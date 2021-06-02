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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Azerbaycan GP öncesinde basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı

2019'dan sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak Azerbaycan'da basın toplantısı klasik şekilde perşembe günü yapılacak.

Basın toplantıları  ikişerli şekilde yapılacak ve eşleşmeler belli olmuş durumda. Basın toplantısının açılışını Esteban Ocon ve Max Verstappen ikilisi yapacak.

Lewis Hamilton ve Kimi Raikkonen eşleşirken, Fernando Alonso da George Russell ile eşleşti. Ayrıca Sebastian Vettel de Valtteri Bottas ile eşleşmiş durumda.

3 Haziran Perşembe, TSi 12:30

  • Esteban Ocon (Alpine)
  • Max Verstappen (Red Bull)

 

  • Pierre Gasly (AlphaTauri)
  • Daniel Ricciardo (McLaren)

 

  • Lando Norris (McLaren)
  • Sergio Pérez (Red Bull)

 

  • Lance Stroll (Aston Martin)
  • Carlos Sainz (Ferrari)

 

  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

 

  • Fernando Alonso (Alpine)
  • George Russell (Williams)

 

  • Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
  • Lewis Hamilton (Mercedes)

 

  • Valtteri Bottas (Mercedes)
  • Sebastian Vettel (Aston Martin)

 

  • Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
  • Nicholas Latifi (Williams)

 

  • Nikita Mazepin (Haas)
  • Mick Schumacher (Haas)

Takım patronları toplantısı ise cuma günü yapılacak. Franz Tost, Otmar Szafnauer ve Gunther Steiner ilk grupta, Frederic Vasseur, Mario Isola ve Simon Roberts da ikinci grupta yer alacak.

4 Haziran Cuma, TSi 13:00

  • Franz Tost (AlphaTauri)
  • Otmar Szafnauer (Aston Martin)
  • Guenther Steiner (Haas)

 

  • Frédéric Vasseur (Alfa Romeo)
  • Mario Isola (Pirelli)
  • Simon Roberts (Williams)
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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