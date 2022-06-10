Azerbaycan GP 2. antrenman: Leclerc, Red Bull pilotlarının önünde lider

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İkinci antrenman seansında gökyüzünde daha fazla bulut vardı ve seans, ilk antrenmana kıyasla nispeten daha soğuk şartlarda gerçekleşti.

Seansın başlangıcında McLaren pilotu Lando Norris ilk sektörün sonunda kaçış alanına girdi fakat aracını bir yere çarpmadan yola devam etmeyi başardı.

Kısa bir süre sonra Aston Martin pilotu Sebastian Vettel de ilk virajda kaçış alanına girdi.

Seans içerisinde öne çıkan anlar arasında Mick Schumacher'in kaçış alanına girip bir yere çarpmadan yola devam etmesi ve Alex Albon'un duvara çarparak sağ ön süspansiyonunu kırması vardı. Taylandlı sürücü start düzlüğünden önceki hızlı virajda, sağ taraftaki duvara dokundu ve süspansiyonu kırıldı fakat pite dönmeyi başardı.

Ayrıca Sergio Perez ve Charles Leclerc de son 20 dakikaya girilirken pistin farklı noktalarında kaçış alanına girdiler. Perez iki kez pistte kaçış alanına girerken, son anlarda Lance Stroll ve Carlos Sainz da kaçış alanının tadına bakan diğer isimler oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Zaman tablosuna bakıldığında ise ilk turların ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:43.806'lık bir tur zamanı yakaladı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi.

Bu derece son yarım saate kadar zirvede kaldı ve sonrasında gridin yumuşak lastiklere geçmeye başlamasıyla dereceler daha da gelişti.

Leclerc 1:43.224 ile en hızlı dereceyi daha da geliştirdi ve liderliğini pekiştirdi.

Son bölümde pistin farklı noktalarında iyi zamanlarla gelen isimler vardı ancak kimse Leclerc'in derecesini geçmeyi başaramadı.

Sonuç olarak Leclerc, ilk seansı lider tamamladı ve hafta sonuna güçlü şekilde başlamış oldu.

Red Bull pilotları, ikinci seansta temiz turlar çıkarmakta zorlandılar. Perez ilk seansa göre daha fazla zorlanmasının ardından 0.248 saniye geride ikinci olurken, takım arkadaşı Max Verstappen arka kanat sorunları nedeniyle piste biraz daha geç çıktı ve en hızlı turunda Perez'in sarı bayrakları nedeniyle yavaşlamak zorunda kaldı.

Sonrasında bir tur daha attı ve onda da Leclerc'in 0.356 saniye ardında üçüncü oldu.

Seansın sürprizi hiç şüphesiz Fernando Alonso'ydu. İspanyol pilot, en hızlı turunda Leclerc'in 0.918 saniye ardında dördüncü oldu ve ilk seansta olduğu gibi, ikinci seansta da geride kalanların en iyisi oldu.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Carlos Sainz, seansı 1 saniye geride beşinci bitirdi fakat en yumuşak lastikle attığı turu bırakmak zorunda kaldığı için sürpriz bir sonuç değildi. İspanyol pilot en hızlı turunu orta hamurla kaydetti.

AlphaTauri'nin güçlü göründüğü seansta Pierre Gasly 1.091 saniye geride altıncı olurken, takım arkadaşı Yuki Tsunoda 0.3 saniye ardında sekizinci oldu.

Mercedes pilotları için çok iyi bir seans olmadı. George Russell, takım arkadaşı Lewis Hamilton'a oranla daha rahat göründüğü seansta Tsunoda'nın 0.019 saniye önünde yedinci olurken, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton 0.3 saniye ardında 12. oldu.

Esteban Ocon, takım arkadaşı Alonso ile aynı ritmi yakalamakta zorlandı ve İspanyol pilotun 0.4 saniye gerisinde dokuzuncu oldu. İlk onu McLaren pilotu Lando Norris tamamladı. Fakat İngiliz pilot, liderin 1.5 saniye gerisinde kaldı.

Aston Martin, ikinci seansta ön bölüme daha yakın görünürken, Norris'in 0.010 saniye ardında 11. oldu. Takım arkadaşı Lance Stroll ise 13. sırada yer aldı.

McLaren'da Daniel Ricciardo yine ilk onun dışında kaldı ve 1.8 saniye geride 14. oldu. Alfa Romeo'nun pek iyi görünmediği günde Valtteri Bottas 15. olurken, Zhou Guanyu 16., Kevin Magnussen 17. ve Alex Albon 18. oldu.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Son iki sırada, ilk seansı kaçıran Mick Schumacher ve Nicholas Latifi yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 14:00'te gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: