Önceki / Leclerc: "Bu kez 'işi tamamlamak' istiyorum" Sonraki / Araçta "güven sorunu" yaşayan Verstappen, yarışta daha iyi olmayı bekliyorFormula 1 / Azerbaycan GP Haberler
Azerbaycan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Azerbaycan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Haberi dinle
Bakü'de gerçekleştirilen sıralama turlarında, ilk sektörün en hızlı ismi 35.615'lik derecesiyle Charles Leclerc oldu.
İkinci sektörün en hızlı ismi 40.670 ile yine Leclerc olurken, son sektörde düzlükte epey kuvvetli görünen ve 24.838'lik bir zaman yakalayan Fernando Alonso zirvede yer aldı.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Charles Leclerc
|35.615 (1)
|40.670 (1)
|24.935 (4)
|Sergio Perez
|35.642 (2)
|40.997 (2)
|24.939 (5)
|Max Verstappen
|35.781 (4)
|41.003 (3)
|24.883 (3)
|Carlos Sainz Jnr
|35.729 (3)
|41.057 (4)
|25.026 (7)
|George Russell
|36.098 (5)
|41.363 (5)
|25.251 (11)
|Pierre Gasly
|36.121 (6)
|41.377 (6)
|25.238 (10)
|Lewis Hamilton
|36.169 (7)
|41.410 (7)
|25.345 (17)
|Yuki Tsunoda
|36.205 (8)
|41.519 (9)
|25.280 (14)
|Sebastian Vettel
|36.392 (11)
|41.604 (10)
|24.881 (2)
|Fernando Alonso
|36.407 (12)
|41.836 (12)
|24.838 (1)
|Lando Norris
|36.236 (9)
|41.485 (8)
|25.473 (19)
|Daniel Ricciardo
|36.305 (10)
|41.685 (11)
|25.501 (20)
|Esteban Ocon
|36.413 (13)
|41.899 (13)
|24.978 (6)
|Zhou Guanyu
|36.480 (14)
|41.940 (14)
|25.273 (13)
|Valtteri Bottas
|36.838 (17)
|42.121 (15)
|25.178 (8)
|Kevin Magnussen
|36.589 (15)
|42.413 (17)
|25.303 (15)
|Alexander Albon
|36.929 (18)
|42.325 (16)
|25.253 (12)
|Nicholas Latifi
|37.112 (20)
|42.996 (20)
|25.183 (9)
|Lance Stroll
|36.729 (16)
|42.718 (19)
|25.321 (16)
|Mick Schumacher
|37.089 (19)
|42.482 (18)
|25.387 (18)
Alpine pilotu Fernando Alonso, hız ölçüm noktasında 323.6 km/s hıza çıkarak, bu alanda zirvede yer aldı.
Onu 0.1 km/s geriden Aston Martin pilotu Sebastian Vettel ve 0.5 km/s geriden Alpine pilotu Esteban Ocon takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|323.6 (201.1)
|2
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|323.5 (201.0)
|-0.1
|3
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|323.1 (200.8)
|-0.5
|4
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|320.6 (199.2)
|-3.0
|5
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|320.2 (199.0)
|-3.4
|6
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|320.1 (198.9)
|-3.5
|7
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|319.4 (198.5)
|-4.2
|8
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|318.0 (197.6)
|-5.6
|9
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|317.3 (197.2)
|-6.3
|10
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|317.3 (197.2)
|-6.3
|11
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|316.8 (196.9)
|-6.8
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|316.5 (196.7)
|-7.1
|13
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|316.2 (196.5)
|-7.4
|14
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|315.9 (196.3)
|-7.7
|15
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|314.6 (195.5)
|-9.0
|16
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|313.6 (194.9)
|-10.0
|17
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|311.2 (193.4)
|-12.4
|18
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|310.7 (193.1)
|-12.9
|19
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|310.5 (192.9)
|-13.1
|20
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|310.0 (192.6)
|-13.6
paylaşım
yorumlar
Bet here
Önceki haber
Leclerc: "Bu kez 'işi tamamlamak' istiyorum"
Sonraki haber
Araçta "güven sorunu" yaşayan Verstappen, yarışta daha iyi olmayı bekliyor
Yorumları görüntüle
paylaşım
yorumlar