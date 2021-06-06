Azerbaycan GP öncesi: Yarış gridi
2021 Azerbaycan Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve yanında Mercedes pilotu Lewis Hamilton olacak.
|
2
|
Lewis Hamilton
|
1
|
Charles Leclerc
|
4
|
Pierre Gasly
|
3
|
Max Verstappen
|
6
|
Sergio Pérez
|
5
|
Carlos Sainz
|
8
|
Fernando Alonso
|
7
|
Yuki Tsunoda
|
10
|
Valtteri Bottas
|
9
|
Lando Norris (+3)
|
12
|
Esteban Ocon
|
11
|
Sebastian Vettel
|
14
|
Kimi Räikkönen
|
13
|
Daniel Ricciardo
|
16
|
Nicholas Latifi
|
15
|
George Russell
|
18
|
Nikita Mazepin
|
17
|
Mick Schumacher
|
20
|
Antonio Giovinazzi
|
19
|
Lance Stroll
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Azerbaycan GP
|Alt-etkinlik
|Sıralama
|Lokasyon
|Baku City Circuit
|Editör
|Fabien Gaillard