Azerbaycan GP organizatörleri, sıralamaların Le Mans startıyla çakışmasından endişeli değil

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Bu sene Azerbaycan GP hafta sonunda standart başlangıç saatlerinin dışına çıkıldı. Bu yüzden Formula 1 Azerbaycan GP sıralama seansının başlangıcı ile Le Mans 24 Saat'in başlangıcı çakıştı. Her iki mücadele, bu cumartesi Türkiye saati ile 17:00'da başlayacak.

Bu yüzden her iki seriyi birden takip eden taraftarların bir tercih yapması gerekecek ancak organizatör Arif Rahimov, bunun endişe verici olmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Rahimov, "Le Mans için en önemli anı, yarışın startı. Sıralamaların en önemli anı ise son bölümü."

"Yani izleyiciler her ikisini de izleyebilirler. Önce Le Mans startını, ardından sıralamaların sonucu izleyebilirler." dedi.

Rahimov, bu konuyla alakalı F1 ve FIA ile bir görüşme yapmadıklarını, standart başlangıç saatinin dışına çıkmalarında farklı şeylerin etkili olduğunu söyledi.

Rahimov, "Program birçok etmen dikkate alınarak oluşturuldu. Kendi içimizde bir durum var ve diğer taraftan Cumartesi günü F2 yarışı gibi farklı şeyler var."

"Zamanlama açısından genelde pek tercih şansınız olmuyor. Ancak söylediğim gibi, Le Mans, sıralamaların sonuna denk gelseydi o durumda hayal kırıklığı yaşardım. Startla çakışmadığı için, seyircileri yeniden çekebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Azerbaycan GP, pandeminin ardından yeniden tüm biletleri sattığı bir yarış planlıyor. Bakü'nin 2024'e kadar anlaşması bulunuyor ancak gelecekte yarışın tarihinde değişiklik düşünülüyor olabilir.

Ancak Rahimov, Haziran ayındaki yerlerini korumak istediklerini söyledi.

Rahimov, "Geçmişte Nisan ayında yarışı yaptığımızda gerçekten zorlandık. Yarıştan 3 ay önce pisti kurmaya başlamamız gerekiyor. Yarış Nisan ayında olursa, o zaman kış döneminde hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Bunu ayarlamak çok zor."

"Mesela bu sene, hava şartları Nisan ayında çok kötüydü. Rüzgarlı, soğuk ve yağmurluydu. Yarışta tribünler doluyken bunu riske edebileceğimizi düşünmüyorum."

"Seyircilerin gelmesini istiyorsunuz. Bunlar oyunun bir parçası. Bu yüzden Haziran ayındaki yerimizden oldukça mutluyuz ve gerçekten orada kalmak istiyoruz." dedi.