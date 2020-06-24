Avusturya'da tüm pilotlar aynı set lastiğe sahip olacak

Kurallara göre her takım her yarış için belli sayıda lastik hamuru seçiyordu ve bu seçimler yarıştan bir hafta önce açıklanıyordu.

Ancak koronavirüs nedeniyle etkilenen 2020 sezonunda takımların seçim yapmasına izin verilmeyecek. Bunun yerine Pirelli'nin belirlediği rakamlar kullanılacak.

Pirelli, Avusturya'daki yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getireceğini açıklamıştı ve şimdi herkes hafta sonunda sekiz set C4 lastiğe sahip olacak. Ayrıca üç set C3 ve iki set C2 lastiğe de sahip olacaklar.

Bu yılki tüm yarışlarda yine aynı rakamların kullanılması bekleniyor.