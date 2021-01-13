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Formula 1 / Son dakika

Ayumu Iwasa, Red Bull'un genç sürücü programına katıldı

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Ayumu Iwasa, Red Bull'un genç sürücü programına katıldı
Ekleyen:
, Editör

Fransa Formula 4 Şampiyonu Ayumu Iwasa, Red Bull'un genç sürücü programına katılan son isim oldu.

19 yaşındaki Japon sürücü, ilk kez 2017'de Asya Formula Renault serisinde mücadele etmeye başladı ve Japon Formula 4'e geçmeden önce iki podyum kazandı.

2018'de Japonya Formula 4'te sadece iki yarışa çıktı, ancak puan kazanmayı başardı. Sonrasında Suzuka Racing School tarafından düzenlenen bir yarış serisinde yarıştı ve burada şampiyon oldu.

Geçen yıl Honda'nın desteğiyle Fransa Formula 4 serisine geçti. Burada 9 galibiyet ve 15 podyum alarak Fransa Formula 4 şampiyonu oldu.

Bu yıl kariyerine Formula 3'te devam edecek.

Red Bull'un genç sürücü programında Iwasa'ya ek olarak Jak Crawford, Jehan Daruvala, Jack Doohan, Jonny Edgar, Igor Fraga, Dennis Hauger, Liam Lawson, Ukyo Sasahara, Yuki Tsunoda ve Juri Vips de yer alıyor.

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Editör Kemal Şengül

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