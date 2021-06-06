Azerbaycan GP: Kaotik yarışı Perez kazandı, Verstappen ve Hamilton puansız ayrıldı!

Bakü'de gerçekleştirilen yarış, düne kıyasla nispeten biraz daha soğuk şartlarda gerçekleştirildi ve dün Ferrari pilotu Charles Leclerc'in pole pozisyonu almasının ardından gözler bugün Monakolu pilotun yerini koruyup koruyamayacağı üzerindeydi.

Leclerc, startla birlikte yerini korumayı başarırken, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull pilotu Max Verstappen ilk üç sırada yer almaya devam ettiler. Yarışa altıncı sıradan başlayan Sergio Perez ise harika bir ilk tur geçirerek dördüncü sıraya çıkmayı başardı. Böylelikle öndeki üçlüden kopmamış oldu.

Turlar ilerledikçe Leclerc'in temposu düşmeye başlarken, önce Mercedes pilotu Hamilton, sonra da Verstappen kendisini geçmeyi başardı.

Hamilton öne geçmesinin ardından Verstappen'le arayı açmaya başlayamazken, zorlandığını söyleyerek 12. turda pite girdi. Mercedes'in pit stopu 4.6 saniye sürdü. Red Bull, bir tur sonra Verstappen'i pite aldı ve Hollandalı pilot 1.9 saniyelik pit stopla beraber yarışa İngiliz pilotun önünde döndü.

Perez, Verstappen'e kıyasla bir tur sonra pite geldi ancak pit stopu 4.3 saniye sürdüğü için olası liderlik şansını kaybetmiş oldu. Ancak Perez de Mercedes pilotu Hamilton'ın önüne geçti.

Pitlerin ardından Perez, Verstappen'le aynı turları atmakta zorlandı. Ancak Meksikalı pilot, kendisini zorlayan Hamilton'a geçit izni vermedi.

Verstappen ön tarafta farkı yavaş yavaş açmaya başlarken, Perez de Hamilton'la arasını 2 saniye civarında tutmaya devam etti.

Yarışın 31. turunda Aston Martin pilotu Lance Stroll düzlüğün başında lastik patlattı ve bariyerlere çarparak büyük bir kaza yaptı. Bunun üzerine güvenlik aracı girdi ve pit yolu kapandı.

Stroll'ün aracının pist dışına taşınmasıyla yarış 36. turda tekrar başladı ve Verstappen yerini koruduğu gibi, Perez'le arayı açmaya başladı.

Hamilton ise Perez'in arayı açmasına izin vermedi ve Meksikalı pilota birkaç kez atak denemesi yaptı. Perez her seferinde yerini korumayı başardı.

Ön bölümde hatasız bir sürüş çıkarmaya devam eden Verstappen, zafere ulaşacak gibiydi ancak bitime dört tur kala sol arka lastiği patladı ve büyük bir kaza yaptı.

Hollandalı pilot bu kazayla birlikte yarışa veda ederken, adeta Red Bull garajında şok etkisi yarattı.

Başlangıçta güvenlik aracı vardı ve bitime üç tur kala kırmızı bayrak kararı alındı.

Uzun bekleme periyodunun ardından durarak yeniden başlamasına karar verildi.

Startla birlikte Hamilton daha iyi hareketlendi ancak ilk virajda büyük bir blokaj yaşayarak pist dışına uçtu. Hamilton son sıraya düşerken, Perez liderliğini korudu.

Sonrasında Sebastian Vettel'le arasını açmaya başlayan Perez, galibiyete ulaştı ve yeni takımıyla ilk galibiyetini almış oldu.

Vettel, 11. sıradan başladığı yarışta uzun bir ilk bölüm geçirdi ve öndekilerin pit stop yapmasıyla beraber liderliği aldı. Alman pilot kısa bir süre sonra pit stop yaptı ve son bölüm için daha yeni lastiklere sahipti.

Güvenlik aracı sonrası dördüncülüğe çıkan Vettel, daha sonra Verstappen'in kazası ve Hamilton'ın geriye düşmesiyle beraber ikinci olarak yeni takımıyla ilk podyumunu aldı.

Pierre Gasly, AlphaTauri ile hafta sonu boyunca harika bir performans sergiledi ve öndeki olaylardan çok iyi faydalanarak üçüncü oldu. Fransız pilot, yarışın son bölümünde Charles Leclerc'in baskısı altına girse de yerini korumayı başardı ve bu yılki ilk podyumunu aldı.

Leclerc, yarışa pole pozisyonundan başlasa da, Ferrari özellikle yarış temposunda epey zorlanınca gerilemekten kurtulamadı. Monakolu pilot damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve Ferrari'ye 12 puan getirdi.

McLaren pilotu Lando Norris aldığı ceza nedeniyle dokuzuncu başladığı yarışta beşinci sırada finiş görerek iyi puanlar almayı başardı.

Fernando Alonso, altıncı sırada finiş görerek geri dönüşünden bu yana en iyi sonucunu elde etmiş oldu. İspanyol pilot, kırmızı bayrak sonrası 10. sıradan start aldı ve son üç turda dört sıra birden yükselerek altıncı sırada finiş gördü.

Yuki Tsunoda yarış boyunca puan barajı içerisinde gitti ve yarışı Alonso'nun sadece 0.2 saniye ardında yedinci tamamlayarak kariyerinin en iyi sonucunu yakaladı.

Ferrari pilotu Carlos Sainz yarışın ilk bölümünde yaptığı hatanın ardından gerilere düşse de, sekizinci sırada finiş gördü ve en azından puan aldı.

Daniel Ricciardo damalı bayrağı dokuzuncu sırada görüp iki puan kazanırken, Kimi Raikkonen 10. oldu ve bu yılki ilk puanını aldı.

Antonio Giovinazzi, 11. sırada finiş görürken, yarış boyunca neredeyse hiç varlık gösteremeyen Valtteri Bottas 12. oldu.

Son dört sırada Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Lewis Hamilton ve Nicholas Latifi yer aldı. Hamilton, yaptığı hatayla birlikte geriye düştüğü için puan serisi de son bulmuş oldu.

George Russell'ın yanı sıra Verstappen, Stroll ve güç kaybı nedeniyle yarışı bırakan Esteban Ocon finiş göremedi.

Bir sonraki yarış 20 Haziran'da Paul Ricard'da yapılacak.