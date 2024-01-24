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Ayuso: "Hükümet, Madrid GP'nin düzenlenmesine en ufak destek vermiyor"

Madrid Özerk Topluluğu Başkanı Isabel Diaz Ayuso, hükümetin Madrid yarışının düzenlenmesi konusunda kendisine hiçbir yardımda bulunmadığını söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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The Spanish flag flies over the grid

Madrid, 2026 yılı itibariyle Formula 1 takvimine dahil olacak ve konu hakkındaki resmi açıklama salı günü itibariyle geldi.

Madrid Özerk Topluluğu Başkanı Isabel Diaz Ayuso, El Mundo gazetesine verdiği bir röportajda, İspanya hükümetinin projeye finansal destek sağlama konusundaki isteksizliğini eleştirdi.

Ayrıca Madrid Grand Prix'sinin gerçekleşmesiyle, Barselona'nın takvim dışında kalması arasında bağlantı olmadığını öne sürdü.

Ayuso, "Formula 1'in Barselona ile yollarını ayırıp ayırmamasının Madrid ile hiçbir ilgisi yok."

"İspanya yarışı şu anda herhangi bir tehdit altındaysa, hiç yapılmamasındansa Madrid'de ya da İspanya'nın başka bir bölgesinde yapılmasını tercih ederim."

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"Umarım herkes sadece Madrid için mutlu olur, çünkü ulusal hükümet bize yardım etmese bile yatırım almaya hakkımız var. Öyle bir noktaya geldik ki artık yardım istemeyi bıraktım - Madrid kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı."

"Hükümet bunu biliyor, çünkü birçok temsilcisi müzakerelerde yer aldı, ancak bizi desteklemek için en ufak bir ilgi göstermediler."

"Şehir ve ülke arasındaki ilişkiler şu anda en iyi durumda değil... Fakat Madrid'in gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmasını umuyorum." dedi.

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