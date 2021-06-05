Azerbaycan GP: Mercedes'in yaşadığı sıkıntılar ne kadar gerçekçi?

Sezon öncesi testlerde yaşananların ardından Mercedes için pek kolay bir sezon olmayacağı düşünülüyordu. Mercedes, yeni kuralların etkisiyle hem performans kaybetmişti, hem de aracın dengesi açısından pek istediği yerde değildi.

Sezonun başlamasının ardından en azından denge sorunları ortadan kalkmış gibiydi. Mercedes, tek turda en hızlı olmasa da yarışlarda gayet hızlıydı, hatta Red Bull'dan bir tık daha iyiydi. Bunun da etkisiyle 5 yarışın 3'ünü Lewis Hamilton kazandı.

Ancak sıralamalarda Mercedes her zaman rahat değildi. Zaman zaman kendi hızıyla, zaman zaman Red Bull ekibinin aracından maksimumu alamamasıyla pole pozisyonları gelse de sıralama performansı genel olarak hep soru işaretiydi.

Azerbaycan GP öncesinde cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlara bakarsak yine aynı durum söz konusu. Mercedes pilotlarının uzun sürüşleri gayet yerindeydi ancak tek turda takım istediğinin çok uzağındaydı. Imola'da Valtteri Bottas'ın yaşadığı ciddi lastik ısıtma sorununun ardından benzer sorunu Monako'da Lewis Hamilton yaşamıştı. Azerbaycan'da ise her iki Mercedes pilotu birden tek turda lastiklerini ısıtma konusunda sorun yaşıyorlarlar gibi. En azından cuma günkü sürüşlerde öyle oldu ve takım, şu ana kadarki en kötü cuma gününü geçirdiğini belirtti.

Özellikle iki antrenman seansında elde edilen derecelere bakarsak, Mercedes için işlerin pek iyi olmadığını söyleyebiliriz çünkü sebebi her ne olursa olsun Mercedes'in iki pilotu da yedincilikten daha yukarıya çıkamadı. Özellikle 2. antrenman seansında Mercedes'in en iyi pilotu konumunda bulunan Hamilton, lider Sergio Perez'in tam 1 sn gerisinde 11. sıradaydı.

Red Bull, şampiyonada olduğu gibi cuma gününü zirvede tamamladı ve iki sürücüsüyle birden herkesin önünde yer aldı. Onu Ferrari, AlphaTauri, Alpine, Alfa Romeo ve McLaren takip ederken Mercedes dereceler açısından 7. sıradaydı.

Tabii her şeyin ciddiyet kazanacağı sıralamalarda kimse Mercedes'in bu kadar geride kalmasını beklemiyor. Antrenman seansında motor modları, yakıt yükleri, kanat açıları, lastik basınçları gibi açık bir şekilde bilinmeyen bir sürü parametre var.

Ancak hepsini unutursak, sadece kısa ve uzun sürüşleri incelediğimizde Mercedes'in tek turda şu ana kadar pole pozisyonunu kazanabilecek kadar iyi olmadığı, uzun sürüşlerde ise iyi olduğunu, Red Bull'dan daha iyi değilse bile benzer seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan sıralamaların yarıştaki olası mücadele konusunda belirleyici olacağını söyleyebiliriz. Mercedes olur da Red Bull'a yakın olursa, yarışta galibiyet mücadelesine ortak olabilir. Yakın olmasa dahi pistin yapısı sayesinde yükselebilir ancak bunu kısa sürede yapması gerekir.

2. antrenman en iyi dereceleri

Poz Pilot Takım Derece Fark 1 Perez Red Bull 1m42.115s 2 Sainz Ferrari 1m42.216s +0.128s 3 Gasly AlphaTauri 1m42.534s +0.419s 4 Alonso Alpine 1m42.693s +0.578s 5 Giovinazzi Alfa Romeo 1m42.941s +0.826s 6 Norris McLaren 1m43.018s +0.903s 7 Hamilton Mercedes 1m43.156 +1.041s 8 Stroll Aston Martin 1m43.812s +1.697s 9 Russell Williams 1m44.557s +2.442s 10 Mazepin Haas 1m45.563s +3.448s

