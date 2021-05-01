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Ayrton Senna'nın F1 kariyerinde kullandığı araçlar

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Motorsport.com olarak, ölümünün 27. yıl dönümünde Ayrton Senna'nın Formula 1'de mücadele ettiği araçları derledik.

Ayrton Senna'nın F1 kariyerinde kullandığı araçlar

1994 - Williams FW16

1994 - Williams FW16
1/12

Fotoğraf: Camille De Bastiani

1994 sezonu - / 0 galibiyet / 0 puan

1993 - McLaren MP4/8

1993 - McLaren MP4/8
2/12

Fotoğraf: Camille De Bastiani

1993 sezonu - Şampiyona ikinciliği / 5 galibiyet / 73 puan

1992 - McLaren MP4/7

1992 - McLaren MP4/7
3/12

Fotoğraf: Camille De Bastiani

1992 sezonu - Şampiyona dördüncülüğü / 3 galibiyet / 50 puan

1991 - McLaren MP4/6

1991 - McLaren MP4/6
4/12

Fotoğraf: Camille De Bastiani

1991 sezonu - Dünya Şampiyonluğu / 7 galibiyet / 96 puan

1990 - McLaren MP4/5B

1990 - McLaren MP4/5B
5/12

Fotoğraf: Camille De Bastiani

1990 sezonu - Dünya Şampiyonluğu / 6 galibiyet / 78 puan

1989 - McLaren MP4/5

1989 - McLaren MP4/5
6/12

Fotoğraf: Camille De Bastiani

1989 sezonu - Şampiyona ikinciliği / 6 galibiyet / 60 puan

1988 - McLaren MP4/4

1988 - McLaren MP4/4
7/12

Fotoğraf: Camille De Bastiani

1988 sezonu - Dünya Şampiyonluğu / 8 galibiyet / 94 puan

1987 - Lotus 99T

1987 - Lotus 99T
8/12

Fotoğraf: Camille De Bastiani

1987 sezonu - Şampiyona üçüncülüğü / 2 galibiyet / 57 puan

1986 - Lotus 98T

1986 - Lotus 98T
9/12

Fotoğraf: Camille De Bastiani

1986 sezonu - Şampiyona dördüncülüğü / 2 galibiyet / 55 puan

1985 - Lotus 97T

1985 - Lotus 97T
10/12

Fotoğraf: Camille De Bastiani

1985 sezonu - Şampiyona dördüncülüğü / 2 galibiyet / 38 puan

1984 - Toleman TG184

1984 - Toleman TG184
11/12

Fotoğraf: Camille De Bastiani

1984 sezonu - Şampiyona dokuzunculuğu / 0 galibiyet / 13 puan

1984 - Toleman TG183B

1984 - Toleman TG183B
12/12

Fotoğraf: Camille De Bastiani

1984 sezonu - Şampiyona dokuzunculuğu / 0 galibiyet / 13 puan
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Ayrton Senna
Takımlar Lotus F1 Team , McLaren , Williams , Toleman
Editör Kemal Şengül

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