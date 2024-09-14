Azerbaycan GP 3. antrenman seansı: Russell lider, Leclerc ikinci

2024 Azerbaycan Grand Prix'si 3. antrenman seansı bulutlu hava koşullarında başladı. Seansın başında Verstappen ve Perez yumuşak hamurlarla piste çıksalar da daha önce yağan yağmurdan dolayı pistin tamamen kurumaması nedeniyle hızlı turlarını atmadan pite geri döndüler.

Seansta 15 dakika geride kalırken henüz hızlı tur zamanı kaydedilemezken, Ocon'un aracının yolda kalması ve Fransız pilotun kendi çabalarıyla aracını pite götürememesi nedeniyle kırmızı bayrak çıkarıldı.

Yaklaşık 10 dakika içinde Ocon'un aracı pistten kaldırıldı ve seans tekrardan başladı.

Oscar Piastri telsizden yağmur çiselediğini takımına bildirse de mühendisi bu yağmurun pist koşullarını etkilemediğini kendisine iletti.

İlk hızlı tur zamanı Piastri'den 1:45.476 ile gelirken, 1:45.616 ile onu Hamilton takip etti. Ardından Verstappen en hızlı tur zamanını 1:45.209 ile kaydederek liderliğe yerleşti.

Birçok pilot ilk turlarını attıktan sonra Albon, Colapinto, Verstappen, Sainz ve Perez sırasıyla ilk 5'i oluşturdular.

Seansın bitimine 27 dakika kala Oliver Bearman, 1. virajda kaçış alanındaki bariyerlere çarparak aracına hasar verdi ve tekrar kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Yaklaşık 5 dakika içinde pist temizlendi ve seans yeniden başladı.

Seansın bitimine 18 dakika kala dün istediği gibi turlar atamayan Lando Norris, Albon'u geçerek 1:44.226'lık süresiyle liderliğe yerleşti. Ardından sırasıyla Albon ve Leclerc liderliği ele geçirdiler ve seansta ilk kez 1:44 barajının altına inildi.

Verstappen ise hızlı turunda lider Leclerc'in arkasında kalarak ikinci olurken, Sergio Perez 1:43.389'luk turuyla liderliğe yerleşti.

Oscar Piastri ise üç sektörde de mor derece yaparak Perez'in 0.640 önünde liderliğe ulaşırken 1:43 sınırının altına inerek 1:42.749'luk dereceyi elde etti.

Bitime 7 dakika kala Charles Leclerc 1:42.564'lük derecesiyle liderliği aldı.

Bu esnada yine dünkü gibi Sainz ile Perez arasında bir engelleme olayı yaşandı ve bu olayın seans sonrasında inceleneceği yarış kontrol tarafından bildirildi.

Seansın bitimine 2 dakika kala Russell liderliği, Leclerc'ten 0.050 saniye farkla alarak zirveye yerleşti.

Atılan son turlarda Russell'ın derecesini geçebilen olmadı ve böylece George Russell üçüncü antrenman seansını lider tamamladı.

Leclerc, Norris, Piastri, Verstappen, Sainz, Perez, Albon, Colapinto ve Hamilton sırasıyla ilk 10'u tamamladılar.

Seans Sonucu: