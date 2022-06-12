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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Azerbaycan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

FIA, Azerbaycan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Azerbaycan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
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Bakü'de gerçekleştirilen sıralama turlarında, ilk sektörün en hızlı ismi 35.615'lik derecesiyle Charles Leclerc oldu.

İkinci sektörün en hızlı ismi 40.670 ile yine Leclerc olurken, son sektörde düzlükte epey kuvvetli görünen ve 24.838'lik bir zaman yakalayan Fernando Alonso zirvede yer aldı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör
Charles Leclerc 35.615 (1) 40.670 (1) 24.935 (4)
Sergio Perez 35.642 (2) 40.997 (2) 24.939 (5)
Max Verstappen 35.781 (4) 41.003 (3) 24.883 (3)
Carlos Sainz Jnr 35.729 (3) 41.057 (4) 25.026 (7)
George Russell 36.098 (5) 41.363 (5) 25.251 (11)
Pierre Gasly 36.121 (6) 41.377 (6) 25.238 (10)
Lewis Hamilton 36.169 (7) 41.410 (7) 25.345 (17)
Yuki Tsunoda 36.205 (8) 41.519 (9) 25.280 (14)
Sebastian Vettel 36.392 (11) 41.604 (10) 24.881 (2)
Fernando Alonso 36.407 (12) 41.836 (12) 24.838 (1)
Lando Norris 36.236 (9) 41.485 (8) 25.473 (19)
Daniel Ricciardo 36.305 (10) 41.685 (11) 25.501 (20)
Esteban Ocon 36.413 (13) 41.899 (13) 24.978 (6)
Zhou Guanyu 36.480 (14) 41.940 (14) 25.273 (13)
Valtteri Bottas 36.838 (17) 42.121 (15) 25.178 (8)
Kevin Magnussen 36.589 (15) 42.413 (17) 25.303 (15)
Alexander Albon 36.929 (18) 42.325 (16) 25.253 (12)
Nicholas Latifi 37.112 (20) 42.996 (20) 25.183 (9)
Lance Stroll 36.729 (16) 42.718 (19) 25.321 (16)
Mick Schumacher 37.089 (19) 42.482 (18) 25.387 (18)

 

Alpine pilotu Fernando Alonso, hız ölçüm noktasında 323.6 km/s hıza çıkarak, bu alanda zirvede yer aldı.

Onu 0.1 km/s geriden Aston Martin pilotu Sebastian Vettel ve 0.5 km/s geriden Alpine pilotu Esteban Ocon takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Araç Motor Hız (kph/mph) Fark
1 Fernando Alonso Alpine Renault 323.6 (201.1)  
2 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 323.5 (201.0) -0.1
3 Esteban Ocon Alpine Renault 323.1 (200.8) -0.5
4 Nicholas Latifi Williams Mercedes 320.6 (199.2) -3.0
5 Max Verstappen Red Bull Red Bull 320.2 (199.0) -3.4
6 Sergio Perez Red Bull Red Bull 320.1 (198.9) -3.5
7 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 319.4 (198.5) -4.2
8 Alexander Albon Williams Mercedes 318.0 (197.6) -5.6
9 Kevin Magnussen Haas Ferrari 317.3 (197.2) -6.3
10 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 317.3 (197.2) -6.3
11 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 316.8 (196.9) -6.8
12 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 316.5 (196.7) -7.1
13 Mick Schumacher Haas Ferrari 316.2 (196.5) -7.4
14 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 315.9 (196.3) -7.7
15 Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 314.6 (195.5) -9.0
16 Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 313.6 (194.9) -10.0
17 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 311.2 (193.4) -12.4
18 George Russell Mercedes Mercedes 310.7 (193.1) -12.9
19 Lando Norris McLaren Mercedes 310.5 (192.9) -13.1
20 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 310.0 (192.6) -13.6
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