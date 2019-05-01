Ayrton Senna anısına...

4 yaşında karting ile pistlere ilk adımını atan Senna, 34 yaşında bir başka pistte bu hayata veda etti. Tıpkı istediği gibi, kendi söylediği gibi...

'AYRTON bize sadece hayallerimizde görebileceğimiz standartlar koydu' Derek WARWICK.

21 MART 1960 Sao Paulo/Brezilya'da doğdu.

Yarış tutkunu bir babanın desteğiyle ilk go-kart aracını 4 yaşında aldı.

Çocukluk kahramanı 'James Bond' olunca ilk kart aracının numarasının 007 gayet normaldi. Ancak küçük Senna yarışlara hemen katılamadı. Yasalar gereği 13 yaşında şampiyonluklar kovalamaya başladı. İlk karting yarışında, kendisinden yaşça büyük rakiplerine karşı pole pozisyonunu kazandı ve ilk sırada götürdüğü yarışı bir rakibinin kendisine çarpması sonucunda tamamlayamadı.

Bir efsane doğuyordu

Bu lisans Brezilya Otomobil Federasyonu tarafından Ayrton Senna'nın 1978 Dünya Karting Şampiyonası'na katılması için çıkarılmıştı. Burada Ayrton Senna'nın A-sınıfı karting yarışçısı olduğu ve yarışa katılmasında hiçbir sakınca olmadığı belirtilmiş. İlginçtir ki Brezilyalı pilot hiçbir zaman Dünya Karting Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşamadı.

İşletme eğitimini yarıda bırakarak 'yarışçı' olmaya ve İngiltere'nin yolunu tutmaya karar vermiştir. Kasım 1980'de İngiltere'ye gelen Ayrton artık ne yapmak isteğinden emindir.

O, yarışmak için doğmuştur

1981 yılı, Senna'nın yarış otomobillerindeki ilk yılıydı. Formula Ford 1600'de Van Diemen adına yarışıyor, Van Diemen fabrikasının yanında Norfolk'ta kalıyordu.

Senna'nın ilk galibiyetine ulaşması sadece 3 yarış sürdü. 'Rainman' olarak anılmadan önce Ayrton Senna ıslak şartlarda geçen Brands Hatch yarışında damalı bayrağı ilk sırada görüyordu.

Formula Ford 1600 şampiyonluğuna rağmen Ayrton Senna motorsporlarında devam etmeyi sorguluyordu ve ailesinin artan baskısından dolayı Brezilya'ya geri döndü.

Ancak Brezilyalı genç pilot, İngiltere'den ayrılmadan önce bir Formula Ford 2000 takımından teklif almıştı. 10.000 pound getirmesi halinde Senna'ya bir koltuk verebileceklerini söylemişlerdi.

Brezilya'ya geri dönen Senna, 1982 yılına girilirken kalbinin sesini dinledi ve yeniden yarışmak için İngiltere'nin yolunu tuttu. Kalbinin sesi ona o sezon iki şampiyonluk kazandırdı. Genç Ayrton İngiltere ve Avrupa Formula Ford şampiyonalarını zirvede tamamladı.

1983 yılında İngiltere Formula 3 Şampiyonası'na katılan Senna, sezonun ilk bölümlerini fırtına gibi geçti ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Ancak şampiyonanın ikinci yarısına girildiğinde Martin Brundle Senna ile olan puan farkını kapattı ve Brezilyalı pilotu şampiyonluk için zorladı. Brundle'ın bu zorlamaları yeterli olmadı ve Ayrton Senna 1983 yılında İngiltere Formula 3'de şampiyonluğa ulaştı.

Formula 1'e ilk adım

Frank Williams'ın dikkatini çeken 23 yaşındaki Ayrton Senna, Williams takımı için deneme sürücülüğü önerisini benimseyerek F1 kapılarını araladı. Donington Park'da ilk testine çıkan Ayrton Senna 40 tur tamamlar ve 1982 Dünya Şampiyonu Keke Rosberg'in de içinde bulunduğu pilotları geçerek en hızlı isim olur.

Williams takımından sonra Brabham takımıyla testlere çıkan genç Senna, Paul Ricard'da Brabham'ın lider pilotu Nelson Piquet'nin 2 saniye gerisinde kalır. O testlerin ardından Ayrton Senna'ya 'Sao Paulolu taksici' lakabı takılır.

Senna o yıl McLaren ve Toleman takımlarıyla da test yapar ve paranın büyük ölçüde döndüğü bu sporda rekabetçi takımlarda koltuk bulamaz ve Toleman takımıyla Formula 1 kariyerine başlar.

1984 - Toleman

Oldukça zayıf olan bu takımla henüz ikinci yarışında puanla tanıştı ve sezon boyunca takımın kazandığı 16 puanın 13'üne imza attı.

Kariyerinin 6. yarışında Monaco'da dönemin efsane ismi Prost'u geçerek liderliğe yükseldi ama yarış nedense durdurularak galip Prost ilan edildi ve Ayrton Senna Formula 1'de dönen politik oyunlarla Monaco'da tanıştı.

Yarıştan sonra bir Toleman mühendisi yaptığı açıklamada Senna'nın süspansiyonu yarış içerisinde bir hasar aldığını ve eğer yarış kırmızı bayraklarla durdurulmasaydı Senna'nın birkaç tur sonra yarıştan çekilmek zorunda kalacağını belirtti.

Ayrton Senna o yıl Britanya ve Portekiz Grand Prix'lerinde de podyuma çıkmayı başardı.

1985 - Lotus

1985 yılında Lotus takımına geçen Ayrton Senna, kariyerinin ilk pole pozisyonunu ve galibiyetini ıslak şartlarda gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix'sinde aldı.

Portekiz Grand Prix'sinde sonra 7 yarış şanssızlıklarla boğuşan Senna, Avusturya Grand Prix'si ile podyuma geri döndü ve 5 yarışlık güzel bir seri yakaldı. 2 kere ikinci, 2 kere üçüncü olduğu bu seri içerisinde Belçika'da yağmur altında kariyerinin ikinci galibiyetine ulaştı.

Ayrton Senna sene sonunda 7 pole, 2 zafer ve 6 podyumla şampiyonayı 38 puanla dördüncü sırada tamamladı. Lotus takımı ise kendinden teknoloji ve finansal açıdan daha güçlü olan McLaren, Williams ve Ferrari takımlarının gerisinde 4. oldu ancak tüm bu zorluklara rağmen şampiyon McLaren'in 19 puan arkasında yer almayı başardı.

1986 - Lotus

1986 sezonunda 10 yarışta damalı bayrağı görmeyi başardı ve bunların 8'inde podyumdaydı. Sezon içerisinde 8 kez pole pozisyonu kazanmayı başaran Ayrton Senna, İspanya ve Amerika'da damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Amerika'da yarışı kazandıktan sonra bir pist görevlisinden Brezilya bayrağı alan Senna, galibiyet turunu bu bayrağı dalgalandırarak tamamladı. Ayrton Senna o yarıştan sonra kazandığı yarışlarda Brezilya bayrağını dalgalandırmayı devam ettirdi.

Lotus takımı o yıl 58 puan toplarken Ayrton Senna'nın buna katkısı tam 55 puandı.

1987 - Lotus

1987 sezonu Ayrton Senna'nın Lotus takımında son yılıydı. Ayrton Senna bu yıl sadece 1 kez pole pozisyonu kazanmasına rağmen 8 kez podyuma çıkmayı başardı ve bu podyumların ikisini galibiyetle süsledi.

Honda motor desteğinin olması nedeniyle Senna'nın o yıl Honda ve Japonya ile olan ilişkisinin ilk büyük temelleri atıldı.

1988 - McLaren - Şampiyonluk zamanı

1988 yılına kadar Lotus takımında elde ettiği başarılardan sonra Ayrton Senna'nın şampiyonluk için mücadele edebilecek, finansal açıdan daha güçlü bir takıma geçmesi gerekiyordu. Bu noktada Ayrton Senna'nın yolu McLaren-Honda ile kesişti.

Dönemin en güçlü takımı olan McLaren-Honda'da Profesör Alain Prost'la takım arkadaşı olan Ayrton Senna'nın kariyeri o noktadan sonra büyük bir ivmeyle arttı.

Takım arkadaşı Prost ile girdiği kıran kırana dolu 3 senelik mücadele F1'in en heyecanlı seneleri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Aradan seneler geçmesine rağmen Formula 1 o popülaritesini bir daha yakalayamadı.

Takımın şampiyonluğu kovalayan iki pilotu o yıl Gordon Murray ve Steve Nichols'un tasarladığı, Honda güç üniteli canavar MP4/4 ile tüm sezonu domine etti. McLaren-Honda o yıl gerçekleştirilen 16 yarışın 15'inde pole pozisyonunu ve yarışı kazandı. Senna'nın 8 galibiyetine karşı Prost 7 galibiyet elde etmişti. Şampiyonluk savaşının ne denli büyük ve zorlu geçtiğini buradan görebilirsiniz.

McLaren-Honda gibi güçlü bir makinada Ayrton Senna'nın pole pozisyonu sayısı da oldukça arttı. Takımın kazandığı 15 pole pozisyonuna Senna 13 sayılık bir katkıda bulunmuştu.

McLaren-Honda'nın o yıl kazanamadığı tek yarış ise İtalya Grand Prix'siydi. Alain Prost yarışı ikinci sırada götürürken 34. turda yaşadığı motor sorunu nedeniyle yarış dışı kalmıştı. Ayrton Senna ise son 3 tura girilirken tur bindirdiği Jean-Louis Schlesser ile temas yaşadı ve yarış dışı kaldı. İki McLaren'in yarış dışı kaldığı bu yarışta Ferrari'ler Enzo Ferrari'nin ölümünden sonra duygu yüklü bir duble zafer elde etti.

Ayrton Senna sene sonunda 90 puanla takım arkadaşı Alain Prost'un 3 puan önünde ilk Formula 1 şampiyonluğuna ulaştı.

1989 - McLaren - Şampiyonluk savaşı kızışıyor

Ayrton Senna ve Alain Prost mücadelesinin en sert şekilde geçtiği sezonlardan biriydi 1989. Özellikle sezonun sondan bir önceki yarışında yaşanan olaylar günümüzde bile konuşulan konular arasında.

McLaren-Honda'nın en güçlü olduğu dönemde şampiyonluğu genç takım arkadaşına kaptıran ve sert bir kayaya çarptığını anlayan Alain Prost ve şampiyonluğunu korumaya çalışan Ayrton Senna arasında artık soğuk bir savaş vardı.

Her iki pilot birbirleriyle iletişimi tam anlamıyla kesmiş ve sene sonunda şampiyonluk tacını takmayı hedefliyordu.

Sezonun sondan bir önceki yarışı olan Japonya Grand Prix'sine kadar Ayrton Senna 6 galibiyet, Alain Prost ise 4 galibiyet elde etmişti ancak Prost'un 16 puanlık büyük bir avantajı vardı. Matematiksel olarak Senna'nın şampiyonluk şansı vardı ancak Brezilyalı pilotun Japonya'dan puan alamaması şampiyonluğu Prost'a getirecekti. Aynı şekilde Prost'un yarışı tamamlamasında da Fransız pilot üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaşacaktı.

Yarışın 47. turunda son şikana girilirken Ayrton Senna aracını içeriye daldırdı ve Alain Prost'un hamlesiyle birlikte iki pilot temas yaşayarak kaçış alanına sürüklendi.

Alain Prost bu temastan sonra aracından indi ancak Ayrton Senna görevlilerin yardımıyla kaçış yolunu kullanarak piste döndü. Brezilyalı pilot kırık ön kanadıyla pite geldi ve yeni ön kanada geçti. Yarışın son turlarında Alessandro Nannini'yi kovalayan Senna, İtalyan sürücüyü geçerek yarışı kazandı.

Ancak Senna'nın yarışa devam ettiğini gören Prost, dönemin FIA başkanı Fransız Jean-Marie Balestre'nin yanına koşarak Brezilyalı pilot hakkında şikayette bulundu. FIA yarış sonucunda Prost'u haklı buldu ve Senna'yı şikanı kullandığı için cezalandırdı.

Bu cezayla birlikte Alessandro Nannini kariyerinin ilk Formula 1 galibiyetine ulaştı. McLaren-Honda'dan Alain Prost ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

1990 - McLaren - Senna ve Prost savaşı devam ediyor

Alain Prost 1989 şampiyonluğundan sonra Ayrton Senna ile çalışmanın artık çekilmez olduğunu dile getirerek Ferrari'nin yolunu tuttu. Şampiyonluk savaşı 1989 yılında olduğu gibi bir kez daha Japonya'da çözüldü ancak bu sefer avantajlı gelen kişi Ayrton Senna'ydı.

Sezonun sondan bir önceki yarışı olan Japonya Grand Prix'sine kadar 6 galibiyet ile gelen Senna, Prost'un 5 galibiyetine karşı bu sefer şampiyonada lider konumdaydı.