Cuma gününün en hızlı ismi Red Bull'dan Sergio Perez olmayı başardı. Perez her ne kadar yeni aracına alışma konusunda sıkıntılar yaşasa da, oldukça iyi bir gün geçirdi ve takım arkadaşının 0.1 sn farkla da olsa önünde yer aldı. Aslında Perez'in burada güçlü olması, aracının izin vermesi halinde pole pozisyonu ve podyum için mücadele etmesi sürpriz olmaz çünkü kendisi şu ana kadar kazandığı 10 podyumun 2'sini Force India ile burada kazandı. Diğer taraftan Perez kadar rahat görünmeyen Verstappen de sıralamalarda ve yarışta tabii ki ilk sıra için mücadele edecektir.

Cuma günkü antrenmanlarda Mercedes'in geride kalması kadar Ferrari'nin bu kadar önde yer alması da şaşırtıcıydı diyebiliriz. Tamam Monako'da takım pole pozisyonu mücadelesi verdi ve Charles Leclerc'in kazası olmasa muhtemelen galibiyet mücadelesi de verecekti ancak kimse Ferrari'nin burada lidere bu kadar yakın olmasını beklemiyordu. Carlos Sainz'ın derecesi, Perez'in en iyi turundan sadece 0.1 sn daha yavaştı.

Leclerc'in Monako'da pole pozisyonunu kazandıktan sonra yaptığı kaza yarışta pahalıya mal olmuştu. Monakolu pilot, burada da 2. antrenman seansında 15. virajda lastiklerini kilitledi ve yokuş aşağı inerken aracını yeteri kadar yavaşlatamayarak bariyerlere vurarak ön kanadını kırdı.

Leclerc'in kazası sonrası önce sarı bayraklar sallandı ve ardından sanal güvenlik aracı devreye girdi. Leclerc'in kazası olmasaydı Hamilton muhtemelen daha yukarıda yer alacaktı. O bölümde birçok pilotun sıralama simülasyonu turu boşa gitti.

Mercedes pilotları genel olarak yol tutuşu eksikliği yaşadıklarını belirttiler. İlk gelen bilgiler, Mercedes pilotlarının pistin teknik kısmı olan ikinci sektörde yavaş kaldığı yönünde. Autosport'un ulaştığı verilerde Hamilton'ın 90 derecelik 3. virajdan itibaren orta sektörde Perez ve Sainz karşısında zaman kaybettiği görüldü. Hamilton ve Bottas, 2. sektörde en iyi 11. ve 16. zamanları elde ettiler.

Hamilton, sadece o sektörde o sektörün en hızlı ismi Verstappen karşısında yarım saniyeden fazla kaybediyordu. Yani Monako'daki sorunlar bir nevi pistin daha yavaş olan o bölgesine de yansımış oldu. Ancak yine de Mercedes pilotlarının derecelerinin Leclerc'in kazası olmasaydı daha iyi olacağını hatırlatmamız gerek.

Formula 1'in resmi internet sitesinin hesaplamalarına göre Red Bull şu anda tek tur performansı açısından lider durumda. Onu 0.4 sn geride Ferrari ile McLaren takip ediyorlar. McLaren normalde cuma günkü derecelere bakarsak geride kalmış gibiydi ancak İngiliz ekip cuma günleri genelde daha fazla yakıt yüküyle piste çıkıp cumartesi günü hızlanabiliyor. Bu açıdan bugün sıralamalarda ön bölüme yaklaşacaklardır. Aynı analizde Mercedes, Red Bull'un 0.6 sn gerisinde 5. olurken onu Alpine ve AlphaTauri takip ediyorlar. Normal şartlarda puan mücadelesi bu takımlar arasında olacak gibi çünkü Aston Martin dahil olmak üzere diğer takımlar, orta grubun biraz gerisinde kalmış gibi. Ancak ön tarafta sorun yaşayan olursa Aston Martin ve onun arkasından Alfa Romeo fırsatı değerlendirebilecek seviyede gibi duruyor.

