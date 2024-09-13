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Antrenman raporu
Formula 1 Azerbaycan GP

Azerbaycan GP 2. antrenman seansı: İlk antrenmanda kaza yapan Leclerc lider, Perez ikinci

2024 Azerbaycan Grand Prix'si 2. antrenman seansını Charles Leclerc lider tamamlarken, Sergio Perez ikinci, Lewis Hamilton üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

2024 Azerbaycan Grand Prix'si 2. antrenman seansı öğleden sonra güneşli ve sıcak hava koşullarında başladı.

Seansta piste çıkan ilk pilotlardan olan Max Verstappen yumuşak hamur lastikleri seçmişti ancak hızlı tur atmadan pite gelerek orta hamurlara geçti. Pistteki birçok pilot da orta hamurları seçti.

Charles Leclerc 1:45.812'lik zamanıyla liderliğe yerleşirken, 1:45.563'lük zamanıyla Verstappen liderliği aldı. Ardından takım arkadaşı Sergio Perez üç sektörde de mor derece yaptı ve 1:44.598'lik derecesiyle liderliğe yerleşti.

Leclerc telsizden aracıyla ilgili sorunlardan yakındı ve, pite gelerek aracın düzeltilmesini istediğini belirtti.

Seansta 20 dakika geride kalırken ilk 5'i sırasıyla Sainz, Perez, Hamilton, Verstappen ve Albon oluşturdu.

Seansın orta noktasına gelinirken birçok pilot yumuşak hamurlara geçerek turlarını attılar. Bu noktada Sainz, Piastri, Verstappen, Hamilton ve Perez sırasıyla ilk 5'i oluştururken sadece Perez'in zamanı orta hamur lastiklerle kaydedildi.

Seansın bitimine 26 dakika kala Leclerc, virajı alamayarak kaçış alanına çıktı ve kısa süreliğine sarı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Nispeten olaysız geçen, ara ara kaçış yollarına çıkan pilotların sebep olduğu kısa süreli sarı bayraklara sahne olan seansın bitimine 5 dakika kala Leclerc, Perez, Hamilton, Sainz ve Piastri sırasıyla ilk 5'i oluşturdular.

Seansın bitimine yalnızca 2 dakika kala Russell'a telsizden aracında sorun olduğu bildirildi ve İngiliz pilot pite çağrıldı.

Son kısımda Sainz'ın Perez'e engel olduğu bir olay inceleme altına alındı.

Seansın sonunda Leclerc'in en iyi derecesini geçebilen olmadı ve böylece Leclerc seansı lider tamamladı.

Sırasıyla Perez, Hamilton, Sainz, Piastri, Verstappen, Stroll, Hulkenberg, Russell ve Bearman ilk 10'u oluşturdular.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

1'43.484

   208.832
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 23

+0.006

1'43.490

 0.006 208.820
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 22

+0.066

1'43.550

 0.060 208.699
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 25

+0.466

1'43.950

 0.400 207.896
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.499

1'43.983

 0.033 207.830
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 24

+0.545

1'44.029

 0.046 207.738
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 24

+0.609

1'44.093

 0.064 207.610
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 24

+0.991

1'44.475

 0.382 206.851
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 16

+1.052

1'44.536

 0.061 206.730
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 24

+1.063

1'44.547

 0.011 206.708
11 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 24

+1.161

1'44.645

 0.098 206.515
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 25

+1.199

1'44.683

 0.038 206.440
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+1.253

1'44.737

 0.054 206.333
14 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 23

+1.265

1'44.749

 0.012 206.310
15 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 24

+1.301

1'44.785

 0.036 206.239
16 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 26

+1.572

1'45.056

 0.271 205.707
17 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 25

+1.672

1'45.156

 0.100 205.511
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 22

+1.907

1'45.391

 0.235 205.053
19 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 24

+2.326

1'45.810

 0.419 204.241
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 25

+2.463

1'45.947

 0.137 203.977
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