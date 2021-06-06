Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Azerbaycan GP, Verstappen'in kazası sonrası durduruldu! Sonraki / Perez: "Aracı durdurmaya yakındık"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Azerbaycan GP: Kaotik yarışı Perez kazandı, Verstappen ve Hamilton puansız ayrıldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın altıncı yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull pilotu Sergio Perez kazandı.

Azerbaycan GP: Kaotik yarışı Perez kazandı, Verstappen ve Hamilton puansız ayrıldı!

Bakü'de gerçekleştirilen yarış, düne kıyasla nispeten biraz daha soğuk şartlarda gerçekleştirildi ve dün Ferrari pilotu Charles Leclerc'in pole pozisyonu almasının ardından gözler bugün Monakolu pilotun yerini koruyup koruyamayacağı üzerindeydi.

Leclerc, startla birlikte yerini korumayı başarırken, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull pilotu Max Verstappen ilk üç sırada yer almaya devam ettiler. Yarışa altıncı sıradan başlayan Sergio Perez ise harika bir ilk tur geçirerek dördüncü sıraya çıkmayı başardı. Böylelikle öndeki üçlüden kopmamış oldu.

Turlar ilerledikçe Leclerc'in temposu düşmeye başlarken, önce Mercedes pilotu Hamilton, sonra da Verstappen kendisini geçmeyi başardı.

Hamilton öne geçmesinin ardından Verstappen'le arayı açmaya başlayamazken, zorlandığını söyleyerek 12. turda pite girdi. Mercedes'in pit stopu 4.6 saniye sürdü. Red Bull, bir tur sonra Verstappen'i pite aldı ve Hollandalı pilot 1.9 saniyelik pit stopla beraber yarışa İngiliz pilotun önünde döndü.

Perez, Verstappen'e kıyasla bir tur sonra pite geldi ancak pit stopu 4.3 saniye sürdüğü için olası liderlik şansını kaybetmiş oldu. Ancak Perez de Mercedes pilotu Hamilton'ın önüne geçti.

Pitlerin ardından Perez, Verstappen'le aynı turları atmakta zorlandı. Ancak Meksikalı pilot, kendisini zorlayan Hamilton'a geçit izni vermedi.

Verstappen ön tarafta farkı yavaş yavaş açmaya başlarken, Perez de Hamilton'la arasını 2 saniye civarında tutmaya devam etti.

Yarışın 31. turunda Aston Martin pilotu Lance Stroll düzlüğün başında lastik patlattı ve bariyerlere çarparak büyük bir kaza yaptı. Bunun üzerine güvenlik aracı girdi ve pit yolu kapandı.

Stroll'ün aracının pist dışına taşınmasıyla yarış 36. turda tekrar başladı ve Verstappen yerini koruduğu gibi, Perez'le arayı açmaya başladı.

Hamilton ise Perez'in arayı açmasına izin vermedi ve Meksikalı pilota birkaç kez atak denemesi yaptı. Perez her seferinde yerini korumayı başardı.

Ön bölümde hatasız bir sürüş çıkarmaya devam eden Verstappen, zafere ulaşacak gibiydi ancak bitime dört tur kala sol arka lastiği patladı ve büyük bir kaza yaptı.

Hollandalı pilot bu kazayla birlikte yarışa veda ederken, adeta Red Bull garajında şok etkisi yarattı.

Başlangıçta güvenlik aracı vardı ve bitime üç tur kala kırmızı bayrak kararı alındı.

Uzun bekleme periyodunun ardından durarak yeniden başlamasına karar verildi.

Startla birlikte Hamilton daha iyi hareketlendi ancak ilk virajda büyük bir blokaj yaşayarak pist dışına uçtu. Hamilton son sıraya düşerken, Perez liderliğini korudu.

Sonrasında Sebastian Vettel'le arasını açmaya başlayan Perez, galibiyete ulaştı ve yeni takımıyla ilk galibiyetini almış oldu.

Vettel, 11. sıradan başladığı yarışta uzun bir ilk bölüm geçirdi ve öndekilerin pit stop yapmasıyla beraber liderliği aldı. Alman pilot kısa bir süre sonra pit stop yaptı ve son bölüm için daha yeni lastiklere sahipti.

