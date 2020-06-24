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Formula 1 / Son dakika

Avusturya'da tüm pilotlar aynı set lastiğe sahip olacak

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Avusturya'da tüm pilotlar aynı set lastiğe sahip olacak
Ekleyen:
, Editör
24 Haz 2020 05:51

Formula 1'in tek lastik tedarikçisi Pirelli, Avusturya GP'de pilotların sahip olacağı lastik hamurlarını açıkladı.

Kurallara göre her takım her yarış için belli sayıda lastik hamuru seçiyordu ve bu seçimler yarıştan bir hafta önce açıklanıyordu.

Ancak koronavirüs nedeniyle etkilenen 2020 sezonunda takımların seçim yapmasına izin verilmeyecek. Bunun yerine Pirelli'nin belirlediği rakamlar kullanılacak.

Pirelli, Avusturya'daki yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getireceğini açıklamıştı ve şimdi herkes hafta sonunda sekiz set C4 lastiğe sahip olacak. Ayrıca üç set C3 ve iki set C2 lastiğe de sahip olacaklar.

Bu yılki tüm yarışlarda yine aynı rakamların kullanılması bekleniyor.

 

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Editör Kemal Şengül

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