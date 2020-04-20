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Formula 1 / Son dakika

Avusturya'daki ikinci yarış çarşamba akşamı yapılabilir

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Avusturya'daki ikinci yarış çarşamba akşamı yapılabilir
Ekleyen:
, Editör
20 Nis 2020 06:51

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Avusturya'da planlanan ikinci yarışın hafta içerisinde yapılabileceğini doğruladı.

2020 F1 sezonunun, Avusturya GP ile başlama ihtimali her geçen gün artarken, burada iki yarış yapılması planlanıyor.

F1 sezonunun Melbourne'de başlaması bekleniyordu ancak koronavirüs her şeyi tamamen tersine çevirdi.

O günden bu yana, ertelenen veya iptal edilen yarışların sayısı dokuza ulaştı.

Kanada yarışı erteleyen son ülke oldu. Şu anda ilk yarış Fransa gibi gözükse de, hükumetin büyük etkinlikleri yasaklaması nedeniyle Paul Ricard'daki yarışın da takvimden düşmesi bekleniyor.

Takvimdeki bir sonraki yarış  5 Temmuz'da yapılacak olan Avusturya GP'si olacak. Hükümet, yarış seyircisiz yapıldığı takdirde yarışın yapılmasının önünde durmayacağını zaten açıkladı.

Helmut Marko, Red Bull Ring'e sahip olan Red Bull'un bundan memnun olduğunu söylüyor.

"Şimdi seyircisiz şekilde gerçekleşebilecek bir Grand Prix'sinin hangi önlemler altında yapılabileceğine yönelik bir tedbir listesi hazırlanıyor."

“Oldukça umutluyuz. İşaretler yarışa ev sahipliği yapma şansının çok yüksek olduğunu gösteriyor. ”

Taraftarlara ek olarak basın mensupları da yarışa alınmayacak. Bu da sadece FOM çalışanlarının yarışta yer alacağı anlamına geliyor.

Marko, “Odak noktası dijital platform yani televizyon yayıncılığı olacak. Bu gerçekleşen ilk büyük uluslararası etkinlik olacak."

“En önemli şey, bu etkinliğe gelen herkesin bir testten geçmek zorunda olması.”

"Paha biçilmez bir reklam fırsatı ve aynı zamanda hükümetimizin ne kadar verimli çalıştığının bir işareti olacak." dedi.

Avusturya pisti aynı zamanda iki yarış yapmak istiyor. Buna göre ilk yarış pazar günü, ikinci yarış ise çarşamba akşamı yapılabilir.

Buna göre salı günü sıralama turları, çarşamba günü ise yarış yapılacak.

Marko, "Şu an en olası senaryo bu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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