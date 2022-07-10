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Avusturya'da günün pilotu Schumacher oldu
Haas pilotu Mick Schumacher, Avusturya'da gösterdiği performans sonrası günün pilotu seçildi.
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Kariyerinin ilk puanlarını Silverstone'da kazanan Mick Schumacher, Avusturya'da güçlü bir yarış çıkardı ve takım arkadaşına göre daha fazla tempoya sahipti.
Pist üstünde yaptığı güzel ataklarla dikkat çeken Schumacher, damalı bayrağı altıncı sırada gördü ve arka arkaya ikinci kez puan aldı.
Ortaya koyduğu performans sonrası da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Günün pilotu oylamasının oranları:
Mick Schumacher - %24.5
Charles Leclerc - %15.3
Lewis Hamilton - %10.1
Max Verstappen - %9.6
Carlos Sainz - %8
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Monako
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Charles Leclerc
|Britanya
|Sergio Pérez
|Avusturya
|Mick Schumacher
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayıları:
|Max Verstappen
|34
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|12
|Charles Leclerc
|11
|Sergio Pérez
|10
|Daniel Ricciardo
|9
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Carlos Sainz
|1
|Mick Schumacher
|1
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