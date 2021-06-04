Azerbaycan GP: Bakü'den en son teknik kareler
Azerbaycan GP öncesinde öne çıkan teknik güncellemeleri Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden sizler için derledik.
Red Bull Racing RB16B arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull Azerbaycan'a yeni bir arka kanatla geldi. Bu yeni arka kanadın, esnek kanat tartışmalarına paralel bir şekilde hazırlandığı konusunda şüphe yok. Yeni kanadın kaşık bölümü daha agresif ve köşeli bir ana planyaya sahip. Kanadın kenar plakası da oldukça sade.
Red Bull Racing RB16B arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes W12 difüzör detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes'in difüzörünü, arka fren kanatçıklarını, düşük konumlandırılmış T-kanadı ve soğutma çıkışlarını detaylı bir şekilde gösteren bir fotoğraf.
Red Bull Racing RB16B ön fren kanalı detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes W12 ön fren kanalı detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF21 ön kanat kenar plakası
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alpine A521 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alpine A521 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Ferrari SF21 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
McLaren MCL35M detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Aston Martin AMR21 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Red Bull Racing RB16B detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Red Bull Racing RB16B detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Red Bull Racing RB16B detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Red Bull Racing RB16B detail
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Williams FW43B detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Haas VF-21 detail
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alfa Romeo Racing C41 detail
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alfa Romeo Racing C41 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alfa Romeo Racing C41 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alfa Romeo Racing C41 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alfa Romeo Racing C41 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alfa Romeo, arka kanadın kenar plakasını değiştirmiş ve Monako öncesindeki tasarıma dönüş yapmış.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Azerbaycan GP
|Editör
|Giorgi Piola