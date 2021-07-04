Avusturya'da günün pilotu Norris!

Yarışa ikinci sıradan başlayan Lando Norris, güvenlik aracı sonrası Sergio Perez'i pist dışına ittiği için beş saniye zaman cezası almıştı.

Sonrasında Lewis Hamilton'a geçilen ve pitlerden sonra Valtteri Bottas'ın da gerisine düşen İngiliz pilot, yine podyum mücadelesini bırakmadı.

Hamilton'ı, yaşadığı sorunla beraber geçmeyi başaran Norris, son bölümde Bottas'ı epey zorladı. Rakibini geçemese de damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve harika bir podyum yakalamış oldu.

Bu, Norris'in bu yılki üçüncü pole pozisyonuydu.

Genç pilot, bu performansın ardından taraftarlar tarafından günün seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün Pilotu Bahreyn Sergio Pérez (Red Bull) Emilia-Romagna Lando Norris (McLaren) Portekiz Sergio Pérez (Red Bull) İspanya Lewis Hamilton (Mercedes) Monako Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaycan Sebastian Vettel (Aston Martin) Fransa Max Verstappen (Red Bull) Steiermark Charles Leclerc (Ferrari) Avusturya Lando Norris (McLaren)

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Sürücü Günün pilotu seçilme sayısı Max Verstappen 30 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 9 Daniel Ricciardo 8 Valtteri Bottas 6 Sergio Pérez 6 Charles Leclerc 6 Kimi Räikkönen 4 Lando Norris 4 Romain Grosjean 3 Pierre Gasly 3 Fernando Alonso 2 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1