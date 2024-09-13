Azerbaycan GP 2. antrenman seansı: İlk antrenmanda kaza yapan Leclerc lider, Perez ikinci

2024 Azerbaycan Grand Prix'si 2. antrenman seansı öğleden sonra güneşli ve sıcak hava koşullarında başladı.

Seansta piste çıkan ilk pilotlardan olan Max Verstappen yumuşak hamur lastikleri seçmişti ancak hızlı tur atmadan pite gelerek orta hamurlara geçti. Pistteki birçok pilot da orta hamurları seçti.

Charles Leclerc 1:45.812'lik zamanıyla liderliğe yerleşirken, 1:45.563'lük zamanıyla Verstappen liderliği aldı. Ardından takım arkadaşı Sergio Perez üç sektörde de mor derece yaptı ve 1:44.598'lik derecesiyle liderliğe yerleşti.

Leclerc telsizden aracıyla ilgili sorunlardan yakındı ve, pite gelerek aracın düzeltilmesini istediğini belirtti.

Seansta 20 dakika geride kalırken ilk 5'i sırasıyla Sainz, Perez, Hamilton, Verstappen ve Albon oluşturdu.

Seansın orta noktasına gelinirken birçok pilot yumuşak hamurlara geçerek turlarını attılar. Bu noktada Sainz, Piastri, Verstappen, Hamilton ve Perez sırasıyla ilk 5'i oluştururken sadece Perez'in zamanı orta hamur lastiklerle kaydedildi.

Seansın bitimine 26 dakika kala Leclerc, virajı alamayarak kaçış alanına çıktı ve kısa süreliğine sarı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Nispeten olaysız geçen, ara ara kaçış yollarına çıkan pilotların sebep olduğu kısa süreli sarı bayraklara sahne olan seansın bitimine 5 dakika kala Leclerc, Perez, Hamilton, Sainz ve Piastri sırasıyla ilk 5'i oluşturdular.

Seansın bitimine yalnızca 2 dakika kala Russell'a telsizden aracında sorun olduğu bildirildi ve İngiliz pilot pite çağrıldı.

Son kısımda Sainz'ın Perez'e engel olduğu bir olay inceleme altına alındı.

Seansın sonunda Leclerc'in en iyi derecesini geçebilen olmadı ve böylece Leclerc seansı lider tamamladı.

Sırasıyla Perez, Hamilton, Sainz, Piastri, Verstappen, Stroll, Hulkenberg, Russell ve Bearman ilk 10'u oluşturdular.

Seans Sonucu: