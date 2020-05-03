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Formula 1 / Son dakika

Azerbaycan GP, F1 yarışını Ekim ayından önce yapmak istiyor

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Azerbaycan GP, F1 yarışını Ekim ayından önce yapmak istiyor
Ekleyen:
, Editör
3 May 2020 12:23

Azerbaycan GP organizatörleri, Formula 1 yarışı için son tarih olarak Ekim ayını belirlediler ve yarışın Eylül ayında yapılmasını istiyorlar.

Azerbaycan GP normalde Haziran ayında gerçekleştirilecekti ancak koronavirüsle ilgili mevcut durum nedeniyle yarışın belirtilen tarihte yapılamayacağı duyuruldu.

Şimdi yarışın ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor ve şehrin seyircisiz bir yarış yapmaya sıcak bakmadığına inanılıyor.

MotorsportWeek'in sorularını yanıtlayan Bakü GP organizatörü Arif Rahimov, yarışın en geç Ekim ayında yapılması gerektiğini söyledi ve Eylül ayının yarış için en ideal tarih olduğunu belirtti.

Rahimov, “Azerbaycan hükümetiyle, F1 ve diğer paydaşlarla yakın temas halindeyiz."

“Şu noktada, 2020'de yarışa ev sahipliği yapmaya hevesli olsak da, COVID-19 ile ilgili durum netleşene ve dünya, pandeminden önce bildiğimiz noktaya geri dönene kadar, yılın ilerleyen kısmında yarış düzenlemeyi garanti edemeyiz."

“F1 ile yarışın Ekim ortasından ötesine ertelenmemesi gerektiği konusunda anlaştık."

“Taraftarlarımızı gerçekten önemsiyoruz ve onların tecrübelerine değer veriyoruz. Bu nedenle de yarış hafta sonu boyunca Bakü'deki muhteşem atmosferin tadını çıkarabilmelerini istiyoruz.”

Rahimov, normalde pisti inşa etmelerinin 13-14 haftayı bulduğunu ancak yoğun bir programla bu süreyi 1-2 hafta öne çekebileceklerini söyledi.

“Genellikle inşaat çalışmalarına yarıştan 13-14 hafta önce başlıyoruz. Ancak mevcut durumda, daha yoğun bir programla, bu süreyi 11-12 haftaya indirmeye çalışabiliriz.“

"Yarışı Eylül ayının başından/ortasından, Ekim ayının ortasına kadar yapabilecek bir konumda olursak, inşaat işlerinin çoğunun tamamlanacağı göz önüne alındığında, bu hedefe ulaşabileceğimiz konusunda son derece olumluyum. Çünkü inşaat işlerinin çoğu yaz aylarında tamamlanacak ve bu, iyi havada olacağı anlamına geliyor." 

“Yarışı şehrin caddelerinde gerçekleştiriyor olmamız herhangi bir cadde pistinde olduğu gibi bazı komplikasyonlara da yol açıyor.  Bu nedenle yarışı, okullar 15 Eylül'de yeniden başlamadan önce gerçekleştirmek harika olur."

Rahimov, iki yarış yapma ihtimallerinin de olmadığını söyledi.

“Bu sene bir yarış yaptığımızda takdirde, yarış formatında herhangi bir değişiklik yapmayı kesinlikle beklemiyoruz ve bunu zaten F1 ile hiç görüşmedik."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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