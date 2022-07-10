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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Avusturya'da günün pilotu Schumacher oldu

Haas pilotu Mick Schumacher, Avusturya'da gösterdiği performans sonrası günün pilotu seçildi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Avusturya'da günün pilotu Schumacher oldu
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Kariyerinin ilk puanlarını Silverstone'da kazanan Mick Schumacher, Avusturya'da güçlü bir yarış çıkardı ve takım arkadaşına göre daha fazla tempoya sahipti.

Pist üstünde yaptığı güzel ataklarla dikkat çeken Schumacher, damalı bayrağı altıncı sırada gördü ve arka arkaya ikinci kez puan aldı.

Ortaya koyduğu performans sonrası da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Günün pilotu oylamasının oranları:

Mick Schumacher - %24.5
Charles Leclerc - %15.3
Lewis Hamilton - %10.1
Max Verstappen - %9.6
Carlos Sainz - %8

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Monaco Monako   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Lewis Hamilton
Canada Kanada  Monaco Charles Leclerc
United Kingdom Britanya   Sergio Pérez
Austria Avusturya   Mick Schumacher
 

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayıları:
 Max Verstappen 34
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 12
 Charles Leclerc 11
 Sergio Pérez 10
 Daniel Ricciardo 9
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
Spain Carlos Sainz 1
 Mick Schumacher 1
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