Azerbaycan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Azerbaycan yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.
Cumartesi günkü sprint yarışının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.
Red Bull pilotlarının elinde pazar günü için bir set orta ve iki set sert lastik bulunuyor. Diğer tarafta Ferrari pilotlarının elinde birer set orta ve sert hamur var.
George Russell bir set yumuşak, bir set orta ve iki set sert lastiğe sahipken, Hamilton'da bir set orta ve iki set sert hamur bulunuyor.
Son olarak Fernando Alonso'nun elinde sadece iki set sert lastik var.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji tek pit stop olacak.
Buna göre yarışa orta hamurla başlamak ve 13 ila 20. turla arasında sert hamura geçip finiş görmek gerekiyor.
Ayrıca yarışa sert hamurla başlayıp 38 ila 45. turlar arasında yumuşak lastiğe geçerek finiş görebilirler.
Çift pit stop ise daha yavaş bir strateji olacak. Buna göre yarışa orta hamurla başlayıp 8 ila 16. turla arasında sert hamura geçmek ve 27 ila 35. turlar arasında bir başka sert hamurla finiş görmek gerekiyor.
Pilotların ellerindeki lastikler:
|Pilot
|Takım
|Sert (C3)
|Orta (C4)
|Yumuşak (C5)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|1. M. Verstappen
|Red Bull
|2
|-
|1
|1
|-
|6
|11. S. Perez
|Red Bull
|2
|-
|1
|1
|-
|6
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|1
|1
|2
|-
|5
|55. C. Sainz
|Ferrari
|1
|-
|1
|2
|-
|6
|63. G. Russell
|Mercedes
|2
|-
|1
|1
|1
|5
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|2
|-
|1
|1
|-
|6
|31. E. Ocon
|Alpine
|2
|-
|1
|2
|1
|4
|10. P. Gasly
|Alpine
|2
|-
|1
|1
|4
|2
|4. L. Norris
|McLaren
|1
|1
|2
|2
|-
|4
|81. O. Piastri
|McLaren
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|2
|-
|2
|1
|-
|5
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|1
|2
|4
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|1
|1
|-
|2
|-
|6
|14. F. Alonso
|Aston Martin
|2
|-
|-
|2
|-
|6
|20. K. Magnussen
|Haas
|1
|-
|1
|2
|3
|3
|27. N. Hulkenberg
|Haas
|1
|1
|1
|2
|3
|2
|21. N. de Vries
|AlphaTauri
|2
|-
|1
|2
|3
|2
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|2
|-
|1
|2
|-
|5
|2. L. Sargeant
|Williams
|2
|-
|2
|-
|1
|5
|23. A. Albon
|Williams
|2
|-
|1
|1
|-
|6
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