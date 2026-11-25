Formula 1 Las Vegas GP

Ayrton Senna'nın son F1 aracı açık artırmada satılamadı

Ayrton Senna'nın 1994 sezonunda kullandığı Williams FW16B-01, New York'ta düzenlenen Sotheby's açık artırmasında alıcı bulamadı. 4 ila 6 milyon dolar arasında değer biçilen otomobil için verilen teklifler, mevcut sahibinin belirlediği minimum satış fiyatına ulaşamadı.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 17:30

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Ayrton Senna,Williams FW16

Fotoğraf: Sutton Images

Formula 1 tarihinin en özel otomobillerinden biri olan 1994 model Williams FW16B-01, 16 Kasım'da New York'ta düzenlenen Sotheby's açık artırmasında satışa çıkarıldı. Ayrton Senna'nın Formula 1'deki son sezonunda kullandığı otomobillerden biri olan FW16B-01, nadir bulunmasına rağmen açık artırmada satılamadı.

Mevcut sahibi tarafından 4 ila 6 milyon dolar arasında değer biçilen otomobil için verilen teklifler, belirlenen minimum satış bedeline ulaşmadı. Bununla birlikte tarihi Williams'ın ilerleyen dönemde yeniden açık artırmaya çıkarılması bekleniyor.

Senna'nın ailesine verilen otomobil

Ayrton Senna, 1994 sezonunda Williams ile sözleşme imzalarken anlaşmaya özel bir madde ekletmişti. Buna göre takımın şampiyonluğu kazanması halinde otomobil Senna'ya verilecekti.

Brezilyalı pilotun San Marino GP'de geçirdiği kazada hayatını kaybetmesine rağmen Williams, verdiği sözü tuttu ve FW16B-01'i Senna'nın ailesine teslim etti.

Aile, otomobilin sahibi olarak 2024 yılına kadar kaldı. Bu tarihte araç Sotheby's tarafından satın alındı.

Adrian Newey ve Patrick Head tarafından tasarlanan FW16B-01, Senna'nın kullandığı ancak hiçbir Grand Prix'de yarışmadığı bir otomobildi.

Brezilyalı pilot, kendi ülkesindeki Grand Prix hafta sonunda yalnızca ısınma seansında bu otomobille piste çıktı. Senna ayrıca Jerez'deki testlerde de FW16B-01'i kullandı.

Ancak otomobil, yarışlarda başka önemli isimlerin elinden geçti. Dünya şampiyonları Nigel Mansell ve Damon Hill'in kullandığı FW16B-01, David Coulthard'ın da Formula 1 kariyerindeki ilk yarışına çıktığı otomobil oldu. İskoç pilot, 1994 İspanya GP'de bu Williams ile ilk kez Formula 1'de mücadele etti.

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