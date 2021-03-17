Ayhancan, 2021 Porsche Supercup sezonu için Lechner ile anlaştı!

BWT'nin sponsoru olduğu Lechner Racing, son yıllarda Porsche Supercup'a damgasını vuruyor. 2003'ten beri seride yer alan Lechner Racing, şimdiye kadar çok sayıda şampiyonluk ve başarı elde etmeyi başardı.

Takım, son üç yılda BWT Lechner Racing adı altında şampiyon olmayı başardı.

Gururumuz Ayhancan Güven ise 2019 yılında martinet by Almeras takımıyla seriye katıldı ve geride kalan iki yıllık süreçte çarpıcı bir performans sergiledi.

İlk yılında bir galibiyet ve beş podyum alarak şampiyona ikincisi olan Ayhancan, geçen yıl pek çok zorlukla boğuşmasına rağmen iki galibiyet almış ve yılı 113 puanla üçüncü bitirmişti.

Şimdi Ayhancan'ın yeni sezonda Lechner Racing ile yarışacağı açıklandı. Takımın ana sponsoru, pembe rengiyle bildiğimiz BWT.

Ayhancan, anlaşmayı kendi Twitter hesabı üzerinden duyurdu ve oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Ayhancan, "Porsche Junior olarak 2021 sezonunda Porsche Mobil 1 Supercup’a BWT Lechner Racing ile katılacağım. Burada olduğum ve bu takım ile çalışacağım için mutluyum. Walter’ı gururlandırmak ve Lechner Racing ailesini zirvede tutmak istiyorum." dedi.