Azerbaycan GP 1. antrenman seansı: Kırmızı bayraklarla kesilen seansta Verstappen lider, Hamilton ikinci

Azerbaycan Grand Prix'si 1. antrenman seansı 29 derecelik sıcak hava koşullarında başladı. Ancak seanstan önce yağmur yağdığı için pistte yol tutuşun düşük olması bekleniyordu.

Süre başlar başlamaz birçok pilot turlarını atmak üzere piste çıktı. Oscar Piastri telsiz mesajıyla yol tutuşun çok düşük olduğunu bildirdi.

Seansta 5 dakika geride kalırken Perez'e pit çizgisini geçtiği gerekçesiyle siyah beyaz bayrak çıkarıldı. Birçok pilot orta hamur lastiklerle turlarken Lewis Hamilton 1:47.618'lik derecesiyle geçici olarak liderliğe yerleşti. Onu sırasıyla Piastri, Leclerc, Verstappen ve Alonso izledi.

Seansta 13 dakika geride kalırken pistte araçlardan dökülen parçaların pistin temizlenmesi için kırmızı bayrak çıkarıldı. Yaklaşık 5 dakika içinde parçalar temizlendi ve seans kaldığı yerde devam etti.

Seansta 20 dakika geri kalırken Verstappen, Leclerc, Hamilton, Piastri ve Hulkenberg sırasıyla ilk 5'i oluşturdular.

22 dakika geride kalırken Esteban Ocon telsizden arabasında güç olmadığını söyledi ve zor da olsa arabasını pite döndürmeyi başardı.

Carlos Sainz 7. virajda kaçış alanına çıkmak zorunda kalarak kısa süreliğine sarı bayraklara neden olsa da piste sorunsuz döndü.

Bu esnada Charles Leclerc 1:46.608'lik derecesiyle seans liderliğine yerleşti.

Seans bitimine 32 dakika kala Charles Leclerc, 15. virajda bariyerlerde kaldı ve aracına hasar verdi. Seansa kırmızı bayraklarla ara verildi. Leclerc, kazanın sebebinin pist üzerindeki pisliklerin yarattığı düşük yol tutuş olduğunu belirtti.

5 dakika içinde Leclerc'in aracı pistten çekildi ve seans devam etti.

Seansın bitimine 20 dakika kala birçok pilot yumuşak hamur lastiklere geçti ve böylece 1:46.027 ile Norris geçici olarak liderliği aldı.

Dereceler art arda gelişmeye devam ederken 1:45.859 ile Hamilton liderliğe yerleşti.

Seansın bitimine 18 dakika kala Franco Colapinto 4. virajda bariyerlere çarptı ve kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Bitime 11 dakika kala seans yeniden başlatıldı ve birçok pilot turlarını atmak üzere piste çıktı.

Seansın son saniyelerine kadar Hamilton'ın en iyi derecesi geçilemezken, seans süresi dolduktan sonra turuna devam eden Max Verstappen 1:45.546'lık derecesiyle seans liderliğini ele geçirdi.

Sırasıyla Hamilton, Perez, Norris, Sainz, Piastri, Alonso, Russell, Leclerc ve Ricciardo ilk 10'u tamamladı.

Seans Sonucu: