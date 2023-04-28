Azerbaycan GP 1. antrenman: Kaotik seansta Verstappen lider, Leclerc 0.037 sn geride ikinci

En son 2 Nisan'daki Avustralya Grand Prix'sinde gördüğümüz F1 araçları, 4 haftalık aranın ardından sonunda pistlere geri döndüler.

F1 padoğu, uzun aranın sonrasında sezonun 4. hafta sonu için kardeş ülkemizin başkenti Bakü'ye geldi.

F1 takvimindeki en uzun düzlüğe ve aynı zamanda en dar viraja sahip olan, geçmişte bize muazzam yarışlar izleten ve taraftarların en sevdiği pistlerden biri konumunda bulunan Bakü Cadde Pisti; bu hafta sonu sezonun 4. yarışına ev sahipliği yapıyor ve Bakü'de F1 pist üstü aksiyonu, 1. antrenman seansı ile başladı.

Bakü'deki yarışlar halihazırda aksiyon dolu oluyordu, bu hafta sonu ise F1 aksiyonuna yeni bir element ekleniyor: Sprint Shootout formatı!

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu yeni formatla birlikte, 1. antrenman seansı, bu hafta sonu gerçekleştirilen tek antrenman seansı oldu ve bu yüzden, hem takımlar hem de pilotlar için bu 1 saatlik seansın önemi büyüktü.

Hafta sonunun tek antrenman seansı beklendiği üzere oldukça yoğun ve kaotikti. Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle birlikte neredeyse tüm pilotlar piste çıktılar.

Her cadde pistinde olduğu gibi, Bakü Cadde Pisti de ilk seansta oldukça tozlu ve kaygandı. Yol tutuşu bulmakta ve aracını yavaşlatmakta zorlanan birçok pilot gördük.

Özellikle Mercedes pilotları, seansın ilk dakikalarında frenlerden şikayetçiydi. Hem Lewis Hamilton hem de George Russell fren pedalının pasif hissettirdiğini söylediler.

İlk 15 dakikalık bölümde blokaj yaşayarak dışarı uçan birçok isim gördük, Carlos Sainz ise 5. virajda sol ön lastiğiyle bariyerlere temas etti.

Sainz lastiğini patlatmadığı için şanslıydı. Bir başka pilot ise Sainz kadar şanslı değildi: Seansın ilk 10 dakikası geride kalırken, yavaş yavaş ilerleyen bir Yuki Tsunoda gördük. Japon pilot, 4. virajın çıkışında duvarla temas yaşamasının ardından sağ arka lastiğini patlattı ve pite döndü.

Tsunoda lastik patlattı:

The rear puncture of Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bundan birkaç dakika sonra ise Pierre Gasly'nin motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Ardından motorda ufak bir yangın da çıktı ve alevler gördük. Gasly'e radyodan "vites değiştirmemesi" söylendi ama alevler giderek büyüyordu ve Gasly pite dönemedi.

Fransız pilot, aracını sadece 12. viraja kadar götürebildi ve alevler büyüdüğünden aracını kenara çekmek zorunda kaldı.

Görevliler, hemen Alpine aracına yangın söndürme aletleri ile müdahale ettiler ve ilk 15 dakika geride kalırken kırmızı bayraklar çıktı.

Gasly'nin aracını söndürme çalışmaları nispeten uzun sürdü, görevliler uzun süre aracı söndürmeye çalıştılar ama araç tütmeye devam etti. Neyse ki sonunda A523 söndürülebildi.

Gasly'nin alevler alan A523'ü:

Pierre Gasly, Alpine A523, parks up and climbs out of his car due to a fire onboard Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly'e ek olarak, ilk virajda da Kevin Magnussen durmuştu. İlk virajda frenlemeyi kaçırmasının ardından bariyerlere doğru uçan Magnussen, bariyerlerden son anda kurtulsa da aracını yeniden kaldıramadı ve ilk virajın kaçış alanında yolda kaldı.

Böylelikle ilk 15 dakika geride kalırken hem Gasly hem de Magnussen seansa veda etmiş oldu. Bu iki isim de bu hafta sonu neredeyse antrenman yapamamış oldular.

Bakü henüz ilk 15 dakikada 3 kurban almış oldu bile: Gasly, Magnussen ve Tsunoda. Beşinci virajda duvara çarpan Sainz'ın da ucuz kurtulduğunu hatırlatmakta fayda var.

Magnussen de 1. virajda yolda kaldı:

Bu noktada Max Verstappen 1:43.834 ile liderdi, Sergio Perez 0.282 saniye geride ikinciydi. 10 dakikalık kırmızı bayrak periyodunun sonrasında, bitime 35 dakika kala, seans yeniden başladı ve pilotlar yeniden piste çıktılar.

Kalan bölümde nispeten daha sakin bir seans izledik ve pilotlar, toplayabildikleri kadar veri toplayabilmeye odaklandılar.

Fernando Alonso, aracında DRS'nin açılmadığından garaja gelmek zorunda kalırken; Charles Leclerc ise 7. virajda frenlemeyi kaçırdı ve turunu bırakmak zorunda kaldı.

Bitime 10 dakika kala çoğu pilot yumuşak lastiklerle piste çıktı. Leclerc, yumuşak lastiklerdeki turunda da blokaj yaptı ve 2. virajda kaçış alanına uçtu.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yumuşak lastiklerle kaydedilen derecelerin ardından zirvede şampiyona lideri Max Verstappen yer aldı. Hollandalı pilot, seansın son saniyelerinde kaydettiği 1:42.315'lik derecesiyle Bakü'deki tek antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Oldukça pozitif bir seans geçiren Ferrari'de Charles Leclerc 0.037 saniye geride ikinci olurken; Sergio Perez 0.139 saniye geride üçüncüydü.

Carlos Sainz yarım saniye kadar geride dördüncü sırayı alırken, Bakü'ye güncellemeler getiren McLaren'da Lando Norris ilk 5'i tamamladı.

Çaylak pilot Nyck de Vries en hızlı altıncı isim oldu. Düzlüklerde yaklaşık yarım saniye kaybeden Aston Martin pilotları arka arkaya dizildiler: Lance Stroll yedinci, DRS sorunu yaşayan ve yumuşak lastikle tur atmayan Alonso sekizinciydi.

Alonso, ilk 10'da en hızlı derecesi yumuşak lastikle gelmeyen tek isimdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alex Albon ile Guanyu Zhou ise ilk 10'u tamamladılar. Lewis Hamilton on birinci sırayı aldı. Onun arkasında ise Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg ve Logan Sargeant vardı.

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell seansı 17. sırada noktalarken, Esteban Ocon 18. olarak seansı tamamlayabilenler arasında son sırayı aldı.

Gasly ve Magnussen ise seansı tamamlayamadılar.

Azerbaycan GP hafta sonu, TSi 16.00'da başlayacak sıralama turlarıyla devam edecek.

Seans sonucu: