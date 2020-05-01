Ayrton Senna'nın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti
Ayrton Senna tam 26 yıl önce bugün, San Marino'da hayatını kaybetmişti.
21 Mart 1960 yılında Sao Paulo'da dünyaya gelen Ayrton Senna, Formula 1'de 1988, 1990 ve 1991 yıllarında arka arkaya üç şampiyonluk kazandı ve 1994 yılında San Marino Grand Prix'sini lider götürürken, yedinci turda Tamburello virajında büyük bir kaza yaparak hayatını kaybetti.
Henüz dört yaşındayken kart aracı sürmeye başlayan Senna, alt kategorilerdeki başarılarının ardından Toleman'la 1984 yılında Formula 1'e adım attı ve daha sonra Lotus, McLaren ve son olarak Williams gibi takımlarla yarıştı.
1 Mayıs 1994 tarihinde yapılan San Marino yarışına pole pozisyonundan başlarken, yedinci tura kadar liderdi ve yedinci turda yüksek süratle bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Senna ciddi şekilde yaralandı ve hayata gözlerini yumdu.
Efsane pilot kariyeri boyunca 41 zafer, 65 pole pozisyonu, 19 en hızlı tur, 80 podyum ve 614 puan almayı başarmıştı.
26 yıl önce bugün hayatını kaybeden efsane pilot Ayrton Senna'yı saygıyla anıyoruz.
Huzur içinde uyu şampiyon!
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ayrton Senna'nın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti
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