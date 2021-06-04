Azerbaycan GP 2. antrenman: Perez lider, Mercedes pilotları geride kaldı

Bakü'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansındaki koşullar sabahla çok benzerdi ve hava 27, pist ise 48 derece civarındaydı.

Seans epey olaylı başladı ve pek çok sürücü sert frenaj noktalarında kaçış alanına girdi.

Kaçış alanına giren isimler arasında Valtteri Bottas, Lando Norris, Nikita Mazepin, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Sergio Perez ve Sebastian Vettel yer aldı. Ayrıca Nicholas Latifi seans başladıktan kısa bir süre sonra yolda kaldı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Ferrari'nin güçlü göründüğü ilk seansın ardından Charles Leclerc, en iyi ilk sektör zamanıyla gelirken aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak sarı bayraklara sebep oldu.

Monakolu pilot aracının ön kanadına hasar verdi ancak sonrasında tekrar piste çıkıp turlamaya devam etti. Ayrıca Sebastian Vettel de ilk dakikalarda bir spin attı.

Zaman tablosunda ise Ferrari ve Red Bull sürücüleri liderlik için çekiştiler. Carlos Sainz başlangıçta 1:43.162 ile ilk sıradaydı ve daha sonra bunu 1:42.243'e çekmeyi başardı.

Ancak ilk yarım saate geride kalırken Red Bull pilotu Sergio Perez 1:42.115 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya çıktı. Sonrasında bazı sürücüler çeşitli sektörlerde iyi zamanlar yapsalar da, sonuç olarak Perez'in turunu geçemediler.

Meksikalı pilot böylelikle cuma gününü zirvede tamamlamış oldu.

Max Verstappen, ilk antrenman seansını zirvede tamamlamasına rağmen ikinci seansta aracının özellikle ön tarafından yeterince memnun değildi ve seansı takım arkadaşı Perez'in 0.1 saniye ardında ikinci sırada tamamladı. Red Bull böylelikle cuma gününü 1-2 tamamlamış oldu.

Ferrari, Monako'daki güçlü formunu Bakü'ye de taşıdı ve ilk seansın ardından ikinci seansta da ilk dörde girdi. Carlos Sainz en hızlı turunda Perez'den 0.128 saniye yavaş kalıp üçüncü olurken, Leclerc dördüncü oldu. Monakolu pilot, 0.321 saniye yavaş kaldı ve en iyi ilk sektör derecesiyle gelirken bariyerlere çarptığı için derecesini geliştiremedi.

AlphaTauri'de Pierre Gasly, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta ilk altıya girmeyi başardı ve seansı lider Perez'in 0.419 saniye gerisinde beşinci sırada tamamladı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alpine'de Fernando Alonso, iyi bir ikinci seans geçirmeyi başardı. İspanyol pilot, 1:42.693'lük turuyla Perez'den 0.578 saniye yavaş kalsa da, Alpine adına umut verici bir başlangıç yaptı.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, ilk ona girmeyi başardı ve 1:42.941'lik turuyla 0.826 saniye geride yedinci oldu.

McLaren pilotları, ilk seansın aksine ikinci seansta geride kaldılar. Lando Norris 1:43.018'le sekizinci olurken, Daniel Ricciardo ilk ona dahi giremedi ve 1:43.298'le 1.183 saniye geride 13. oldu.

Alpine'in diğer pilotu Esteban Ocon, Norris'in derecesinden 0.002 saniye yavaş kalıp dokuzuncu olurken, Yuki Tsunoda 1.015 saniye geride ilk onu tamamlayan isim oldu.

Mercedes için kafa karıştırıcı bir cuma günü oldu. İlk seansta liderlerin temposundan uzak görünen Mercedes, ikinci seansta ilk ona dahi giremedi.

Lewis Hamilton, bir noktada takıma nerede zaman kaybettiğini bilmediğini söylerken, seansı Perez'in 1.041 saniye ardında 11. bitirdi. Valtteri Bottas daha da yavaş kaldı ve 1:44.184'lük turuyla 2.069 saniye geride 16. oldu.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen 12. en iyi zamanı yaparken, Aston Martin sürücüleri Lance Stroll ve Sebastian Vettel sırasıyla 14. ve 15. oldular.

George Russell'ın 17. olduğu seansta son üç sırada Nikita Mazepin, Mick Schumacher ve Latifi yer aldı. Schumacher sadece 12 tur atabildi ve Mazepin'in yarım saniye ardında kaldı.

Latifi (orta) dışında tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.

Üçüncü antrenman seansı yarın TSi 12:00'de yapılacak.

Seans sonucu: