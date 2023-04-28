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Formula 1 / Azerbaycan GP Sıralama turları raporu

Azerbaycan GP: Leclerc ve Ferrari, Bakü'de üst üste 3. kez pole pozisyonunda!

2023 Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen ve ana yarışın grid dizilimini belirleyecek sıralama turlarında pole pozisyonu Charles Leclerc'e gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Azerbaycan GP: Leclerc ve Ferrari, Bakü'de üst üste 3. kez pole pozisyonunda!

En son 2 Nisan'daki Avustralya Grand Prix'sinde gördüğümüz F1 araçları, 4 haftalık aranın ardından sonunda pistlere geri döndüler. F1 padoğu, uzun aranın sonrasında sezonun 4. hafta sonu için kardeş ülkemizin başkenti Bakü'ye geldi. 

F1 takvimindeki en uzun düzlüğe ve aynı zamanda en dar viraja sahip olan, geçmişte bize muazzam yarışlar izleten ve taraftarların en sevdiği pistlerden biri konumunda bulunan Bakü Cadde Pisti'nde çekişmeli ve heyecan verici bir sıralama seansı izledik. 

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından, ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi. Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek olan bu sıralama turlarındaki en hızlı derece Charles Leclerc'ten geldi. 

Monakolu pilot, böylelikle Pazar günü gerçekleştirilecek Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

Grand Prix gridi: 

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, Lando Norris, McLaren MCL60

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Leclerc, 2023'te ilk kez pole'de! 

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari, Aston Martin ve McLaren pilotlarının yanı sıra Lewis Hamilton ve Yuki Tsunoda da mücadele ettiler. 

12 dakikalık seans başlar başlamaz ilk denemeler başladı. İlk denemelerde Verstappen ve Leclerc aynı zamanı yaptılar! 

Hem Verstappen hem de Leclerc, Bakü Cadde Pisti'ni 1:40.445 saniyede turladıalr ve ilk iki sırayı aldılar. Verstappen turunu daha erken attığından ilk sıradaydı, Leclerc ise ikinciydi. 

Perez, öndeki ikilinin 0.118 saniye gerisinde üçüncü sıradaydı. Carlos Sainz ise yarım saniye kadar geride dördüncüydü. 

Lewis Hamilton beşinci en hızlı zamanı kaydederken; Lando Norris, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Oscar Piastri ilk 10'u tamamlıyordu. 

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Bitime 3 dakika kala, pilotlar ikinci denemeleri için piste çıktılar ve pole pozisyonu için son turlar atıldı. Son denemelerin ardından pole pozisyonu Leclerc'e gitti! 

Son turunda çeyrek saniye kadar bulan Leclerc, 1:40.203'lük derecesiyle sıralama turlarının en hızlı derecesini kaydetti ve Bakü'de üst üste 3. kez pole pozisyonuna uzandı. Böylelikle bu yıl ilk kez Red Bull dışında bir takım pole olmuş oldu. 

Leclerc, bu pole pozisyonuyla Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İlk denemelerin ardından zirvede olan Max Verstappen, ikinci denemesinde Leclerc kadar zaman bulamadı ve 0.188 saniye kadar geride ikinci oldu. 

Son denemesinde en hızlı ilk sektör derecesiyle gelen Sergio Perez, turun geri kalanında istediği kadar zaman bulamadı ve üçüncü oldu. 

Carlos Sainz için oldukça kötü bir sıralama seansı geride kaldı. Son denemesinde derecesini geliştiremeyen Sainz, takım arkadaşının 0.8 saniye gerisinde dördüncü oldu. 

Mercedes'in temposu da kesinlikle hayal kırıklığı yarattı. Alman ekibi Q3'te tek başına temsil neden Lewis Hamilton, 0.9 saniye geride ilk 5'i tamamladı.

Düzlüklerde büyük zaman kaybeden Aston Martin'de Fernando Alonso altıncı en hızlı zamanı kaydetti, DRS sorunu yaşayan Lance Stroll ise dokuzuncuydu. 

Bakü'ye büyük güncellemeler getiren McLaren'da gelişim görmek mümkündü. Lando Norris yedinci, Oscar Piastri 10. sırayı aldı. 

AlphaTauri'yi Q3'e taşıyan Yuki Tsunoda ise seansı 8. sırada tamamladı ve sağlam bir performans sergiledi. 

Q3 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 21 1'40.203     215.670
2 Netherlands Max Verstappen 20 1'40.391 0.188 0.188 215.266
3 Mexico Sergio Perez 21 1'40.495 0.292 0.104 215.043
4 Spain Carlos Sainz Jr. 24 1'41.016 0.813 0.521 213.934
5 United Kingdom Lewis Hamilton 24 1'41.177 0.974 0.161 213.593
6 Spain Fernando Alonso 23 1'41.253 1.050 0.076 213.433
7 United Kingdom Lando Norris 20 1'41.281 1.078 0.028 213.374
8 Japan Yuki Tsunoda 23 1'41.581 1.378 0.300 212.744
9 Canada Lance Stroll 23 1'41.611 1.408 0.030 212.681
10 Australia Oscar Piastri 24 1'41.611 1.408 0.000 212.681
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George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Verstappen en hızlısı, Russell elendi! 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Bu seans nispeten daha olaysız geçti ve kaza görmedik. 15 dakikalık seansın en hızlı derecesi Max Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot, 1:40.822'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. 

Leclerc ikinci, Perez üçüncü sıradaydı. Sainz, Alonso, Norris, Tsunoda, Stroll, Oscar Piastri, Lewis Hamilton ilk 10'u tamamladı. 

