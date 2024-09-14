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Antrenman raporu
Formula 1 Azerbaycan GP

Azerbaycan GP 3. antrenman seansı: Russell lider, Leclerc ikinci

2024 Azerbaycan Grand Prix'si 3. antrenman seansını George Russell lider tamamlarken, Charles Leclerc ikinci, Lando Norris üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

2024 Azerbaycan Grand Prix'si 3. antrenman seansı bulutlu hava koşullarında başladı. Seansın başında Verstappen ve Perez yumuşak hamurlarla piste çıksalar da daha önce yağan yağmurdan dolayı pistin tamamen kurumaması nedeniyle hızlı turlarını atmadan pite geri döndüler.

Seansta 15 dakika geride kalırken henüz hızlı tur zamanı kaydedilemezken, Ocon'un aracının yolda kalması ve Fransız pilotun kendi çabalarıyla aracını pite götürememesi nedeniyle kırmızı bayrak çıkarıldı.

Yaklaşık 10 dakika içinde Ocon'un aracı pistten kaldırıldı ve seans tekrardan başladı.

Oscar Piastri telsizden yağmur çiselediğini takımına bildirse de mühendisi bu yağmurun pist koşullarını etkilemediğini kendisine iletti.

İlk hızlı tur zamanı Piastri'den 1:45.476 ile gelirken, 1:45.616 ile onu Hamilton takip etti. Ardından Verstappen en hızlı tur zamanını 1:45.209 ile kaydederek liderliğe yerleşti.

Birçok pilot ilk turlarını attıktan sonra Albon, Colapinto, Verstappen, Sainz ve Perez sırasıyla ilk 5'i oluşturdular.

Seansın bitimine 27 dakika kala Oliver Bearman, 1. virajda kaçış alanındaki bariyerlere çarparak aracına hasar verdi ve tekrar kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu. 

Yaklaşık 5 dakika içinde pist temizlendi ve seans yeniden başladı.

Seansın bitimine 18 dakika kala dün istediği gibi turlar atamayan Lando Norris, Albon'u geçerek 1:44.226'lık süresiyle liderliğe yerleşti. Ardından sırasıyla Albon ve Leclerc liderliği ele geçirdiler ve seansta ilk kez 1:44 barajının altına inildi.

Verstappen ise hızlı turunda lider Leclerc'in arkasında kalarak ikinci olurken, Sergio Perez 1:43.389'luk turuyla liderliğe yerleşti.

Oscar Piastri ise üç sektörde de mor derece yaparak Perez'in 0.640 önünde liderliğe ulaşırken 1:43 sınırının altına inerek 1:42.749'luk dereceyi elde etti.

Bitime 7 dakika kala Charles Leclerc 1:42.564'lük derecesiyle liderliği aldı.

Bu esnada yine dünkü gibi Sainz ile Perez arasında bir engelleme olayı yaşandı ve bu olayın seans sonrasında inceleneceği yarış kontrol tarafından bildirildi.

Seansın bitimine 2 dakika kala Russell liderliği, Leclerc'ten 0.050 saniye farkla alarak zirveye yerleşti.

Atılan son turlarda Russell'ın derecesini geçebilen olmadı ve böylece George Russell üçüncü antrenman seansını lider tamamladı.

Leclerc, Norris, Piastri, Verstappen, Sainz, Perez, Albon, Colapinto ve Hamilton sırasıyla ilk 10'u tamamladılar.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

1'42.514

   210.808
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.013

1'42.527

 0.013 210.781
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 15

+0.223

1'42.737

 0.210 210.350
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.235

1'42.749

 0.012 210.326
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 16

+0.348

1'42.862

 0.113 210.095
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 17

+0.454

1'42.968

 0.106 209.878
7 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 16

+0.510

1'43.024

 0.056 209.764
8 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+0.680

1'43.194

 0.170 209.419
9 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 15

+0.724

1'43.238

 0.044 209.329
10 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 13

+0.787

1'43.301

 0.063 209.202
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 15

+0.960

1'43.474

 0.173 208.852
12 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 17

+0.989

1'43.503

 0.029 208.793
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 19

+1.057

1'43.571

 0.068 208.656
14 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 18

+1.356

1'43.870

 0.299 208.056
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 15

+1.362

1'43.876

 0.006 208.044
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 13

+1.650

1'44.164

 0.288 207.468
17 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 18

+1.673

1'44.187

 0.023 207.423
18 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 20

+2.355

1'44.869

 0.682 206.074
19 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 1

 

    
20 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 2

 

    
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