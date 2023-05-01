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Formula 1 Özel Haber

Ayrton Senna'yı anıyoruz...

Bugün 1 Mayıs 2023. Formula 1'in efsane sürücülerinden Ayrton Senna'nın Imola'da hayatını kaybetmesinin 29. yıl dönümü.

Ayrton Senna'yı anıyoruz...

Geride kalan yıllarda her sene, bu tür özel günlerde birçok içerik ve galeri hazırladık, kimi zaman aynı şeyleri yeniden yayınladık.

Bu sene onları yeniden paylaşmak yerine arşivimizde bulunan, kaçırmış ya da yeniden hatırlamak istediğiniz bazı özel Senna içeriklerini sizler için derlemek ve onlara erişimi kolaylaştırmak istedik.

İyi okumalar.

Senna Sempre!

Ayrton Senna özel içerikleri:

Ayrton Senna videoları >>

 
 
 

 

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Leclerc: "Ferrari, yarış temposunu ciddi şekilde artırmalı"

Wolff: "Formula 1, sıkıcı yarışlardan kaçınmalı"

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