Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonasında rekabet son hız devam ediyor. Formula 1, bu hafta sonu Azerbaycan'a konuk oluyor.

Sezonun 17. ayağı olan Azerbaycan GP, sokak pisti konseptli Bakü Şehir Pisti'nde koşulacak. Pistin uzunluğu 6,003 km uzunluğunda olup yarış 51 tur sürecek.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İkonik pistiyle beklenen yarışlardan biri olan Azerbaycan GP, şampiyonanın gidişatı bakımından kritik bir öneme sahip olabilir.

Peki 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı olan Azerbaycan GP'si seansları saat kaçta ve hangi kanalda?

Hafta sonu programı



13 Eylül Cuma

1. Antrenman Seansı: 12:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe ) 2. Antrenman Seansı: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

14 Eylül Cumartesi

3. Antrenman Seansı: 11:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe ) Sıralama Turları: 15:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

15 Eylül Pazar

Yarış: 14:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.