Japonya'da pole pozisyonunun sahibi olan Ayrton Senna, yarıştan önce pole pozisyonunun başlangıç konumunun değiştirilmesi gerektiğini çünkü en hızlı pilotun pistin temiz tarafında olması gerektiğini belirtiyordu. Ancak FIA başkanı Balestre bu isteği kabul etmedi ve Ayrton Senna kirli taraftan, Alain Prost ise temiz taraftan start aldı.

Temiz taraftan iyi bir start alan Alain Prost, Suzuka'da ilk viraja gelirken Ayrton Senna'nın biraz önündeydi ancak Ayrton Senna iç tarafta yerini almıştı ve iki pilot ilk virajda birbirlerine çarparak pist dışına uçtu.

Şampiyona iki yılda da bir kazayla sonlanmıştı. Ayrton Senna son iki yarışa girilirken kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaşmıştı.

1991 - McLaren

Sezona harika bir şekilde başlayan Ayrton Senna, ilk dört yarışın dördünü kazanarak ilk yarışlardan büyük bir avantaj yakaladı. Sezonun ilerleyen yarışlarında da 3 galibiyet daha elde eden Senna, 8 pole pozisyonu ve 12 podyumla sezon sonunda bir kez daha şampiyonluğa ulaştı.

1988-1990-1991 yıllarında elde ettiği üç şampiyonlukla Senna, o döneme kadar bunu başarabilen en genç pilot ünvanının sahibi oldu.

1992 - McLaren - Williams güçleniyor

1992 yılıyla birlikte Senna-McLaren ikilisinin performansı, teknolojiye yenik düştü. Williams takımının Formula 1'e kazandırdığı aktif süspansiyon sistemine cevap vermekte zorlanan Senna-McLaren ikilisi, 1992 sezonunda 1 pole pozisyonu ve 3 galibiyet ile şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.

Ancak Ayrton Senna'nın teknolojiyi devirdiği bazı muhteşem performansları da var. Yarışmayı en çok sevdiği Monaco pistinde, Williams pilotu Nigel Mansell'e karşı son 8 turda inanılmaz bir savunma yapması Senna'ya o sezonki ilk galibiyetini getirdi.

1993 - McLaren - McLaren ile son sezonu

Senna ve McLaren ikilisinin bir kez daha teknoloji ile savaştığı bir sezondu 1993. Ancak bu sefer rakip Formula 1'e bir yıl ara veren eski dost/düşman Alain Prost'du. Aktif süspansiyona sahip Alain Prost, sene sonunda dördüncü şampiyonluğuna ulaşırken, şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan Ayrton Senna 1992'ye benzer bir şekilde bazı yarışlarda resital sunuyordu.

5 kez zafere ulaşan Ayrton Senna, Donington Park'da yağmur altında elde ettiği insan üstü bir zaferle uzun yıllar unutulmayacak bir performansı tarihe altın harflerle yazdırmıştı.

Yağmurlu yarışa dördüncü sıradan başlayan Senna, ilk viraja gelirken beşinci sıraya geriledi. Ancak Brezilyalı pilot ilk turun sonunda önündeki tüm rakipleri geçerek liderliğe yükselmiş ve yarışı ikinci Damon Hill'in 1 dakika 23 saniye önünde kazanmayı başarmıştı. Ayrton Senna'nın Donington Park'da attığı ilk tur, Formula 1 tarihinin en iyi turu olarak gösterilmektedir.

Ancak Ayrton Senna 3 şampiyonluğunun yanına yenilerini eklemek istiyordu ve bunu artık McLaren'de alamayacağını biliyordu. Brezilyalı pilot bu yüzden sene sonunda McLaren'den ayrılıp dönemin en güçlü takımı Williams'a geçmeye karar verdi.

1993 Avustralya GP - Şampiyonlar son kez podyumda

1993 sezonunun şampiyonu Alain Prost ve Avustralya GP'sinin galibi Ayrton Senna. 1988 yılından sonra girdikleri büyük mücadelenin son podyumu. İki efsane pilot Avustralya'dan sonra bir daha aynı podyumda yer alamadı.

1994 - Williams

1994 senesinde Ayrton Senna yeniden şampiyonluk yaşamak için dönemin en güçlü aracı olan Williams'ın koltuğuna geçer. Ancak aktif süspansiyon sisteminin FIA tarafından yasaklanması, Senna ve Williams uyumunu da bir nebze zorlaştırır.

İlk üç yarışta üç kez pole pozisyonunu kazanan Senna, bu üç yarışta da damalı bayrağı göremez ve son yarışı olan Imola'ya büyük bir baskı altında gelir.

