığında ilk başta sarı bayraklar sallandı ve o esnada Red Bull, lider Verstappen'i pite aldı. Verstappen normal yarış hızında pit stopunu tamamlayıp pitten 7. sırada dönerken çok geçmeden güvenlik aracı yarışa dahil oldu ve pite gelmeyen isimler avantaj sağladılar.

Pit stoptan sonra Perez liderliğe yükselirken yarışa pole pozisyonundan başlayan ancak Red Bull pilotlarıyla mücadele edemeyen Charles Leclerc yeniden ikinci sıraya yükseldi. Verstappen ise 3. sıraya gerilemiş oldu.

Yarış yeniden başladığında liderliğini koruyan Perez, kalan uzun bölümde takım arkadaşının kendisini zorlamasına izin vermedi ve Bakü'de zafere ulaşan isim oldu. Perez böylece, 2021'deki zaferinin ardından Azerbaycan'da ikinci zaferini aldı ve bu pistte iki kez kazanan ilk isim oldu. Perez ayrıca kariyerinin 6. zaferini almayı başardı.

Verstappen, uzun süre takım arkadaşını 1.3 sn civarında farkla takip etse de yarış ilerledikçe farkın açılmasına engel olamadı ve ikinci sırada yarışı tamamladı.

Leclerc, beklendiği gibi yarış içerisinde Red Bull pilotlarıyla mücadele edemedi ancak buna rağmen 3. olarak bu sene ilk kez podyuma çıktı.

Yarış sonucu:

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Yarış Raporu

Hava sıcaklığının 25, pist sıcaklığının 43 derece olduğu yarışta güneşli hava hakimdi. Yarışa en geriden başlayan Nyck de Vries ile pit yolundan başlayan Esteban Ocon ve Nico Hulkenberg haricinde tüm pilotlar orta lastiklerle yarışa başladılar.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc, beş kırmızı ışığın sönmesiyle yarışa başladı ve ilk viraja lider olarak girmeyi başardı. İlk 6'da değişiklik olmazken sorunsuz bir start oldu. Startın kazananları 9. sıradan 7. sıraya yükselen Lance Stroll ile 11. sıradan 9. sıraya yükselen George Russell'dı.

İlk tur tamamlanırken ilk 10; Leclerc, Verstappen, Perez, Sainz, Hamilton, Alonso, Stroll, Norris, Russell ve Tsunoda şeklindeydi.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, ilk tur tamamlanırken 5 sıra kaybederek 18. sıraya geriledi. İlk turda Albon ve Piastri ile, Bottas ve Magnussen'in temas ettikleri ekrana yansıdı.

İlk iki turda ön tarafta bir mücadele olmazken 3. tur ile DRS açıldı ve farkın açılmasına izin vermeyen Verstappen, Leclerc'i zorlamaya başladı. Verstappen, 4. tura girerken DRS'nin yardımıyla çok rahat bir şekilde Leclerc'i geçerek liderliğe yükseldi. Leclerc, 1 tur içerisinde farkı 1 saniyenin üstüne çıkararak Leclerc'in DRS aralığından kaçtı.

Verstappen'in Leclerc'i geride bırakmasının ardından sprint yarışının galibi Perez, Ferrari pilotunu kovalamaya başladı. Aynı bölümde dördüncü sıradaki Sainz, çoktan önündeki Perez'in yaklaşık 2 sn gerisine düşmüştü.

6. tura girilirken Perez, Leclerc'i düzlüğün sonunda geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi ve böylece Red Bull ilk iki sırayı ele geçirmiş oldu. Perez, hızlı bir şekilde Leclerc'in DRS aralığından kaçmayı başardı.

7. turda Verstappen ve Perez arasında 1.3 sn fark varken Russell'a kadar olan ilk 9 pilot 10 sn içerisinde yer alıyordu. O bölümde Alonso, Hamilton'ı geçemeyeceği için aradaki farkı arttıracağını söylerken, arkasındaki takım arkadaşı Stroll, Alonso hızlı gitmediği için atak yapmak istediğini söyledi.

Yarışın ilk pit stopu Pierre Gasly'den gelirken Bottas, 7. turda pite geldi. Bir sonraki tur onu Albon takip etti ve o da sert lastiklere geçti. 9. turda ise Tsunoda, Piastri ve Sargeant pite geldiler. Lastik aşınmasının yüksek olması nedeniyle pit stoplar, beklenenden çok daha erken başladı.

Pierre Gasly, Alpine A523, leaves his pit box after a stop Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

10. turda Verstappen ve Perez arasında yarım saniye fark varken lider grupta Hamilton pite gelen ilk isim oldu. Aynı tur Haas'tan Magnussen nedeniyle sarı bayraklar sallanırken hemen ardından De Vries için sarı bayraklar bir kez daha sallandı. 10. tur biterken Red Bull, kaymaya başladığını söyleyen Verstappen'i pite çağırdı ve liderlik Perez'e geçti. O bölümde De Vries'in aracı yolda kalmıştı ve çok geçmeden güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Verstappen normal şartlarda pit stop yapmasının ardından Russell'ın gerisinde 7. sıraya gerilerken önündeki pilotlar kendisine göre daha avantajlı hale geldiler. Verstappen'in önünde Perez, Leclerc, Sainz, Alonso, Stroll ve Russell vardı.

Perez, güvenlik aracının arkasına gelmeden önce pitini yapıp lider bir şekilde geri dönerken Leclerc onun arkasında geri döndü. Pite girmeden önce lider durumda bulunan Verstappen, güvenlik aracı nedeniyle iki sıra kaybetti ve üçüncü sıraya geriledi. Verstappen gibi Hamilton da pit stopun kaybeden ismi oldu. Pite girerken Russell ve Stroll arasında bir mücadele olduğu ekranlara yansıdı.

11. turda yapılan pit stopların ardından ilk 10 Perez, Leclerc, Verstappen, Sainz, Alonso, Russell, Stroll, Ocon, Hulkenberg ve Hamilton şeklinde oldu. Yarışa pit yolundan sert lastiklerle başlayan Ocon ve Hulkenberg, pite girmemeleri sayesinde 8 ve 9. sıraya kadar yükseldiler.

14. turla birlikte güvenlik aracı pistten çıktı ve yarış lider Perez'in kontrolünde yeniden başladı. Perez, uzun düzlükte atak yememek için oldukça geç bir şekilde yarışı başlattı ve yerini korumayı başardı. Ön bölümde ilk başta değişiklik olmazken arka tarafta Hamilton 8. sıraya yükseldi.

Çok geçmeden Verstappen, Leclerc'i geçerek 2. sıraya yükselirken Alonso da Sainz'ı geçerek 4. sıraya yükseldi. Bir sonraki tur Hamilton, takım arkadaşı Russell'ı geçerek 7. sıraya yükseldi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

15. turda ilk 10; Perez, Verstappen, Leclerc, Alonso, Sainz, Stroll, Hamilton, Russell, Ocon, Hulkenberg şeklindeydi. Aynı tur içerisinde Perez'in güvenlik aracı esnasında pitten güvensiz bir şekilde çıkarıldığı not edildi.

16. turda DRS yeniden açılırken o esnada Perez, çoktan Verstappen ile farkı 1.6 sn'ye çıkarmıştı. Çok geçmeden Perez'in pitten çıkışta bir sorun olmadığı açıklaması yapıldı ve ceza ihtimali ortadan kalktı. Stroll, bariyerlere sürtse de sorunsuz bir şekilde yoluna devam etti.

17. turda Russell'ın güvenlik aracı esnasında pite girişinin not edildiği duyurulurken kısa süre sonra ekstra yaptırıma gerek olmadığı bildirildi. O turda lider Red Bull araçları arasında 1.4 sn varken 3. sıradaki Leclerc, çoktan Verstappen'in 4 sn gerisine düşmüştü.

Alonso, 19. turda telsizden takımına Stroll'e kendi fren dengesi ayarlarını kopyalamasının iyi olacağı konusunda tavsiyede bulundu. O esnada Alonso, lider Perez'in 10 sn gerisinde 4. sıradayken takım arkadaşı Stroll, onun 2 sn ve 2 sıra gerisinde 6. sıradaydı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak bu tavsiye Stroll için yeterli olmadı. O tur içerisinde küçük bir hata yapan ve Hamilton'ın DRS avına dönüşen Stroll, 20. turda 7. sıraya geriledi.

Red Bull pilotları, birbirlerini zorlaması sayesinde art arda hızlı turlarla 3. sıradaki Leclerc ile sürekli olarak farkı açtılar. Yarışın 22. turunda Perez ve Verstappen arasında 1.2 sn civarında fark varken Leclerc liderin yaklaşık 10 sn gerisine düşmüştü. Verstappen art arda hızlı turlar atsa da farkı DRS aralığına düşüremezken, Perez farkın kapanmaması için zorlarken bir ara hafif sendeledi ve neredeyse sağ arka lastiği bariyerlere vuracaktı.

