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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Avusturya'da günün pilotu Norris!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Avusturya Grand Prix'sinde taraftarlar tarafından günün pilotu Lando Norris seçildi.

Avusturya'da günün pilotu Norris!

Yarışa ikinci sıradan başlayan Lando Norris, güvenlik aracı sonrası Sergio Perez'i pist dışına ittiği için beş saniye zaman cezası almıştı.

Sonrasında Lewis Hamilton'a geçilen ve pitlerden sonra Valtteri Bottas'ın da gerisine düşen İngiliz pilot, yine podyum mücadelesini bırakmadı.

Hamilton'ı, yaşadığı sorunla beraber geçmeyi başaran Norris, son bölümde Bottas'ı epey zorladı. Rakibini geçemese de damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve harika bir podyum yakalamış oldu.

Bu, Norris'in bu yılki üçüncü pole pozisyonuydu.

Genç pilot, bu performansın ardından taraftarlar tarafından günün seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün Pilotu
Bahrain Bahreyn  Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
Italy Emilia-Romagna   Lando Norris (McLaren)
Portugal Portekiz  Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
 İspanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
 Monako   Sebastian Vettel (Aston Martin)
Azerbaijan Azerbaycan   Sebastian Vettel (Aston Martin)
France Fransa   Max Verstappen (Red Bull)
Austria Steiermark  Monaco Charles Leclerc (Ferrari)
Austria Avusturya   Lando Norris (McLaren)

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Sürücü Günün pilotu seçilme sayısı
 Max Verstappen 30
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 9
 Daniel Ricciardo 8
 Valtteri Bottas  6
 Sergio Pérez 6
 Charles Leclerc 6
 Kimi Räikkönen 4
 Lando Norris 4
 Romain Grosjean 3
 Pierre Gasly 3
 Fernando Alonso 2
Thailand Alexander Albon 2
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
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