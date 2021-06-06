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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Azerbaycan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, Bakü'de gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Azerbaycan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen Bakü yarışına, Monako'dan sonra bir kez daha C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Tüm sürücüler son bölüme C5 lastiklerle kaldıkları için, ilk on yarışa bu lastiklerle başlayacak.

Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ikilisi, yarış için iki set sert lastik saklamayı başardılar. Fakat ellerinde bu iki lastik seti dışında yeni bir hamur yok.

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen, Sergio Perez, Lando Norris ve Fernando Alonso'nun elinde ise bir set yeni sert ve bir set yeni orta lastik var.

AlphaTauri pilotları yarışa iki set sert lastiğin yanı sıra bir set orta lastik saklamayı başardılar.

Elinde en çok yumuşak lastik bulunan pilot ise dört set lastikle Lance Stroll.

Pirelli, yarış için beklediği stratejileri de açıkladı. İtalyan üretici, yarışta en hızlı stratejinin tek pit stop olacağını düşünüyor.

Buna göre en hızlı strateji yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 11 ila 15. turlar arası pite girip, sert lastikle finiş görmek olacak.

İkinci en hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlamak ve 16 ila 23. turlar arası pite girip sert lastiklerle finiş görmek olarak açıklandı.

İki pit stop stratejisi ise yavaş olarak belirtildi. Buna göre iki pit stop tercih edenler yarışa yumuşak lastikle başlayıp 11. ila 15. turlar arası pite girip sert lastiğe geçebilirler. 25-29 tur attıktan sonra da bir başka yumuşak lastik takıp finiş görebilirler.

Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C3) Orta (C4) Yumuşak(C5)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 2 - - 1 - 3
77. V. Bottas Mercedes 2 - - 1 - 3
33. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - 1 - - 4
11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 1 - - 4
3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - 1 4
4. L. Norris McLaren 1 - 1 - - 4
5. S. Vettel Aston Martin 1 - 1 - 1 4
18. L. Stroll Aston Martin 1 - 1 - 4 1
14. F. Alonso Alpine 1 - 1 - - 4
31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - 1 4
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 1 - - 4
55. C. Sainz Ferrari 1 - 1 - - 4
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 2 - 1 - - 3
10. P. Gasly AlphaTauri 2 - 1 - - 3
7. K. Raikkonen Alfa Romeo 2 - 1 - 1 3
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 2 - 1 - 2 2
9. N. Mazepin Haas F1 1 - 1 - 1 4
47. M. Schumacher Haas F1 1 - 1 - 1 4
63. G. Russell Williams 2 - 1 - 1 3
6. N. Latifi Williams 2 - 1 - 1 3
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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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