O bölümde pist üstünde çok fazla mücadele yoktu ve pilotlar standart bir şekilde birbirlerini takip ettiler.

23. turda Hamilton'a sert lastiklerde performans düşüşü görmeye başladıkları bildirildi. Sert lastiklerle yarışa pit yolundan başlayan Ocon ve Hulkenberg, henüz pite gelmeseler de yerlerini koruyordu ancak 9. sıradaki Ocon, eskiyen lastikleriyle önündeki Russell'ın 6 sn gerisine düşmüştü. 9. sıradaki Ocon ile 16. sıradaki Magnussen arasındaki tüm pilotlar ise 6 sn içerisinde yer alıyordu. Gasly, 24. turda pite geldi ve yarışta son sıraya geriledi.

25. turun sonunda yarışın yarısı tamamlanırken Perez'in Verstappen'in 1.4 sn farkla liderliği devam ediyordu. Leclerc ise liderin yaklaşık 13 sn kadar gerisine düştü ve galibiyet mücadelesinden tamamen koptu. Onun 2.5 sn arkasında ise podyum serisini bozmak istemeyen Alonso takibi sürdürüyordu.

27. turda Hulkenberg, 15. viraja girişte hafif bir şekilde bariyerlere sürttü. Haas pilotu telsizden bunu bildirdiğinde kendisine sağ ön lastikte herhangi bir sorunun olmadığı bildirildi. O bölümde Ocon ve Hulkenberg, daha eski lastiklerine rağmen arkasındaki pilotların önünde kalmayı başardılar.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışın 30. turuna geldiğimizde pist üstünde pek bir mücadele yoktu ancak liderlik mücadelesinde bir zayıflama oldu. Perez liderliğini sürdürürken, Verstappen onun 2.5 sn kadar gerisine düştü. Üçüncü sıradaki Leclerc, farkın açılmasına engel olamadı ve Perez'le fark 15 saniyenin üzerine çıktı. Aynı dakikalarda Verstappen, diferansiyel ve fren dengesi arasında bazı sorunların olduğunu bildirdi.

Leclerc'i uzun süre 2 sn üstünde farkla takip eden Alonso, turlar ilerleyip lastik ömürleri tükendikçe Leclerc ile farkı kapatmaya başladı. 32. turda Alonso ile Leclerc arasında 1.1 sn'lik fark vardı ve Aston Martin pilotunun Leclerc'in DRS aralığına girmesine çok az fark kalmıştı ancak sonrasında fark yeniden 2 sn üzerine çıktı.

33. turda yarışın en arkasında yer alan Bottas ve Gasly arasında mücadele vardı. Gasly, uzun düzlüğün sonunda Bottas'ı geride bırakarak 18. sıraya yükseldi.

Turlar ilerledikçe Perez, az az da olsa farkı açmayı sürdürdü. Meksikalı pilot 34. turda hafif bir şekilde bariyerlere sürtse de 35. turda yarışın en hızlı tur zamanını elde etti ve Verstappen'le farkı 2.7 sn'ye kadar çıkardı. Aynı turda Leclerc, Perez'in 19 sn kadar gerisine düşmüştü.

Guanyu Zhou, 38. turda mekanik sorun nedeniyle pite dönerek yarışa veda etti. O bölümde herkes lastiklerini koruyarak yarışı tamamlamaya odaklanmış gibiydi. Lider Perez ile Verstappen arasındaki fark 3.5 sn'ye çıkmıştı.

Pist üstündeki en yakın mücadele 5. sıradaki Sainz ile 6. sıradaki Hamilton, arasındaydı. Diğer taraftan Ocon'un başını çektiği grup, benzer şekilde vagon gibi takibi sürdürüyordu. Aynı tur içerisinde Mercedes'te pit stop hazırlığı yapılsa da pite gelen isim olmadı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Uzun süre Sainz'ı DRS mesafesinde takip eden Hamilton, 41. turda DRS ile iyice yakaladı ve zorlamaya başladı ancak geçiş fırsatı bulamadı.

Orta bölümdeki Ocon treninde ilk kopuş 46. turda Norris'in Hulkenberg'i geçerek 10. sıraya yükselmesiyle geldi.