Güvenlik aracı sonrası dördüncülüğe çıkan Vettel, daha sonra Verstappen'in kazası ve Hamilton'ın geriye düşmesiyle beraber ikinci olarak yeni takımıyla ilk podyumunu aldı.

Pierre Gasly, AlphaTauri ile hafta sonu boyunca harika bir performans sergiledi ve öndeki olaylardan çok iyi faydalanarak üçüncü oldu. Fransız pilot, yarışın son bölümünde Charles Leclerc'in baskısı altına girse de yerini korumayı başardı ve bu yılki ilk podyumunu aldı.

Leclerc, yarışa pole pozisyonundan başlasa da, Ferrari özellikle yarış temposunda epey zorlanınca gerilemekten kurtulamadı. Monakolu pilot damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve Ferrari'ye 12 puan getirdi.

McLaren pilotu Lando Norris aldığı ceza nedeniyle dokuzuncu başladığı yarışta beşinci sırada finiş görerek iyi puanlar almayı başardı.

Fernando Alonso, altıncı sırada finiş görerek geri dönüşünden bu yana en iyi sonucunu elde etmiş oldu. İspanyol pilot, kırmızı bayrak sonrası 10. sıradan start aldı ve son üç turda dört sıra birden yükselerek altıncı sırada finiş gördü.

Yuki Tsunoda yarış boyunca puan barajı içerisinde gitti ve yarışı Alonso'nun sadece 0.2 saniye ardında yedinci tamamlayarak kariyerinin en iyi sonucunu yakaladı.

Ferrari pilotu Carlos Sainz yarışın ilk bölümünde yaptığı hatanın ardından gerilere düşse de, sekizinci sırada finiş gördü ve en azından puan aldı.

Daniel Ricciardo damalı bayrağı dokuzuncu sırada görüp iki puan kazanırken, Kimi Raikkonen 10. oldu ve bu yılki ilk puanını aldı.

Antonio Giovinazzi, 11. sırada finiş görürken, yarış boyunca neredeyse hiç varlık gösteremeyen Valtteri Bottas 12. oldu.

Son dört sırada Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Lewis Hamilton ve Nicholas Latifi yer aldı. Hamilton, yaptığı hatayla birlikte geriye düştüğü için puan serisi de son bulmuş oldu.

George Russell'ın yanı sıra Verstappen, Stroll ve güç kaybı nedeniyle yarışı bırakan Esteban Ocon finiş göremedi.

Bir sonraki yarış 20 Haziran'da Paul Ricard'da yapılacak.

 

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Fark Ara
1 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 51    
2 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 51 1.385 1.385
3 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 51 2.762 1.377
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 51 3.828 1.066
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 51 4.754 0.926
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 51 6.382 1.628
7 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 51 6.624 0.242
8 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 51 7.709 1.085
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 51 8.874 1.165
10 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 51 9.576 0.702
11 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 51 10.254 0.678
12 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 51 11.264 1.010
13 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 51 14.241 2.977
14 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 51 14.315 0.074
15 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 51 17.668 3.353
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 51 42.379 24.711
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 48 3 Laps 3 Laps
18 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 45 6 Laps 3 Laps
  Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 29 22 Laps 16 Laps
  France Esteban Ocon Alpine Renault 3 48 Laps 26 Laps
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Azerbaycan GP, Verstappen'in kazası sonrası durduruldu!

Önceki haber

Azerbaycan GP, Verstappen'in kazası sonrası durduruldu!

Sonraki haber

Perez: "Aracı durdurmaya yakındık"

Perez: "Aracı durdurmaya yakındık"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

18s
2
Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

21s
3
Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
4
Formula 1

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları

4s
5
Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

17 dk
Son Haberler
Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
F1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

17dk
Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
F1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

57dk
Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
F1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
F1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

2s
Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor
F1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

3s
Son Videolar
2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek 00:43
Formula 1
2 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek

Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun Azerbaycan GP
Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları Azerbaycan GP
Formula 1

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları

Giovinazzi yarış boyunca fren sorunuyla boğuşmuş Azerbaycan GP
Formula 1

Giovinazzi yarış boyunca fren sorunuyla boğuşmuş

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış

Son Haberler

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.