Hamilton, takım arkadaşının sadece 0.004 saniye önündeydi ve elenmekten son anda kurtuldu. Russell ise o kadar şanslı değildi ve 11. olarak elendi. 

İngiliz pilot, 3 sektördeki hatasının bedelini ağır ödedi ama Mercedes'in temposu genel olarak oldukça hayal kırıklığı yaratıcıydı.  

Esteban Ocon 12. olarak son bölüme kalamadı. Alexander Albon, Valtteri Bottas ve Logan Sargeant ise elenen diğer isimler oldular. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 14 1'40.822     214.346
2 Monaco Charles Leclerc 15 1'41.037 0.215 0.215 213.889
3 Mexico Sergio Perez 15 1'41.131 0.309 0.094 213.691
4 Spain Carlos Sainz Jr. 18 1'41.369 0.547 0.238 213.189
5 Spain Fernando Alonso 17 1'41.370 0.548 0.001 213.187
6 United Kingdom Lando Norris 14 1'41.485 0.663 0.115 212.945
7 Japan Yuki Tsunoda 17 1'41.569 0.747 0.084 212.769
8 Canada Lance Stroll 18 1'41.576 0.754 0.007 212.754
9 Australia Oscar Piastri 19 1'41.636 0.814 0.060 212.629
10 United Kingdom Lewis Hamilton 18 1'41.650 0.828 0.014 212.600
11 United Kingdom George Russell 18 1'41.654 0.832 0.004 212.591
12 France Esteban Ocon 19 1'41.798 0.976 0.144 212.291
13 Thailand Alexander Albon 19 1'41.818 0.996 0.020 212.249
14 Finland Valtteri Bottas 19 1'42.259 1.437 0.441 211.333
15 United States Logan Sargeant 19 1'42.395 1.573 0.136 211.053
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Lando Norris, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Lando Norris, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Kaza dolu seansta Leclerc lider

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından, ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi.

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar ve normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler. 

Bakü'de sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve tıpkı 1. antrenmanda olduğu gibi birçok pilotun hata yaptığını gördük. 

Seansın ilk dakikalarında Guanyu Zhou ilk virajda spin attı, sonrasında bitime 10 dakika kala Nyck de Vries 3. virajda bariyerlere girdi ve kırmızı bayraklar çıktı. 

De Vries'in kazası: 

 

Bitime 10 dakika kala yeniden yeşil bayraklar sallanmış ve pilotlar yeniden piste çıkmıştı ki yaklaşık 3 dakika sonra da Pierre Gasly duvara girdi ve aracın arkasını tamamen dağıttı. 

Tıpkı De Vries gibi 3. virajda kaza yapan Gasly, aracın arka tarafına ağır hasar verdi ve 1. antrenman seansında olduğu gibi yine seansa erken veda etti. 

Böylelikle bir kez daha kırmızı bayraklar çıkmış oldu ve uzun süre boyunca Gasly'nin aracının kaldırılmasını bekledik. 

Gasly'nin kazası:

 

Gasly'nin aracının kaldırılmasıyla seans yeniden başladı ve bitime 7 dakika kala yeniden piste çıkıldı. Bu noktada bir isim daha kaybettik: Haas pilotu Kevin Magnussen, birinci seanstaki elektronik sorununu yeniden yaşadı ve garaja gelmek zorunda kaldı. 

Seansın sonunda ise en hızlı derece Charles Leclerc'ten geldi. Leclerc, 1:41.269 ile en hızlı isim olurken; Verstappen 0.129 saniye geride ikinciydi. 

Fernando Alonso üçüncü en hızlı zamanı kaydederken; Sergio Perez, George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris, Alexander Albon, Carlos Sainz ve Yuki Tsunoda ilk 10'u tamamladı.

Elenme bölgesine baktığımızda ise Guanyu Zhou 16. olarak elenen ilk isimdi. Bu sezon sıralamaların formda ismi Nico Hulkenberg ise 17. olarak elenen bir başka isim oldu. 

Seans içerisinde sorun yaşayan Magnussen, Gasly ve De Vries ise son sıraları aldılar. 

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 10 1'41.269     213.399
2 Netherlands Max Verstappen 8 1'41.398 0.129 0.129 213.128
3 Spain Fernando Alonso 10 1'41.720 0.451 0.322 212.453
4 Mexico Sergio Perez 10 1'41.756 0.487 0.036 212.378
5 United Kingdom George Russell 11 1'42.073 0.804 0.317 211.719
6 United Kingdom Lewis Hamilton 11 1'42.113 0.844 0.040 211.636
7 United Kingdom Lando Norris 9 1'42.154 0.885 0.041 211.551
8 Thailand Alexander Albon 11 1'42.171 0.902 0.017 211.515
9 Spain Carlos Sainz Jr. 11 1'42.197 0.928 0.026 211.462
10 Japan Yuki Tsunoda 9 1'42.234 0.965 0.037 211.385
11 United States Logan Sargeant 11 1'42.242 0.973 0.008 211.369
12 Australia Oscar Piastri 11 1'42.455 1.186 0.213 210.929
13 Canada Lance Stroll 11 1'42.524 1.255 0.069 210.787
14 Finland Valtteri Bottas 11 1'42.582 1.313 0.058 210.668
15 France Esteban Ocon 11 1'42.622 1.353 0.040 210.586
16 China Guan Yu Zhou 11 1'42.642 1.373 0.020 210.545
17 Germany Nico Hulkenberg 10 1'42.755 1.486 0.113 210.313
18 Denmark Kevin Magnussen 9 1'43.417 2.148 0.662 208.967
19 France Pierre Gasly 6 1'44.853 3.584 1.436 206.105
20 Netherlands Nyck deVries 3 1'55.282 14.013 10.429 187.460
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Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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