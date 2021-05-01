Ayrton Senna'nın F1 kariyerinde kullandığı araçlar
Motorsport.com olarak, ölümünün 27. yıl dönümünde Ayrton Senna'nın Formula 1'de mücadele ettiği araçları derledik.
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Fotoğraf: Camille De Bastiani
Fotoğraf: Camille De Bastiani
Fotoğraf: Camille De Bastiani
Fotoğraf: Camille De Bastiani
Fotoğraf: Camille De Bastiani
Fotoğraf: Camille De Bastiani
Fotoğraf: Camille De Bastiani
Fotoğraf: Camille De Bastiani
Fotoğraf: Camille De Bastiani
Fotoğraf: Camille De Bastiani
Fotoğraf: Camille De Bastiani
Fotoğraf: Camille De Bastiani
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|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Ayrton Senna
|Takımlar
|Lotus F1 Team , McLaren , Williams , Toleman
|Editör
|Kemal Şengül