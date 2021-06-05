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Formula 1 / Azerbaycan GP Antrenman raporu

Azerbaycan GP 3. antrenman: Gasly lider, Verstappen kaza yaptı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun altıncı yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde, üçüncü antrenman seansını AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birinci sırada tamamladı.

Azerbaycan GP 3. antrenman: Gasly lider, Verstappen kaza yaptı

Bakü caddelerinde gerçekleştirilen Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde üçüncü antrenman seansında hava 28, pist ise 53 derece civarındaydı.

Düne benzer şekilde yine olaylı bir antrenman seansı oldu ve seans içerisinde Red Bull pilotu Max Verstappen kaza yaptı.

Dünün ardından araçtan memnun olduğunu söyleyen Hollandalı pilot, dün Charles Leclerc'in kaza yaptığı virajda bariyerlere çarptı ve sağ ön süspansiyonunun yanı sıra ön kanadını kırdı. Bundan ötürü de kırmızı bayrağa sebep oldu.

Ayrıca seans içerisinde Valtteri Bottas, Nicholas Latifi, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz ve Pierre Gasly gibi isimler kaçış alanına girdiler.

Nikita Mazepin de seansına sonlarına doğru aracını duvara sürterek ön kanadının sağ tarafına ufak bir hasar verdi.

Seansta genel anlamda AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly'nin üstünlüğü vardı. Son bölümde Sergio Perez 1:42.595 yapıp zirveye yükselse de, Fransız pilot 1:42.251 yaparak zaman tablosunun tepesine çıkmayı başardı.

Gasly böylelikle dünkü güçlü performansını bugüne de taşıdı ve üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlayarak sıralama turları öncesinde sürpriz yapmış oldu.

Perez, takım arkadaşı Verstappen'in altı tur attığı seansta, 19 tur tamamladı ve 1:42.595'lik turuyla Gasly'nin 0.344 saniye ardında ikinci oldu. Meksikalı pilot en iyi zamanı yapamasa bile dünkü performansını bugüne taşımış oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton seans içerisinde araçtan memnun görünmedi. İngiliz pilot orta lastikle attığı turlarda geride kalsa da, son anlarda yumuşak lastiğe geçti ve 1:42.697 yaparak 0.446 saniye geride üçüncü oldu.

İngiliz pilot, en hızlı turunda öndekilerin aksine hava koridorundan faydalandı ve bu da son sektörde en iyi zamanı yapmasını sağladı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Carlos Sainz sırasıyla dördüncü ve beşinci oldular. Leclerc, bir ara liderliğe yükselse de Gasly'nin 0.527 saniye ardında kaldı ve dördüncü oldu.

Sainz ise zaman zaman pist üstünde kalmakta zorlandı ve Leclerc'in 0.2 saniye gerisinde beşinci oldu.

McLaren pilotu Lando Norris, bugün iyi bir tempo ortaya koydu ve 1:43.011'lik turuyla 0.760 saniye geride altıncı oldu.

AlphaTauri pilotlarının her ikisi de ilk ona girdi. Alonso tıpkı dün olduğu gibi yine iyi bir tur çıkarıp yedinci olurken, Ocon dokuzuncu en iyi zamanı yaptı. Alonso, Gasly'nin turundan 0.829 saniye yavaş kaldı. Ocon'un turu da Alonso'dan 0.214 saniye yavaştı.

Bu iki Alpine sürücüsünün arasında temiz bir seans geçiren Yuki Tsunoda yer aldı. Japon sürücünün turu, takım arkadaşı Gasly'den 0.993 saniye yavaştı.

İlk onu McLaren'dan Daniel Ricciardo tamamladı. Avustralyalı pilotun turu, takım arkadaşı Norris'ten 0.546 saniye yavaştı.

Aston Martin sürücüleri Sebastian Vettel ve Lance Stroll, 1.334 ve 1.431 saniye geride sırasıyla 11. ve 12. oldular. Vettel seans içerisinde bir kez kaçış alanına girse de sonrasında yola devam etti.

Mercedes pilotu Bottas, seans boyunca aracından hiç memnun değildi. İki kez pist dışına taşan ve aracını pistte tutmakta zorlanan Bottas, 1:43.745'lik turuyla 1.494 saniye geride 13. oldu. Fin pilot, takım arkadaşından bir saniye daha yavaştı.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen 1:43.826'lık turuyla 14. olurken, Antonio Giovinazzi de 17. sırada yer aldı.

Verstappen, orta lastikle attığı 1:43.984'lük turuyla 15. sırada yer aldı. Nicholas Latifi ise seansı 1:44.054'lük turuyla 16. bitirdi.

Son üç sırada George Russell, Mick Schumacher ve Mazepin yer aldı. Russell, bitime yaklaşık 8 dakika kala yolda kaldı ve seansa erken veda etti.

Sıralama turları bugün TSi 15:00'te yapılacak.

Verstappen (sert) dışında tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attılar.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 16 1'42.251  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 19 1'42.595 0.344
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 16 1'42.697 0.446
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 16 1'42.778 0.527
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 17 1'43.006 0.755
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 15 1'43.011 0.760
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 15 1'43.080 0.829
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 19 1'43.244 0.993
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 15 1'43.294 1.043
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 17 1'43.557 1.306
11 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 13 1'43.585 1.334
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 13 1'43.682 1.431
13 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 16 1'43.745 1.494
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 17 1'43.826 1.575
15 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'43.984 1.733
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 17 1'44.054 1.803
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 11 1'44.113 1.862
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 12 1'44.434 2.183
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 17 1'45.282 3.031
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 12 1'45.711 3.460
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Pierre Gasly , Sergio Perez
Editör Kemal Şengül

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