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Azerbaycan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Bakü Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.
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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.
Yarış öncesinde sürücülerin ellerinde kaç set lastik kaldığı belli oldu.
Yarışa ilk sıradan başlayacak Ferrari pilotu Charles Leclerc ve takım arkadaşı Carlos Sainz'ın elinde iki set yeni orta ve bir set yeni sert lastik bulunuyor.
Red Bull pilotlarının elinde ise iki set sert ve bir set orta hamur var. Mercedes pilotlarının elinde birer set sert ve orta hamur bulunuyor.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Pilotların elindeki lastikler:
|Pilot
|Takım
|Sert (C3)
|Orta (C4)
|Yumuşak (C5)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|1
|1
|1
|-
|-
|3
|63. G. Russell
|Mercedes
|1
|1
|1
|-
|-
|3
|1. M. Verstappen
|Red Bull Racing
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|11. S. Perez
|Red Bull Racing
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|55. C. Sainz
|Ferrari
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|3. D. Ricciardo
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|4. L. Norris
|McLaren
|1
|-
|2
|-
|1
|3
|14. F. Alonso
|Alpine
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|31. E. Ocon
|Alpine
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|-
|2
|-
|1
|-
|2
|5. S. Vettel
|Aston Martin
|-
|2
|-
|1
|1
|3
|23. A. Albon
|Williams
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|6. N. Latifi
|Williams
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|24. Z. Guanyu
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|20. K. Magnussen
|Haas
|2
|-
|-
|1
|1
|3
|47. M. Schumacher
|Haas
|2
|-
|-
|1
|1
|3
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