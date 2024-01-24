Ayuso: "Hükümet, Madrid GP'nin düzenlenmesine en ufak destek vermiyor"
Madrid Özerk Topluluğu Başkanı Isabel Diaz Ayuso, hükümetin Madrid yarışının düzenlenmesi konusunda kendisine hiçbir yardımda bulunmadığını söyledi.
Madrid, 2026 yılı itibariyle Formula 1 takvimine dahil olacak ve konu hakkındaki resmi açıklama salı günü itibariyle geldi.
Madrid Özerk Topluluğu Başkanı Isabel Diaz Ayuso, El Mundo gazetesine verdiği bir röportajda, İspanya hükümetinin projeye finansal destek sağlama konusundaki isteksizliğini eleştirdi.
Ayrıca Madrid Grand Prix'sinin gerçekleşmesiyle, Barselona'nın takvim dışında kalması arasında bağlantı olmadığını öne sürdü.
Ayuso, "Formula 1'in Barselona ile yollarını ayırıp ayırmamasının Madrid ile hiçbir ilgisi yok."
"İspanya yarışı şu anda herhangi bir tehdit altındaysa, hiç yapılmamasındansa Madrid'de ya da İspanya'nın başka bir bölgesinde yapılmasını tercih ederim."
madrid-cropped
"Umarım herkes sadece Madrid için mutlu olur, çünkü ulusal hükümet bize yardım etmese bile yatırım almaya hakkımız var. Öyle bir noktaya geldik ki artık yardım istemeyi bıraktım - Madrid kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı."
"Hükümet bunu biliyor, çünkü birçok temsilcisi müzakerelerde yer aldı, ancak bizi desteklemek için en ufak bir ilgi göstermediler."
"Şehir ve ülke arasındaki ilişkiler şu anda en iyi durumda değil... Fakat Madrid'in gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmasını umuyorum." dedi.
Son Haberler
WSBK Jerez testleri: İlk günün en hızlısı Bulega, Toprak üçüncü!
WSBK Jerez testleri: İlk günün en hızlısı Bulega, Toprak üçüncü! WSBK Jerez testleri: İlk günün en hızlısı Bulega, Toprak üçüncü!
Madrid'in takvime girmesinin ardından F1'in geri dönmesi gereken 5 yer
Madrid'in takvime girmesinin ardından F1'in geri dönmesi gereken 5 yer Madrid'in takvime girmesinin ardından F1'in geri dönmesi gereken 5 yer
Monte Carlo Rallisi: Shakedown'da Tanak ve Hyundai lider!
Monte Carlo Rallisi: Shakedown'da Tanak ve Hyundai lider! Monte Carlo Rallisi: Shakedown'da Tanak ve Hyundai lider!
Verstappen: "Her zaman zirvede olmayacağım"
Verstappen: "Her zaman zirvede olmayacağım" Verstappen: "Her zaman zirvede olmayacağım"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar