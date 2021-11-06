"Ayar sorunları çözüldü, Ferrari gerçek performansını bugün gösterecek"

Ferrari'nin cuma günkü antrenmanlarda beşinci ve yedinci sırayı alması, bu hafta sonu Red Bull ve Mercedes'e çok yakın olmalarını bekleyen Ferrari fanlarını epey hayal kırıklığına uğratmıştı.

Carlos Sainz, ikinci antrenman seansında lider Max Verstappen'in 1 saniye gerisinde beşinci en iyi zamanı yapmıştı.

Charles Leclerc ise kaza yaptığı günde aracın dengesinden memnun değildi ve gözle görülür şekilde yol tutuş problemi yaşıyordu.

Ancak gece yapılan analizlerde ve simülasyon çalışmalarında, Mexico City'deki pist için yapılan ayarlarda, yanlış yöne gidildiği ortaya çıktı.

Takım, Mexico City'de asfaltın bu kadar tozlu olacağını ve yol tutuşun bu kadar düşük olacağını hesap etmemişti. Piste çıkarılan aracın yere basma gücü seviyesi de, bu şartlarda olması gerekenden daha düşük seviyede kaldı. Bu da Leclerc ve Sainz'ın denge sorunları açıklıyor gibi görünüyor.

Bu durumun farkına varan Ferrari, cumartesi günü öncesinde çalışmalar yaptı.

Motorsport.com İtalya'ya göre üçüncü antrenman seansında görülecek Ferrari, şimdiye kadar gözlemlenenden çok daha farklı ve iddialı olacak.