Önce antrenman turlarında Rubens Barrichello'nun yaşadığı büyük kaza, ardından sıralama turlarında Roland Ratzenberger'in hayatını kaybetmesi Ayrton Senna'yı derinden etkilemişti.

Birçoğumuza göre yarış iptal edilmeliydi ama edilmedi.

Formula 1'e uzun yıllar tıbbi anlamda destek vermiş Doktor Sid Watkins'den o anları hep birlikte dinleyelim.

"Yarışı kazanma konusunda çok kararlıydı. Cumartesi günü onu emeklilik için ikna etmeye çalıştım ama o anda Senna'nın çok gergin olduğunu görebiliyordum.

"Bırakmayacağını ve devam etmek zorunda olduğunu söyledi."

1 Mayıs 1994 günü lider başlayıp lider olarak götürdüğü yarışın 7. turunda Tamburello virajına 307 km/s'lik bir hızla giren Ayrton Senna, yaşadığı sorun nedeniyle Tamburello virajının dışında yer alan duvara 233 km/s'lik bir hızla çarparak hayata gözlerini yumdu.

Sao Paulo'daki cenaze törenine Formula 1'in önde gelen pilotları ve isimlerinin yanısıra, Brezilya ve bazı devlet başkanları ve dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 3 milyon hayranı katıldı ve cenaze töreni 102 ülkeden naklen yayınlandı.

Ayrton Senna'yı Formula 1'in efsanesi yapan sadece yeteneği değildi. Senna'yı Senna yapan onun insana verdiği değerdi. Günümüzde Senna'nın öncülük ettiği vakıfta 50.000'den fazla Brezilyalı yoksul çocuk eğitim aldı.

Ayrton Senna anısına birçok farklı proje yapıldı. Hayatını anlatan bir çizgi filmi vardı Senna'nın.

Senna'dan Bazı İnciler

"Belirli bir günde, belirli koşullar altında bir limitinizin olduğunu düşünürsünüz. Sonra bu limite ulaşmak için çalışmaya başlarsınız ve ulaşırsınız da. Ve dersiniz ki 'işte limit bu'. İşte bu limite ulaştığınız zaman bir şey olur ve limitleri biraz daha aşabilirsiniz. Düşünce gücünüzle, kararlılığınızla, iç güdülerinizle yaparsınız bunu. Mükemmel bir deneyimdir ve çok yükseklere uçarsınız."

"Kazanan bir pilotun neler hissettiğini asla anlayamazsınız çünkü kask anlaşılmaz duyguları içinde saklar."

"İkinci olan sadece ilk kaybedendir."

"Bu turda en iyiyim ve bunu size kanıtlayacağım. Bir dahaki turda da kanıtlayacağım ve ondan sonrakinde de.."

"Yarış herkes için zor şartlarda geçti ama zor benim hırsımı; hırsım da azmimi tetikliyor. Bugün bizim çocuklara yarışmayı öğrettim, bir sonraki yarış ise uçmayı öğreteceğim."

"Risksiz bir sürüş düşünemiyorum, her pilot kendini geliştirmeli. Her pilotun kendi limitleri var. Benimki ise diğerlerinin biraz üstünde."

Senna'nın Ölümünden Sonra Söylenenler

Martin Brundle

"Senna bir dahi. Dengesizliğin doğru tarafında durduğunu ama çok uçlarda gezindiğini söyleyebilirim. Her defasında bu işten paçasını çok zor sıyırıyor ve bu da beni korkutuyor."

Michael Schumacher

"94 için konuşuyorum. Yaşasaydı Senna şampiyonluğu kazanıdır. Bu şampiyonluğu ona vermek isterdim. O, bu güne kadar gelmiş geçmiş en iyi pilottu. Onun gelecekte daha neler yapabileceğini asla bilemezdik."

Bernard Dudot

"Ayrton ile çalıştığım dönem teknoloji açısından büyük farklılıklar vardı. Henüz telemetre sistemi yoktu ve kullandığımız birkaç veri toplama sistemini bugünkü sistemlerle karşılaştırmak mümkün değil. O nedenle pilotlar hem en hızlı turları atmaya çalışıyorlardı hem de pist üzerinde aracın verdiği tüm tepkileri hafızalarında tutup bize aktarmaya çalışıyorlardı. Bu açıdan değerlendirdiğimde evet, Senna inanılmaz bir pilottu. Ne sorarsanız sorun pistin her tarafını metre metre, viraj viraj cevaplardı. İnanılmaz derecede mükammeldi ve mükemmelliyetçi olmamızı beklerdi. Bazen kazandığımızda bile kendimizi rahat hissetmezdik."