Uzun sürüşler

Bildiğiniz gibi bu sene cuma günkü antrenman seansları 30'ar dakika daha kısa yapılıyor. Sürenin kısalması nedeniyle takımlar ve pilotlar lastikleri daha iyi anlayabilmeleri için istedikleri kadar uzun sürüş yapamıyorlar. Doğal olarak bu, 2. antrenmanda art arda atılan tur sayılarına ya da kullanılan lastiklere de yansıyor.

Yine de uzun sürüşlerde işlerin Mercedes için daha iyi olduğu açıktı. Seansın sonunda Hamilton orta lastiklerle turlarken, yumuşak lastiklerle turlayan Verstappen'in performansına oldukça yakındı. Ancak uzun sürüşün başlangıcında da Hamilton'ın ilk turda yavaş kaldığı, ikinci turunda çok daha iyi bir tur attığı görülüyor. Bu, Mercedes'in lastik ısıtma sorununu işaret ediyor olabilir.

Mercedes uzun sürüşler için Hamilton'a orta lastikleri verirken Bottas'a yumuşak lastikleri verdi. Hamilton orta lastiklerle iyi bir sürüş gerçekleştirse de aynısı Bottas için geçerli değildi. O stintin sonunda Bottas, çok uzun sürüş yapmasa da lastiklerinin ufalanmaya başladığını söyledi ancak bu 1. virajda pist dışına çıkmasıyla da alakalı gibiydi.

Yine de Mercedes aracının genel olarak pist üstünde çok fazla kaydığını ve durumun pek istediği gibi olmadığını söylemek mümkün. Kimisi Mercedes'in blöf yaptığını söylese de, takım öyle olmadığı ve sorun yaşadığı konusunda ısrarcı. Bakalım dün akşam simülasyonda yapılan çalışmaların ardından Mercedes bugün durumu ne kadar düzeltebilecek?

Formula 1'in resmi internet sitesinin analizine göre Red Bull ve Mercedes'in uzun sürüşleri arasında sadece 0.07 sn fark var. Daha önce de söylediğimiz gibi yarışta iki takım birbirine çok yakın olabilir ancak bunun için Mercedes'in sıralamalarda da önde olması gerekiyor. Mercedes pilotları Red Bull'dan birkaç sıra dahi geride kalsa, durumu düzeltene kadar Red Bull bir miktar fark açabilir.

Ferrari Monako'nun ardından bir kez daha öne yakın gibi. Performans olarak takım umut verici görünse de uzun sürüşle performans düşüşünün çok fazla olduğu yani lastikleri erken tükettiği gözlendi. Bu açıdan Mercedes ve Ferrari için bugün ve yarın iki farklı hedef olacak. Birisi tek turda hızlanmaya çalışırken, diğeri uzun sürüşlerde lastikleri daha fazla dayandırmaya çalışacak.

Şu anda şampiyona lideri olan Red Bull hem tek turda hem de uzun sürüşlerde iyi bir görüntü çizdi. Mercedes pilotları çok fazla kayma sorunu yaşarken, Red Bull RB16B virajlarda çok daha oturaklıydı. Red Bull'un Monako'da elde ettiği avantajı Azerbaycan'dan sonra da sürdürmesi mümkün görünüyor. Bu konuda takımın yeni pilotu Perez'in göstereceği performans da kritik olacak.

Bu mücadelede lastiklerin kritik rol oynadığını da unutmamak lazım. Red Bull geleneksel olarak daha yumuşak lastiklerle daha iyi iş çıkarırken, Mercedes lastikler sertleştikçe daha iyi iş çıkaran takım. Monako'nun ardından Azerbaycan'da da Pirelli'nin en yumuşak lastikleri kullanılıyor. Bu durum Mercedes'in işini zorlaştıran etmenlerden birisi.

Şampiyonluk mücadelesi açısından sıradaki yarışlar da ilginç olacak. Azerbaycan'dan sonra Mercedes'in sevdiği Fransa GP, ardından Red Bull'un daha iyi olabileceği kendi evinde iki yarış, sonrasında ise yine Hamilton ve Mercedes'in sevdiği Britanya GP gelecek. Önümüzdeki haftalarda şampiyonluk mücadelesi açısından dengelerin bol bol değiştiği bir dönem olacak gibi.