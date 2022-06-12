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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Azerbaycan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, Bakü Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Azerbaycan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Yarış öncesinde sürücülerin ellerinde kaç set lastik kaldığı belli oldu.

Yarışa ilk sıradan başlayacak Ferrari pilotu Charles Leclerc ve takım arkadaşı Carlos Sainz'ın elinde iki set yeni orta ve bir set yeni sert lastik bulunuyor.

Red Bull pilotlarının elinde ise iki set sert ve bir set orta hamur var. Mercedes pilotlarının elinde birer set sert ve orta hamur bulunuyor.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pilotların elindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (C3) Orta (C4) Yumuşak (C5)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 1 1 1 - - 3
63. G. Russell Mercedes 1 1 1 - - 3
1. M. Verstappen Red Bull Racing 2 - 1 - - 3
11. S. Perez Red Bull Racing 2 - 1 - - 3
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 2 - - 3
55. C. Sainz Ferrari 1 - 2 - - 3
3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - 1 4
4. L. Norris McLaren 1 - 2 - 1 3
14. F. Alonso Alpine 2 - 1 - - 3
31. E. Ocon Alpine 2 - 1 - 1 3
10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 1 - - 4
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - - 4
18. L. Stroll Aston Martin - 2 - 1 - 2
5. S. Vettel Aston Martin - 2 - 1 1 3
23. A. Albon Williams 2 - 1 - 1 3
6. N. Latifi Williams 2 - 1 - 1 3
77. V. Bottas Alfa Romeo 2 - 1 - 1 3
24.  Z. Guanyu Alfa Romeo 2 - 1 - 1 3
20. K. Magnussen Haas 2 - - 1 1 3
47. M. Schumacher Haas 2 - - 1 1 3
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