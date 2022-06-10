Azerbaycan GP 1. antrenman: Perez, Leclerc'in 0.1 saniye önünde en hızlısı

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Bir haftalık aranın ardından Formula 1'in bir sonraki durağı Bakü'ydü ve sürücüleri oldukça iyi şartlar karşıladı.

Seansın başında sürücülerin büyük bir kısmı orta hamur lastikle piste çıktılar fakat Mick Schumacher için seans pek iyi başlamadı. Monako'da büyük bir kaza yapan Haas pilotu, burada ise henüz ilk dakikalarda aracındaki su sızıntısı nedeniyle yolda kaldı.

Yaklaşık 10 dakika sonra bu kez ikinci sektörde Williams pilotu Nicholas Latifi araçta güç olmadığını söyleyerek aracını kenara çekti. Böylelikle daha henüz ilk 15 dakikada iki pilot yolda kalmış oldu.

Formula 1, Azerbaijan GP Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seansa damga vuran şey ise neredeyse tüm takımların ana düzlükte dalgalanma yaşamasıydı ve hemen hemen tüm pilotlar bunun şimdiye kadarki en yüksek zıplama seviyesi olduğunu söylediler.

İlk dakikaların ardında liderlik 1:46.477'lik turuyla Red Bull pilotu Max Verstappen'in elindeydi. Bu derece uzun süre zirvede kaldı.

Bitime 25 dakika kala yumuşak lastiklere geçişler başladı ve Verstappen, yumuşak lastikle 1:45.810 yaparak liderliğini pekiştirdi. Fakat tekrarlarda Verstappen'in arka kanadında sorun yaşadığı görüldü.

Beş dakika sonra Monako Grand Prix'sinin galibi Sergio Perez sahneye çıktı ve 1:45.476 yaparak seansın liderliğini eline geçirdi.

Bu tur seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve Perez, geçen yıl kazandığı Bakü'deki ilk seansı lider tamamlamış oldu.

Ferrari'de Charles Leclerc orta sektörde çok hızlı görünse de, son sektörde düzenli olarak yavaş kaldı ve 0.127 saniye geride ikinci en hızlı zamanın sahibi oldu.

Verstappen, arka kanadındaki sorun nedeniyle temiz bir tur çıkarmakta zorlandı ve Perez'in 0.334 saniye gerisinde kalmasının ardından üçüncü oldu. Hollandalı pilot son turunda spin attı ve az daha kaza yapıyordu. Fakat bir yere çarpmadan yola devam etti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz ise 0.5 saniye geride dördüncü en iyi zamana imza attı.

Fernando Alonso, hem orta hamurda hem de yumuşak hamurda iyi turlar çıkarırken, son zaman turunda 1:46.571 yaptı ve 1.095 saniye geride beşinci olarak geri kalanların en iyisi oldu.

Mercedes, düzlüklerde en çok dalgalanan araçlardan birisiydi ve Lewis Hamilton araçta kendisin pek iyi hissetmiyordu. Buna rağmen 1.191 saniye geride altıncı oldu. Arkasındaki grup ise birbirine çok yakındı.

Hafta sonuna çok iyi başlayan AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Hamilton'ın sadece 0.029 saniye ardında yedinci olurken, onu sadece 0.009 saniye geriden George Russell takip etti.

AlphaTauri'de Pierre Gasly, aracın dengesinden memnun olmayan isimlerden birisiydi ve Russell'ın 0.1 saniye gerisinde dokuzuncu oldu. Onu da Alpine pilotu Esteban Ocon takip etti. Böylelikle ilk onda sadece Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine ve AlphaTauri sürücüleri yer aldı.

Diğer isimler ise epey geride kaldılar. McLaren'da Lando Norris Ocon'un 0.7 saniye gerisinde kaldığı seansta 11. olurken, takım arkadaşı Daniel Ricciardo 1.1 saniye geride 18. oldu.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Aston Martin'de Lance Stroll, aracını iki duvara sürtse de seansa devam edebildi ve ayrıca bir kez de kaçış alanına girdi. Tüm bunları yaşadığı seansı ise Norris'in 0.1 saniye ardında 12. bitirdi.

Kevin Magnussen, seansta veri toplayan tek Haas sürücüsüydü ve 24 tur attığı seansta 13. oldu. Onu Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou ve Alexander Albon takip etti.

Son iki sırada ise temsili turlar atamayan Latifi ve Schumacher yer aldı.

2. antrenman seansı TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images