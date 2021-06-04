Azerbaycan GP: Bakü'den en son teknik kareler

Red Bull Racing RB16B arka kanat detay 1 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull Azerbaycan'a yeni bir arka kanatla geldi. Bu yeni arka kanadın, esnek kanat tartışmalarına paralel bir şekilde hazırlandığı konusunda şüphe yok. Yeni kanadın kaşık bölümü daha agresif ve köşeli bir ana planyaya sahip. Kanadın kenar plakası da oldukça sade.

Red Bull Racing RB16B arka kanat detay 2 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Yeni arka kanadın üst flapinin üst sınırında Gurney kanatçıkları yer almıyor. Kenar plakası da orta bölüme göre şekillendirilmiş durumda.

Mercedes W12 difüzör detay 3 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes'in difüzörünü, arka fren kanatçıklarını, düşük konumlandırılmış T-kanadı ve soğutma çıkışlarını detaylı bir şekilde gösteren bir fotoğraf.

Red Bull Racing RB16B ön fren kanalı detay 4 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull son dönemde ön fren kanallarının iç tasarımıyla çok fazla oynuyor. Azerbaycan GP öncesinde fren kanalının üst kısmı hem dikey, hem de yatay bir şekilde ayrılmış durumda.

Mercedes W12 ön fren kanalı detay 5 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Monako'ya özel ön süspansiyon ve fren kanalında güncelleme yapan Mercedes, Bakü'de klasik tasarımına dönüş yaptı.

Ferrari SF21 ön kanat kenar plakası 6 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari, düzlükte hız kazanabilmek adına ön kanadın en üst flapinin dış tarafını (ayar mekanizmasının sağı) yere basma gücünü azaltmak için kırpmış durumda.

Alpine A521 ön kanat detay 7 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Alpine de benzer şekilde flapin dış tarafını kırparken flapin iç tarafını ise Y250 girdabını farklı yönlendirmek için değiştirdi.

Alpine A521 detay 8 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo

Ferrari SF21 detay 9 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo Ferrari'nin ön kanadını gösteren bir başka fotoğraf

McLaren MCL35M detay 10 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo

Aston Martin AMR21 detay 11 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo Bu hafta sonu arka kanatlarda sarı bir nokta yer alacak. FIA, yüksek çözünürlüklü kameralar ile arka kanatların ne kadar esnediğini görmeye çalışacak.

Red Bull Racing RB16B detay 12 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo

Red Bull Racing RB16B detay 13 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo Süspansiyon yerleşimini gösteren bir fotoğraf

Red Bull Racing RB16B detay 14 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo RB16B üzerindeki eğer tarzındaki soğutucu

Red Bull Racing RB16B detail 15 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo Red Bull'un arka tekerleğinin henüz tambur takılmamış hali, o bölümdeki hava akımının nasıl ilerleyebileceğini işaret ediyor.

Mercedes W12 detay 16 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo

Mercedes W12 detay 17 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo

Williams FW43B detay 18 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo Mercedes güç ünitesinin Williams aracındaki yerleşimi

Haas VF-21 detail 19 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo Haas VF21'in ön tarafını, süspansiyonlarını ve fren sistemini detaylı bir şekilde gösteren fotoğraf

Alfa Romeo Racing C41 detail 20 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo Alfa Romeo C41'in arka kanadının üst tarafına da yere basma gücünü azaltmak ve düzlükte hızlı olmak için Gurney kanatçığı eklenmemiş.

Mercedes W12 detay 21 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo Mercedes ön tekerlek sistemi ve fren diski

Alfa Romeo Racing C41 detay 22 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo Alfa Romeo ön tekerlek sistemi ve fren diski

Alfa Romeo Racing C41 detay 23 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo Alfa Romeo C41'in arka tekerlek mekanizması

Alfa Romeo Racing C41 detay 24 / 25 Fotoğraf: Uncredited Photo Ala Romeo C41'in ön süspansiyon iç kısmı