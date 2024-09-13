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Antrenman raporu
Formula 1 Azerbaycan GP

Azerbaycan GP 1. antrenman seansı: Kırmızı bayraklarla kesilen seansta Verstappen lider, Hamilton ikinci

2024 Azerbaycan Grand Prix'si 1. antrenman seansını Max Vertsappen lider tamamlarken, Lewis Hamilton ikinci, Sergio Perez üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Azerbaycan Grand Prix'si 1. antrenman seansı 29 derecelik sıcak hava koşullarında başladı. Ancak seanstan önce yağmur yağdığı için pistte yol tutuşun düşük olması bekleniyordu.

Süre başlar başlamaz birçok pilot turlarını atmak üzere piste çıktı. Oscar Piastri telsiz mesajıyla yol tutuşun çok düşük olduğunu bildirdi.

Seansta 5 dakika geride kalırken Perez'e pit çizgisini geçtiği gerekçesiyle siyah beyaz bayrak çıkarıldı. Birçok pilot orta hamur lastiklerle turlarken Lewis Hamilton 1:47.618'lik derecesiyle geçici olarak liderliğe yerleşti. Onu sırasıyla Piastri, Leclerc, Verstappen ve Alonso izledi.

Seansta 13 dakika geride kalırken pistte araçlardan dökülen parçaların pistin temizlenmesi için kırmızı bayrak çıkarıldı. Yaklaşık 5 dakika içinde parçalar temizlendi ve seans kaldığı yerde devam etti.

Seansta 20 dakika geri kalırken Verstappen, Leclerc, Hamilton, Piastri ve Hulkenberg sırasıyla ilk 5'i oluşturdular.

22 dakika geride kalırken Esteban Ocon telsizden arabasında güç olmadığını söyledi ve zor da olsa arabasını pite döndürmeyi başardı.

Carlos Sainz 7. virajda kaçış alanına çıkmak zorunda kalarak kısa süreliğine sarı bayraklara neden olsa da piste sorunsuz döndü.

Bu esnada Charles Leclerc 1:46.608'lik derecesiyle seans liderliğine yerleşti.

Seans bitimine 32 dakika kala Charles Leclerc, 15. virajda bariyerlerde kaldı ve aracına hasar verdi. Seansa kırmızı bayraklarla ara verildi. Leclerc, kazanın sebebinin pist üzerindeki pisliklerin yarattığı düşük yol tutuş olduğunu belirtti.

5 dakika içinde Leclerc'in aracı pistten çekildi ve seans devam etti.

Seansın bitimine 20 dakika kala birçok pilot yumuşak hamur lastiklere geçti ve böylece 1:46.027 ile Norris geçici olarak liderliği aldı. 

Dereceler art arda gelişmeye devam ederken 1:45.859 ile Hamilton liderliğe yerleşti.

Seansın bitimine 18 dakika kala Franco Colapinto 4. virajda bariyerlere çarptı ve kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Bitime 11 dakika kala seans yeniden başlatıldı ve birçok pilot turlarını atmak üzere piste çıktı.

Seansın son saniyelerine kadar Hamilton'ın en iyi derecesi geçilemezken, seans süresi dolduktan sonra turuna devam eden Max Verstappen 1:45.546'lık derecesiyle seans liderliğini ele geçirdi.

Sırasıyla Hamilton, Perez, Norris, Sainz, Piastri, Alonso, Russell, Leclerc ve Ricciardo ilk 10'u tamamladı.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 21

1'45.546

   204.752
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 19

+0.313

1'45.859

 0.313 204.147
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 17

+0.376

1'45.922

 0.063 204.025
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 18

+0.481

1'46.027

 0.105 203.823
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 21

+0.627

1'46.173

 0.146 203.543
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18

+0.736

1'46.282

 0.109 203.334
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 19

+0.906

1'46.452

 0.170 203.009
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.970

1'46.516

 0.064 202.887
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 11

+1.062

1'46.608

 0.092 202.712
10 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 23

+1.141

1'46.687

 0.079 202.562
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 23

+1.427

1'46.973

 0.286 202.021
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 20

+1.589

1'47.135

 0.162 201.715
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 15

+1.638

1'47.184

 0.049 201.623
14 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 18

+2.094

1'47.640

 0.456 200.769
15 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 21

+2.162

1'47.708

 0.068 200.642
16 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 12

+2.355

1'47.901

 0.193 200.283
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+2.409

1'47.955

 0.054 200.183
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 21

+3.166

1'48.712

 0.757 198.789
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 19

+3.506

1'49.052

 0.340 198.169
20 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 3

 

    
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