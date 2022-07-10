Avusturya'da günün pilotu Schumacher oldu

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Kariyerinin ilk puanlarını Silverstone'da kazanan Mick Schumacher, Avusturya'da güçlü bir yarış çıkardı ve takım arkadaşına göre daha fazla tempoya sahipti.

Pist üstünde yaptığı güzel ataklarla dikkat çeken Schumacher, damalı bayrağı altıncı sırada gördü ve arka arkaya ikinci kez puan aldı.

Ortaya koyduğu performans sonrası da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Günün pilotu oylamasının oranları:

Mick Schumacher - %24.5

Charles Leclerc - %15.3

Lewis Hamilton - %10.1

Max Verstappen - %9.6

Carlos Sainz - %8

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen İspanya Lewis Hamilton Monako Sergio Pérez Azerbaycan Lewis Hamilton Kanada Charles Leclerc Britanya Sergio Pérez Avusturya Mick Schumacher

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayıları: Max Verstappen 34 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 12 Charles Leclerc 11 Sergio Pérez 10 Daniel Ricciardo 9 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Carlos Sainz 1 Mick Schumacher 1