Ocon ve Hulkenberg, zorunlu lastik değişimi için güvenlik aracı gibi bir olay beklediler ancak bekledikleri bu olay bir türlü gelmedi. Hulkenberg 47. turda lastiklerinin bitmesinden şikayet ederken kendisine güvenlik aracı ya da kırmızı bayrak beklemekten başka çarelerinin olmadığı hatırlatıldı ve aynı tur Tsunoda kendisini geçerek 11. sıraya yükseldi. Hulkenberg'i geçenler kervanına 48. turda Piastri katıldı.

Son turlarda ön grupta dereceler hızlanmaya başladı. 48. turda önce Verstappen, ardından Alonso yarışın en hızlı tur derecesini elde ettiler. Verstappen, Perez'le Alonso ise Leclerc'le farkı 2.8 sn'ye düşürdü.

Hulkenberg'in güzel giden yarışı, hedefledikleri olayın bir türlü gelmemesiyle kabusa döndü. 49. turda hem Albon, hem de Magnussen kendisini geçerek birer sıra daha yükseldi.

50. turda Verstappen ve Alonso bir daha art arda yarışın en hızlı turlarını attılar. Verstappen farkı kapatamazken, Alonso, Leclerc'le farkı 2 sn'ye düşürdü ve aynı tur Russell, en hızlı tur puanı için pite alındı. Russell, arkasındaki fark sayesinde pozisyon kaybetmeden ekstra pit yapmış oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son bölümde değişen pek bir şey olmadı ve Perez, Bakü'de damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı.

Verstappen, güvenlik aracı bölümünde kaybettiği liderliği bir daha geri alamamasının ardından yarışı takım arkadaşının 2 sn gerisinde tamamladı.

Leclerc, liderin 21 sn gerisinde üçüncü olsa da bu seneki kötü gidişatı durdurdu ve ilk podyum sonucunu elde etti.

Son turlarda art arda attığı hızlı turlarla önündeki Leclerc'le farkı kapatan Alonso, yarışı Ferrari pilotunun sadece 0.8 sn arkasında dördüncü sırada tamamladı. Alonso'nun art arda podyum serisi böylece Bakü'de sona ermiş oldu.

Ferrari pilotu Sainz, Alonso'nun arkasında beşinci olurken güvenlik aracı periyodunda Verstappen gibi şanssızlık yaşayan Hamilton, Sainz'ın gerisinde 6. oldu. Alonso uzun süre Sainz'ı yakından takip etse de onu geçebilecek hıza sahip değildi.

Lance Stroll'un yedinciliği sayesinde Aston Martin yine çifte puan alırken onu Russell takip etti. Son bölümde pite gelen Russell, son turda en hızlı tur zamanını da atmayı başardı.

Bakü'de son puanları kazanan isimler, McLaren'dan Lando Norris ile AlphaTauri'den Tsunoda oldular. Bu isimler uzun süre puan potasının dışında kalsalar da Ocon ve Hulkenberg'in lastiklerinin bitmesi ve aynı zamanda pite gelmeleri zorunlu olduğu için sonunda yarışı puanla tamamlamış oldular.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Oscar Piastri 11. olarak puanı kıl payı kaçırırken onu takip eden isimler Alex Albon, Kevin Magnussen ve Pierre Gasly oldular.

Yarışa pit yolundan başlayan Ocon ve Hulkenberg, pite gelmeleri sayesinde çok iyi yükselseler de pite geldikten sonra 15 ve 17. sırada yarışı noktaladılar. Onların arasında Williams'tan Logan Sargeant yer aldı.

İlk turda kazaya karışan Bottas, 1 tur geride yarışı noktalayan son isim olurken yarışı tamamlayamayan isimler Zhou ve De Vries oldular.

Azerbaycan'da tamamlanan sprint yarışı ve ana yarışın ardından Verstappen 87 puana ulaşarak liderliğini korusa da Perez hem sprint hem de yarış galibiyetiyle 15 puanlık farkı 8'e düşürmeyi başardı. Onları istikrarlı bir sezon geçiren 57 puanlı Alonso takip ederken Hamilton 46 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Takımlar şampiyonasında 166 puan toplayan Red Bull, 83 puanlı en yakın rakibi Aston Martin'den iki kat fazla puan almış oldu. Mercedes 69 puanla üçüncü sırada yer alırken Ferrari iki aracıyla birden puan alarak 51 puana yükseldi ve farkı bir miktar kapatmış oldu.

Sezonun beşinci yarışı olan Miami GP önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek. Azerbaycan GP öncesinde dört haftalık bir ara olsa da, Azerbaycan GP ile birlikte 6 haftada 5 yarışın tamamlanacağı oldukça yoğun bir yarış programı bizleri bekliyor.