Derek Warwick

"Senna bize sadece hayallerimde görebileceğimiz standartlar koydu."

Steve Machett (1990-1998 Benetton Mekanikeri)

"Imola pisti çalışanlarından biri Senna'nın kokpitinde bir Avusturya bayrağı bulmuştu. Eğer yarışı tamamlayabilseydi o bayrağı önceki gün hayatını kaybeden Roland Ratzenberger anısına dalgalandıracaktı."

Jeremy Clarkson'a göre tarihin en iyi pilotu Gilles Villeneuve'dür fakat Top Gear'ın hazırladığı Senna programında şunu fark eder:

"Villeneuve bazı yarışlarda olağanüstü sürerken, Senna ise araca her oturduğunda harika işler çıkarıyordu."

Alain Prost

"Ona karşı yarışabildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Profesyonel olarak saygı duyduğum tek pilottur. Senna'nın onuruna bir daha asla Formula 1 aracı koltuğuna oturmayacağım."

Senna Hakkında Pek Bilinmeyen Olaylar

- 30 Nisan 1994 günü Roland Ratzenberger hayatını kaybettikten sonra o dönemde Formula 1 pist sağlık ekibinin başında olan Profesör Sid Watkins anılarında Ayrton Senna'nın ölüm haberine tepkisini anlattı.

"Ayrton yıkılmıştı ve omzumda ağladı.

"Ona, daha ne yapman lazım? Üç defa şampiyon oldun, açık farkla en hızlı sürücüsün. Hadi burada bırak ve balık tutmaya gidelim" dedim ancak onu ikna edemedim.

"Bana 'Sid, bizim kontrolümüzde olmayan şeyler var. Yarışı bırakamam, devam etmeliyim' dedi."

- İngiliz polisi Senna'yı İngiltere GP'si öncesi aşırı hızdan durdurur. Polis Senna'ya "Ne yaptığını sanıyorsun, kendini Mansell mi sanıyorsun?" der. Ancak Senna polise "Hayır, Senna." cevabını verir.

- Senna'nın birlikte en çok eğlendiği bir pilot olan Gerhard Berger'den bazı anılar dinleyelim.

"Imola'da bir hafta sonu hatırlarım. Sıralamalarda bir tur Senna, bir tur ben en hızlı zamanı yapıyorduk. Artık son lastik setine gelmişti. Pitte Senna aracından indi ve yanıma geldi ve 'Bu iş tehlikeli olmaya başladı ama sen bilirsin, benim açımdan sorun yok' dedi."

Berger - Senna arasındaki olaylar bazen eşek şakası boyutuna kadar ulaşıyordu.

- Monza'da bir helikopter yolculuğu sırasında Senna, Berger'e yeni özel yapım çantasını göstererek çantanın karbon fiberden yapıldığını ve parçalanamaz olduğunu söyler. Berger de bunu kanıtlamak için Senna'nın çantasını kaptığı gibi helikopterden aşağıya atar. Çanta daha sonra sağlam bir şekilde bulunur ancak Berger çok eğlenmiştir.

- Monza'da yaşanan bu olaydan sonra Avustralya'da bir otelde Berger Senna'nın yatağını hayvanlarla doldurur. Senna delirir ve Berger'e 'Bir saattir odamdaki 12 kurbağayı yakalamaya çalışıyorum" diye çıkışır. Berger'in Senna'ya cevabı ise 'Yılanı da buldun mu peki?' olur. Berger daha sonra yaptığı açıklamada 'Senna'nın hayvanları sevdiğini düşünüyordum, yanılmışım' der.

- Senna bu iki olayın intikamını almakta gecikmez. Berger'in otel odasının havalandırmasına en kokulu Fransız peynirlerini koyarak ona yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını gösterir.

- Japonya'da gerçekleşen bir diğer olayda ise Senna ve arkadaşı Gugelmini, Berger'in ayakkabılarını traş kremiyle doldurur. Berger o akşam smokinin altına spor ayakkabılarını giyerek bir yeğeme katılmak zorunda kalır.

94' Imola haftasonunda hayatını kaybeden Avusturyalı Roland Ratzenberger ve yaşamış son gladyatör, gerçek yağmur adam ve otomobillerin efendisi Efsane Ayrton Senna'yı özlemle anıyoruz...