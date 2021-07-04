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Avusturya'da günün pilotu Norris!
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
2021 Avusturya Grand Prix'sinde taraftarlar tarafından günün pilotu Lando Norris seçildi.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Lando Norris, güvenlik aracı sonrası Sergio Perez'i pist dışına ittiği için beş saniye zaman cezası almıştı.
Sonrasında Lewis Hamilton'a geçilen ve pitlerden sonra Valtteri Bottas'ın da gerisine düşen İngiliz pilot, yine podyum mücadelesini bırakmadı.
Hamilton'ı, yaşadığı sorunla beraber geçmeyi başaran Norris, son bölümde Bottas'ı epey zorladı. Rakibini geçemese de damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve harika bir podyum yakalamış oldu.
Bu, Norris'in bu yılki üçüncü pole pozisyonuydu.
Genç pilot, bu performansın ardından taraftarlar tarafından günün seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün Pilotu
|Bahreyn
|Sergio Pérez (Red Bull)
|Emilia-Romagna
|Lando Norris (McLaren)
|Portekiz
|Sergio Pérez (Red Bull)
|İspanya
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Monako
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Azerbaycan
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Fransa
|Max Verstappen (Red Bull)
|Steiermark
|Charles Leclerc (Ferrari)
|Avusturya
|Lando Norris (McLaren)
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Sürücü
|Günün pilotu seçilme sayısı
|Max Verstappen
|30
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|9
|Daniel Ricciardo
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Sergio Pérez
|6
|Charles Leclerc
|6
|Kimi Räikkönen
|4
|Lando Norris
|4
|Romain Grosjean
|3
|Pierre Gasly
|3
|Fernando Alonso
|2
|Alexander Albon
|2
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
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