Azerbaycan GP öncesi 14 pilot yeni motora geçti

Bakü'de gerçekleştirilecek yarış öncesinde pek çok aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Buna göre Mercedes, McLaren, Aston Martin, Alfa Romeo, Ferrari, Haas ve Williams pilotları, bu hafta sonu yeni bir içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesine geçtiler.

Ayrıca Mercedes, McLaren, Aston Martin, Williams ve Ferrari pilotları da yeni bir MGU-K ünitesine geçtiler.

Kontrol elektroniği ünitesini değiştiren tek isim Haas pilotu Nikita Mazepin oldu.

Bu isimler, sezona başladıkları üniteleri kullanıyorlardı ve Bakü'de hepsinde ikinci üniteye geçmiş oldular.

Ayrıca 20 pilottan 16'sı bu hafta sonu yeni bir egzoza da geçtiler. Bu isimler Mercedes, McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari, Alfa Romeo, Haas ve Williams pilotları oldu. Alpine'de Fernando Alonso beşinci egzozuna geçerken, Esteban Ocon dördüncü egzozuna geçti.

Bu yıl egzoz sistemlerinin değişimine de sınırlama getirilmişti. Buna göre her sürücü, sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Bu da Alonso'nun cezaya yaklaştığı anlamına geliyor.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images