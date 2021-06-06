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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Azerbaycan GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Azerbaycan Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve yanında Mercedes pilotu Lewis Hamilton olacak.

Azerbaycan GP öncesi: Yarış gridi

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Mercedes)

1

 Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(AlphaTauri)

3

 Max Verstappen
(Red Bull)

 



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Red Bull)

5

 Carlos Sainz
(Ferrari)

 



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Alpine)

7

 Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

 



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Mercedes)

9

 Lando Norris (+3)
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Esteban Ocon
(Alpine)

11

 Sebastian Vettel
(Aston Martin)

 



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)

13

 Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Nicholas Latifi
(Williams)

15

 George Russell
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Nikita Mazepin
(Haas)

17

 Mick Schumacher
(Haas)

 



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

19

 Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Alt-etkinlik Sıralama
Lokasyon Baku City Circuit
Editör Fabien Gaillard

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