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Formula 1 / Azerbaycan GP Analiz

Azerbaycan GP: Bakü'den en son teknik kareler

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matthew Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Azerbaycan GP öncesinde öne çıkan teknik güncellemeleri Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden sizler için derledik.

Azerbaycan GP: Bakü'den en son teknik kareler

 

Red Bull Racing RB16B arka kanat detay

Red Bull Racing RB16B arka kanat detay
1/25

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull Azerbaycan'a yeni bir arka kanatla geldi. Bu yeni arka kanadın, esnek kanat tartışmalarına paralel bir şekilde hazırlandığı konusunda şüphe yok. Yeni kanadın kaşık bölümü daha agresif ve köşeli bir ana planyaya sahip. Kanadın kenar plakası da oldukça sade.

Red Bull Racing RB16B arka kanat detay

Red Bull Racing RB16B arka kanat detay
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Yeni arka kanadın üst flapinin üst sınırında Gurney kanatçıkları yer almıyor. Kenar plakası da orta bölüme göre şekillendirilmiş durumda.

Mercedes W12 difüzör detay

Mercedes W12 difüzör detay
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes'in difüzörünü, arka fren kanatçıklarını, düşük konumlandırılmış T-kanadı ve soğutma çıkışlarını detaylı bir şekilde gösteren bir fotoğraf.

Red Bull Racing RB16B ön fren kanalı detay

Red Bull Racing RB16B ön fren kanalı detay
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull son dönemde ön fren kanallarının iç tasarımıyla çok fazla oynuyor. Azerbaycan GP öncesinde fren kanalının üst kısmı hem dikey, hem de yatay bir şekilde ayrılmış durumda.

Mercedes W12 ön fren kanalı detay

Mercedes W12 ön fren kanalı detay
5/25

Fotoğraf: Giorgi Piola

Monako'ya özel ön süspansiyon ve fren kanalında güncelleme yapan Mercedes, Bakü'de klasik tasarımına dönüş yaptı.

Ferrari SF21 ön kanat kenar plakası

Ferrari SF21 ön kanat kenar plakası
6/25

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, düzlükte hız kazanabilmek adına ön kanadın en üst flapinin dış tarafını (ayar mekanizmasının sağı) yere basma gücünü azaltmak için kırpmış durumda.

Alpine A521 ön kanat detay

Alpine A521 ön kanat detay
7/25

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alpine de benzer şekilde flapin dış tarafını kırparken flapin iç tarafını ise Y250 girdabını farklı yönlendirmek için değiştirdi.

Alpine A521 detay

Alpine A521 detay
8/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Ferrari SF21 detay

Ferrari SF21 detay
9/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Ferrari'nin ön kanadını gösteren bir başka fotoğraf

McLaren MCL35M detay

McLaren MCL35M detay
10/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Aston Martin AMR21 detay

Aston Martin AMR21 detay
11/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Bu hafta sonu arka kanatlarda sarı bir nokta yer alacak. FIA, yüksek çözünürlüklü kameralar ile arka kanatların ne kadar esnediğini görmeye çalışacak.

Red Bull Racing RB16B detay

Red Bull Racing RB16B detay
12/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Red Bull Racing RB16B detay

Red Bull Racing RB16B detay
13/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Süspansiyon yerleşimini gösteren bir fotoğraf

Red Bull Racing RB16B detay

Red Bull Racing RB16B detay
14/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

RB16B üzerindeki eğer tarzındaki soğutucu

Red Bull Racing RB16B detail

Red Bull Racing RB16B detail
15/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Red Bull'un arka tekerleğinin henüz tambur takılmamış hali, o bölümdeki hava akımının nasıl ilerleyebileceğini işaret ediyor.

Mercedes W12 detay

Mercedes W12 detay
16/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Mercedes W12 detay

Mercedes W12 detay
17/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Williams FW43B detay

Williams FW43B detay
18/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Mercedes güç ünitesinin Williams aracındaki yerleşimi

Haas VF-21 detail

Haas VF-21 detail
19/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Haas VF21'in ön tarafını, süspansiyonlarını ve fren sistemini detaylı bir şekilde gösteren fotoğraf

Alfa Romeo Racing C41 detail

Alfa Romeo Racing C41 detail
20/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Alfa Romeo C41'in arka kanadının üst tarafına da yere basma gücünü azaltmak ve düzlükte hızlı olmak için Gurney kanatçığı eklenmemiş.

Mercedes W12 detay

Mercedes W12 detay
21/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Mercedes ön tekerlek sistemi ve fren diski

Alfa Romeo Racing C41 detay

Alfa Romeo Racing C41 detay
22/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Alfa Romeo ön tekerlek sistemi ve fren diski

Alfa Romeo Racing C41 detay

Alfa Romeo Racing C41 detay
23/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Alfa Romeo C41'in arka tekerlek mekanizması

Alfa Romeo Racing C41 detay

Alfa Romeo Racing C41 detay
24/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Ala Romeo C41'in ön süspansiyon iç kısmı

Alfa Romeo Racing C41 detay

Alfa Romeo Racing C41 detay
25/25

Fotoğraf: Uncredited Photo

Alfa Romeo, arka kanadın kenar plakasını değiştirmiş ve Monako öncesindeki tasarıma dönüş yapmış. 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Giorgi Piola

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