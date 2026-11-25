Formula 1 Las Vegas GP
Ayrton Senna'nın son F1 aracı açık artırmada satılamadı
Ayrton Senna'nın 1994 sezonunda kullandığı Williams FW16B-01, New York'ta düzenlenen Sotheby's açık artırmasında alıcı bulamadı. 4 ila 6 milyon dolar arasında değer biçilen otomobil için verilen teklifler, mevcut sahibinin belirlediği minimum satış fiyatına ulaşamadı.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 25 Kas 2026 17:30
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Ayrton Senna,Williams FW16
Fotoğraf: Sutton Images
Formula 1 tarihinin en özel otomobillerinden biri olan 1994 model Williams FW16B-01, 16 Kasım'da New York'ta düzenlenen Sotheby's açık artırmasında satışa çıkarıldı. Ayrton Senna'nın Formula 1'deki son sezonunda kullandığı otomobillerden biri olan FW16B-01, nadir bulunmasına rağmen açık artırmada satılamadı.
Mevcut sahibi tarafından 4 ila 6 milyon dolar arasında değer biçilen otomobil için verilen teklifler, belirlenen minimum satış bedeline ulaşmadı. Bununla birlikte tarihi Williams'ın ilerleyen dönemde yeniden açık artırmaya çıkarılması bekleniyor.
Senna'nın ailesine verilen otomobil
Ayrton Senna, 1994 sezonunda Williams ile sözleşme imzalarken anlaşmaya özel bir madde ekletmişti. Buna göre takımın şampiyonluğu kazanması halinde otomobil Senna'ya verilecekti.
Brezilyalı pilotun San Marino GP'de geçirdiği kazada hayatını kaybetmesine rağmen Williams, verdiği sözü tuttu ve FW16B-01'i Senna'nın ailesine teslim etti.
Aile, otomobilin sahibi olarak 2024 yılına kadar kaldı. Bu tarihte araç Sotheby's tarafından satın alındı.
Adrian Newey ve Patrick Head tarafından tasarlanan FW16B-01, Senna'nın kullandığı ancak hiçbir Grand Prix'de yarışmadığı bir otomobildi.
Brezilyalı pilot, kendi ülkesindeki Grand Prix hafta sonunda yalnızca ısınma seansında bu otomobille piste çıktı. Senna ayrıca Jerez'deki testlerde de FW16B-01'i kullandı.
Ancak otomobil, yarışlarda başka önemli isimlerin elinden geçti. Dünya şampiyonları Nigel Mansell ve Damon Hill'in kullandığı FW16B-01, David Coulthard'ın da Formula 1 kariyerindeki ilk yarışına çıktığı otomobil oldu. İskoç pilot, 1994 İspanya GP'de bu Williams ile ilk kez Formula 1'de mücadele etti.
İzle: F1 Gündem: Ferrari'de kriz büyüyor, yaptırım kapıda ! F1'de V8 Dönemi, Verstappen-Russell gerilimi
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Ferrari, pilotları için daha katı mücadele kuralları getirebilir
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Kemal Şengül
Ferrari, pilotları için daha katı mücadele kuralları getirebilir
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
46 dk
Ferrari, pilotları için daha katı mücadele kuralları getirebilir
Williams, bütçe sınırını aştığı için ceza aldı! Alpine'e de ceza geldi
Formula 1
Formula 1
Katar GP
57 dk
Williams, bütçe sınırını aştığı için ceza aldı! Alpine'e de ceza geldi
F1 motorları, 2028'de dondurulabilir!
Formula 1
Formula 1 5 s
F1 motorları, 2028'de dondurulabilir!
Son Haberler
Ayrton Senna'nın son F1 aracı açık artırmada satılamadı
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
11 dk
Ayrton Senna'nın son F1 aracı açık artırmada satılamadı
Ferrari, pilotları için daha katı mücadele kuralları getirebilir
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
46 dk
Ferrari, pilotları için daha katı mücadele kuralları getirebilir
Williams, bütçe sınırını aştığı için ceza aldı! Alpine'e de ceza geldi
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
57 dk
Williams, bütçe sınırını aştığı için ceza aldı! Alpine'e de ceza geldi
2026 MotoGP Valensiya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MotoGP
MGP MotoGP
Portekiz GP
1 s
2026 MotoGP Valensiya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol