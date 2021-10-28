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Ayrton Senna'nın babası hayatını kaybetti
Ekleyen: Brezilya Motorsport.com , Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Ayrton Senna'nın babası Milton da Silva, Çarşamba günü 94 yaşında hayatını kaybetti.
Ayrton Senna'nın babası Milton Guirado Theodoro da Silva, bu Çarşamba günü (27 Ekim) São Paulo'da doğal sebeplerle hayatını kaybetti. 94 yaşında olan Da Silva'nın vefatına ilişkin haber, üç kez Formula 1 dünya şampiyonunun resmi sosyal ağları üzerinden açıklandı.
Milton, kartingden F1'e girişine kadar her zaman oğlunun kariyerinin ana destekçilerinden biri olarak biliniyordu.
Açıklamada, “Ayrton Senna'nın babası Milton Guirado Theodoro da Silva bu Çarşamba günü hayatını kaybettim. Tüm aile ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Senna'nın babası utangaç bir karaktere sahipti ve nadiren Ayrton'un yanında padoka gelirdi. Bu sebeple pist üstünde birbirlerine dair neredeyse hiç fotoğraf yok.
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Ayrton Senna'nın babası hayatını kaybetti
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