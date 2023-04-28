Azerbaycan GP: Leclerc ve Ferrari, Bakü'de üst üste 3. kez pole pozisyonunda!

En son 2 Nisan'daki Avustralya Grand Prix'sinde gördüğümüz F1 araçları, 4 haftalık aranın ardından sonunda pistlere geri döndüler. F1 padoğu, uzun aranın sonrasında sezonun 4. hafta sonu için kardeş ülkemizin başkenti Bakü'ye geldi.

F1 takvimindeki en uzun düzlüğe ve aynı zamanda en dar viraja sahip olan, geçmişte bize muazzam yarışlar izleten ve taraftarların en sevdiği pistlerden biri konumunda bulunan Bakü Cadde Pisti'nde çekişmeli ve heyecan verici bir sıralama seansı izledik.

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından, ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi. Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek olan bu sıralama turlarındaki en hızlı derece Charles Leclerc'ten geldi.

Monakolu pilot, böylelikle Pazar günü gerçekleştirilecek Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Grand Prix gridi:

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Leclerc, 2023'te ilk kez pole'de!

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari, Aston Martin ve McLaren pilotlarının yanı sıra Lewis Hamilton ve Yuki Tsunoda da mücadele ettiler.

12 dakikalık seans başlar başlamaz ilk denemeler başladı. İlk denemelerde Verstappen ve Leclerc aynı zamanı yaptılar!

Hem Verstappen hem de Leclerc, Bakü Cadde Pisti'ni 1:40.445 saniyede turladıalr ve ilk iki sırayı aldılar. Verstappen turunu daha erken attığından ilk sıradaydı, Leclerc ise ikinciydi.

Perez, öndeki ikilinin 0.118 saniye gerisinde üçüncü sıradaydı. Carlos Sainz ise yarım saniye kadar geride dördüncüydü.

Lewis Hamilton beşinci en hızlı zamanı kaydederken; Lando Norris, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Oscar Piastri ilk 10'u tamamlıyordu.

Bitime 3 dakika kala, pilotlar ikinci denemeleri için piste çıktılar ve pole pozisyonu için son turlar atıldı. Son denemelerin ardından pole pozisyonu Leclerc'e gitti!

Son turunda çeyrek saniye kadar bulan Leclerc, 1:40.203'lük derecesiyle sıralama turlarının en hızlı derecesini kaydetti ve Bakü'de üst üste 3. kez pole pozisyonuna uzandı. Böylelikle bu yıl ilk kez Red Bull dışında bir takım pole olmuş oldu.

Leclerc, bu pole pozisyonuyla Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İlk denemelerin ardından zirvede olan Max Verstappen, ikinci denemesinde Leclerc kadar zaman bulamadı ve 0.188 saniye kadar geride ikinci oldu.

Son denemesinde en hızlı ilk sektör derecesiyle gelen Sergio Perez, turun geri kalanında istediği kadar zaman bulamadı ve üçüncü oldu.

Carlos Sainz için oldukça kötü bir sıralama seansı geride kaldı. Son denemesinde derecesini geliştiremeyen Sainz, takım arkadaşının 0.8 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Mercedes'in temposu da kesinlikle hayal kırıklığı yarattı. Alman ekibi Q3'te tek başına temsil neden Lewis Hamilton, 0.9 saniye geride ilk 5'i tamamladı.

Düzlüklerde büyük zaman kaybeden Aston Martin'de Fernando Alonso altıncı en hızlı zamanı kaydetti, DRS sorunu yaşayan Lance Stroll ise dokuzuncuydu.

Bakü'ye büyük güncellemeler getiren McLaren'da gelişim görmek mümkündü. Lando Norris yedinci, Oscar Piastri 10. sırayı aldı.

AlphaTauri'yi Q3'e taşıyan Yuki Tsunoda ise seansı 8. sırada tamamladı ve sağlam bir performans sergiledi.

Q3 sonucu:

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Verstappen en hızlısı, Russell elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Bu seans nispeten daha olaysız geçti ve kaza görmedik. 15 dakikalık seansın en hızlı derecesi Max Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot, 1:40.822'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Leclerc ikinci, Perez üçüncü sıradaydı. Sainz, Alonso, Norris, Tsunoda, Stroll, Oscar Piastri, Lewis Hamilton ilk 10'u tamamladı.

Hamilton, takım arkadaşının sadece 0.004 saniye önündeydi ve elenmekten son anda kurtuldu. Russell ise o kadar şanslı değildi ve 11. olarak elendi.

İngiliz pilot, 3 sektördeki hatasının bedelini ağır ödedi ama Mercedes'in temposu genel olarak oldukça hayal kırıklığı yaratıcıydı.

Esteban Ocon 12. olarak son bölüme kalamadı. Alexander Albon, Valtteri Bottas ve Logan Sargeant ise elenen diğer isimler oldular.

Q2 sonucu:

Lando Norris, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Kaza dolu seansta Leclerc lider

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından, ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi.

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar ve normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler.

Bakü'de sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve tıpkı 1. antrenmanda olduğu gibi birçok pilotun hata yaptığını gördük.

Seansın ilk dakikalarında Guanyu Zhou ilk virajda spin attı, sonrasında bitime 10 dakika kala Nyck de Vries 3. virajda bariyerlere girdi ve kırmızı bayraklar çıktı.

De Vries'in kazası:

Bitime 10 dakika kala yeniden yeşil bayraklar sallanmış ve pilotlar yeniden piste çıkmıştı ki yaklaşık 3 dakika sonra da Pierre Gasly duvara girdi ve aracın arkasını tamamen dağıttı.

Tıpkı De Vries gibi 3. virajda kaza yapan Gasly, aracın arka tarafına ağır hasar verdi ve 1. antrenman seansında olduğu gibi yine seansa erken veda etti.

Böylelikle bir kez daha kırmızı bayraklar çıkmış oldu ve uzun süre boyunca Gasly'nin aracının kaldırılmasını bekledik.

Gasly'nin kazası:

Gasly'nin aracının kaldırılmasıyla seans yeniden başladı ve bitime 7 dakika kala yeniden piste çıkıldı. Bu noktada bir isim daha kaybettik: Haas pilotu Kevin Magnussen, birinci seanstaki elektronik sorununu yeniden yaşadı ve garaja gelmek zorunda kaldı.

Seansın sonunda ise en hızlı derece Charles Leclerc'ten geldi. Leclerc, 1:41.269 ile en hızlı isim olurken; Verstappen 0.129 saniye geride ikinciydi.

Fernando Alonso üçüncü en hızlı zamanı kaydederken; Sergio Perez, George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris, Alexander Albon, Carlos Sainz ve Yuki Tsunoda ilk 10'u tamamladı.

Elenme bölgesine baktığımızda ise Guanyu Zhou 16. olarak elenen ilk isimdi. Bu sezon sıralamaların formda ismi Nico Hulkenberg ise 17. olarak elenen bir başka isim oldu.

Seans içerisinde sorun yaşayan Magnussen, Gasly ve De Vries ise son sıraları aldılar.

Q1 sonucu:

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images