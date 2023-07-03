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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

McLaren, 2023 Avusturya Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım oldu.

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Lando Norris, McLaren MCL60, makes a pit stop

Avusturya yarışının en hızlı pit stopu, Lando Norris'in lastiklerini 2.10 saniyede değiştiren McLaren mekanikerleri tarafından yapıldı. Bu, sezonun en hızlı ikinci pit stopuydu.

Takımlar yarış boyunca toplamda 44 pit stop yaptı. En uzunu, Valtteri Bottas'ın 12.44 saniyelik pit stopuydu.

Red Bull Ring'deki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. McLaren L. Norris 2.10 14 25
2. AlphaTauri N. de Vries 2.28 37 18
3. AlphaTauri N. de Vries 2.31 12  
4. Red Bull M. Verstappen 2.32 24 15
5. Red Bull M. Verstappen 2.33 49  
6. Red Bull M. Verstappen 2.38 69  
7. Ferrari C. Leclerc 2.40 47 12
8. Williams L. Sargeant 2.45 43 10
9. Red Bull S. Perez 2,46 50 8
10. Alpine P. Gasly 2.54 14 6
11. Aston Martin F. Alonso 2,55 44 4
12. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.60 43 2
13. Alpine E. Ocon 2.61 14 1
14. Red Bull S. Perez 2,66 25  
15. Aston Martin L. Stroll 2,69 54  
16. Aston Martin L. Stroll 2.72 36  
17. Aston Martin F. Alonso 2.74 15  
18. Williams A. Albon 2,75 14  
19. Alfa Romeo V. Bottas 2.81 40  
20. Mercedes G. Russell 2,87 41  
21. Aston Martin L. Stroll 2,89 15  
22. Mercedes L. Hamilton 2.91 14  
23. Alfa Romeo G. Zhou 3.00 38  
24. McLaren O. Piastri 3.08 41  
25. Haas N. Hülkenberg 3.10 11  
26. Haas K. Magnussen 3.10 34  
27. McLaren L. Norris 3.12 41  
28. McLaren O. Piastri 3.14 14  
29. Williams L. Sargeant 3.21 14  
30. Mercedes G. Russell 3.29 14  
31. Ferrari C. Leclerc 4.46 15  
32. Ferrari C. Sainz 4.56 15  
33. Alfa Romeo G. Zhou 5.36 8  
34. Haas K. Magnussen 6.44 2  
35. Haas K. Magnussen 7.15 1  
36. AlphaTauri Y. Tsunoda 8.47 23  
37. Williams A. Albon 8.86 41  
38. Mercedes L. Hamilton 8.94 42  
39. Alpine P. Gasly 9.25 44  
40. Ferrari C. Sainz 9.40 45  
41. AlphaTauri Y. Tsunoda 10.27 1  
42. McLaren O. Piastri 10.61 22  
43. Alpine E. Ocon 11.34 40  
44. Alfa Romeo V. Bottas 12.44 21  

İlk dokuz yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 266 puanla ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 184 puanla ikinci, Alpine ise 118 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1 Red Bull 266
2. Ferrari 184
3. Alpine 118
4. McLaren 100
5. AlphaTauri 76
6. Mercedes 60
7. Aston Martin 52
8. Williams 28
9. Alfa Romeo 17
10. Haas 8

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, İspanya'daki 2.07 saniyelik pit stopuyla zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım yarışçı Grand Prix Zaman
1 Red Bull S. Perez İspanya 2.07
2. McLaren L. Norris Avusturya 2.10
3. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
4. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
5. Red Bull S. Perez Monako 2.15
6. Ferrari C. Sainz Miami 2.21
7. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.22
8. Red Bull S. Perez Kanada 2.23
9. Ferrari C. Leclerc Monako 2.24
10. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.25
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