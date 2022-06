Azerbaycan GP organizatörleri, sıralamaların Le Mans startıyla çakışmasından endişeli değil

Bu sene Azerbaycan GP hafta sonunda standart başlangıç saatlerinin dışına çıkıldı. Bu yüzden Formula 1 Azerbaycan GP sıralama seansının başlangıcı ile Le Mans 24 Saat'in başlangıcı çakıştı. Her iki mücadele, bu cumartesi Türkiye saati ile 17:00'da başlayacak.

Bu yüzden her iki seriyi birden takip eden taraftarların bir tercih yapması gerekecek ancak organizatör Arif Rahimov, bunun endişe verici olmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Rahimov, "Le Mans için en önemli anı, yarışın startı. Sıralamaların en önemli anı ise son bölümü."

"Yani izleyiciler her ikisini de izleyebilirler. Önce Le Mans startını, ardından sıralamaların sonucu izleyebilirler." dedi.

Rahimov, bu konuyla alakalı F1 ve FIA ile bir görüşme yapmadıklarını, standart başlangıç saatinin dışına çıkmalarında farklı şeylerin etkili olduğunu söyledi.

Rahimov, "Program birçok etmen dikkate alınarak oluşturuldu. Kendi içimizde bir durum var ve diğer taraftan Cumartesi günü F2 yarışı gibi farklı şeyler var."

"Zamanlama açısından genelde pek tercih şansınız olmuyor. Ancak söylediğim gibi, Le Mans, sıralamaların sonuna denk gelseydi o durumda hayal kırıklığı yaşardım. Startla çakışmadığı için, seyircileri yeniden çekebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images