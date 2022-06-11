Azerbaycan GP 3. antrenman: Perez, Leclerc'in 0.070 saniye önünde lider!

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Bakü'deki 3. antrenman seansı, F2 sprint yarışında ilk virajda meydana gelen büyük kaza ve bariyerlerin onarımı nedeniyle geç başladı.

15 dakikalık gecikmenin ardından seans sorunsuz şekilde başladı ve 60 dakikalık seans boyunca şartlar gayet iyiydi.

Seansın ilk bölümünde çoğu sürücü garajda kalmayı seçerken, seans boyunca kaçış alanlarına giren isimler vardı. Bu isimlerin başında Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Valtteri Bottas geliyordu.

Bunun dışında seans içerisinde herhangi bir spin ya da kaza olmadı.

Zaman tablosuna bakıldığında ilk gerçekçi tur 1:44.744 yapan Ferrari pilotu Carlos Sainz'dan geldi. Sonrasında Sergio Perez 1:44.416 yaptı ve iki Ferrari sürücüsünü birden geçerek liderliğe oturdu.

Son 30 dakikaya girerken Ferrari pilotları tempoyu yükseltti ve Sainz 1:44.001 yaparak seansın yeni lideri oldu. Fakat takım arkadaşı Leclerc daha da hızlıydı ve 1:43.514 yaparak 0.4 saniye farkla liderliği aldı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sürücüler son 13 dakikalık bölümde yeni bir zaman turu denemesi daha yaptılar ve Leclerc 1:43.240 yaparak zaman tablosunda ilk sıradaki yerini pekiştirdi.

Bu noktada Max Verstappen ve Sergio Perez gibi isimler tur zamanına başlamıştı, ancak Valtteri Bottas'ın kaçış alanına girmesinden ötürü sarı bayraklar çıktı ve iki sürücü de turunu iptal etmek zorunda kaldı.

Perez, sonraki denemesinde 1:43.170'lik bir zaman uru çıkardı ve Leclerc'i 0.070 saniye farkla geçerek ilk sırayı almış oldu.

Seansın kalan kısmında ön tarafta herhangi bir değişiklik olmadı ve Perez, sıralama turları öncesinde en hızlı isim oldu.

Ferrari pilotu Leclerc uzun süre lider götürdüğü seansta Perez'in 0.070 saniye ardında ikinci en iyi zamanın sahibi olurken, Verstappen bir 0.279 saniye geride üçüncü oldu ve tüm antrenman seanslarında Perez'in gerisinde kalmış oldu.

Hollandalı pilot, son dakikalarda en hızlı turla gelirken trafik nedeniyle en hızlı turunu iptal etmek zorunda kaldı.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, liderlerle aynı tempoyu göstermekte zorlandığı seansta dördüncü oldu ve ilk antrenman seansında olduğu gibi dördüncü sırada yer aldı.

McLaren, Cumartesi gününde ileriye doğru güçlü bir atılım yaptı ve Lando Norris, 1.2 saniye geride beşinci olurken, takım arkadaşı Daniel Ricciardo da güçlü bir ilerleme kaydetti ve 1.3 saniye geride altıncı oldu.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

AlphaTauri'de Pierre Gasly güçlü bir seans geçirmesinin ardından yedinci oldu ve bir kez daha ilk ona girmiş oldu.

Mercedes sürücüleri, Cuma günü olduğu gibi zorlanmaya devam etti ve George Russell 1.4 saniye geride sekizinci olurken, Lewis Hamilton yakın orta grupta 1.6 saniye geride 12. oldu.

Alpine pilotları Cuma günkü kadar hızlı görünmedi. Esteban Ocon 1:44.685'lik turuyla 1.5 saniye geride dokuzuncu olurken, Fernando Alonso temiz bir tur çıkaramadı ve 1.6 saniye geride 11. oldu.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel ise iki Alpine sürücüsünün arasında 10. oldu ve bu hafta sonu ilk kez ilk ona girmiş oldu. Takım arkadaşı Lance Stroll ise 13. en iyi zamanı yaptı.

Alfa Romeo pilotları bir kez daha ilk onun epey gerisinde kaldılar. Zhou Guanyu 1.7 saniye geride 14. olurken, Valtteri Bottas temiz bir tur atamadı ve 2.4 saniye geride 19. oldu.

Haas pilotları yine ilk onun dışında kaldılar ve Kevin Magnussen 15. olurken, takım arkadaşı Mick Schumacher 18. oldu.

Yuki Tsunoda 16. olurken, Alex Albon 17. ve takım arkadaşı Nicholas Latifi 20. oldu.

2022 Azerbaycan GP sıralama turları TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images