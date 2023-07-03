Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi
McLaren, 2023 Avusturya Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım oldu.
Avusturya yarışının en hızlı pit stopu, Lando Norris'in lastiklerini 2.10 saniyede değiştiren McLaren mekanikerleri tarafından yapıldı. Bu, sezonun en hızlı ikinci pit stopuydu.
Takımlar yarış boyunca toplamda 44 pit stop yaptı. En uzunu, Valtteri Bottas'ın 12.44 saniyelik pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. McLaren
|L. Norris
|2.10
|14
|25
|2. AlphaTauri
|N. de Vries
|2.28
|37
|18
|3. AlphaTauri
|N. de Vries
|2.31
|12
|4. Red Bull
|M. Verstappen
|2.32
|24
|15
|5. Red Bull
|M. Verstappen
|2.33
|49
|6. Red Bull
|M. Verstappen
|2.38
|69
|7. Ferrari
|C. Leclerc
|2.40
|47
|12
|8. Williams
|L. Sargeant
|2.45
|43
|10
|9. Red Bull
|S. Perez
|2,46
|50
|8
|10. Alpine
|P. Gasly
|2.54
|14
|6
|11. Aston Martin
|F. Alonso
|2,55
|44
|4
|12. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.60
|43
|2
|13. Alpine
|E. Ocon
|2.61
|14
|1
|14. Red Bull
|S. Perez
|2,66
|25
|15. Aston Martin
|L. Stroll
|2,69
|54
|16. Aston Martin
|L. Stroll
|2.72
|36
|17. Aston Martin
|F. Alonso
|2.74
|15
|18. Williams
|A. Albon
|2,75
|14
|19. Alfa Romeo
|V. Bottas
|2.81
|40
|20. Mercedes
|G. Russell
|2,87
|41
|21. Aston Martin
|L. Stroll
|2,89
|15
|22. Mercedes
|L. Hamilton
|2.91
|14
|23. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.00
|38
|24. McLaren
|O. Piastri
|3.08
|41
|25. Haas
|N. Hülkenberg
|3.10
|11
|26. Haas
|K. Magnussen
|3.10
|34
|27. McLaren
|L. Norris
|3.12
|41
|28. McLaren
|O. Piastri
|3.14
|14
|29. Williams
|L. Sargeant
|3.21
|14
|30. Mercedes
|G. Russell
|3.29
|14
|31. Ferrari
|C. Leclerc
|4.46
|15
|32. Ferrari
|C. Sainz
|4.56
|15
|33. Alfa Romeo
|G. Zhou
|5.36
|8
|34. Haas
|K. Magnussen
|6.44
|2
|35. Haas
|K. Magnussen
|7.15
|1
|36. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|8.47
|23
|37. Williams
|A. Albon
|8.86
|41
|38. Mercedes
|L. Hamilton
|8.94
|42
|39. Alpine
|P. Gasly
|9.25
|44
|40. Ferrari
|C. Sainz
|9.40
|45
|41. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|10.27
|1
|42. McLaren
|O. Piastri
|10.61
|22
|43. Alpine
|E. Ocon
|11.34
|40
|44. Alfa Romeo
|V. Bottas
|12.44
|21
İlk dokuz yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 266 puanla ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 184 puanla ikinci, Alpine ise 118 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1 Red Bull
|266
|2. Ferrari
|184
|3. Alpine
|118
|4. McLaren
|100
|5. AlphaTauri
|76
|6. Mercedes
|60
|7. Aston Martin
|52
|8. Williams
|28
|9. Alfa Romeo
|17
|10. Haas
|8
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, İspanya'daki 2.07 saniyelik pit stopuyla zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|yarışçı
|Grand Prix
|Zaman
|1 Red Bull
|S. Perez
|İspanya
|2.07
|2. McLaren
|L. Norris
|Avusturya
|2.10
|3. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
|4. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.11
|5. Red Bull
|S. Perez
|Monako
|2.15
|6. Ferrari
|C. Sainz
|Miami
|2.21
|7. Ferrari
|C. Leclerc
|Bahreyn
|2.22
|8. Red Bull
|S. Perez
|Kanada
|2.23
|9. Ferrari
|C. Leclerc
|Monako
|2.24
|10. Red Bull
|M. Verstappen
|Bahreyn
|2.25
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